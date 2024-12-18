حي دبي للتصميم و"فوغ بيزنس" يطلقان قمة "فاشن فيوتشرز دبي" المتخصصة بالاستدامة في عالم الأزياء

• الحدث البارز سيستقطب أبرز العلامات الفاخرة والمبتكرين في عالم الأزياء بهدف تعزيز الحوار حول الاستدامة

• النسخة الافتتاحية من قمّة "فاشن فيوتشرز دبي" ستقام في حي دبي للتصميم في 6 فبراير 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة في دبي، عن إطلاق النسخة الافتتاحية من قمّة "فاشن فيوتشرز دبي" Fashion Futures Dubai بالشراكة الإستراتيجية مع مجلّة "فوغ بيزنس" Vogue Business في 6 فبراير 2025، وذلك بمشاركة أبرز قادة قطاع الأزياء الفاخرة والمبتكرين وصنّاع السياسات بهدف تعزيز الحوار حول الاستدامة ضمن قطاع الأزياء.

Dubai Design District (d3)

ويأتي هذا الحدث البارز في إطار سلسلة من قمم "فاشن فيوتشرز" التي ساهمت فعلياً في إطلاق حوار بنّاء ومثمر في لندن وشنغهاي ونيويورك وطوكيو، حيث ستقام قمّة "فاشن فيوتشرز دبي" بالتزامن مع انعقاد نسخة خريف وشتاء 2025 – 2026 من أسبوع دبي للموضة، وهو حدث الموضة الرسمي في دبي والذي يُقام أيضاً في الحي الإبداعي في الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أنّ التعاون على المستوى الدولي يلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل التصميم المستدام، مشيرةً إلى أن تعزيز التواصل بين أبرز قادة القطاع من حول العالم والمبتكرين على مستوى المنطقة يُعدّ من الركائز الأساسية لتسريع وتيرة التحوّل نحو بيئة مسؤولة ومستدامة ضمن قطاع الأزياء.

وقالت: "يوفّر حي دبي للتصميم، من خلال شراكته الإستراتيجية مع "فوغ بيزنس" لتنظيم قمّة "فاشن فيوتشرز دبي"، منصّة رائدة تتيح للمواهب المتميزة والمبتكرين في عالم التصميم الاطلاع على أحدث الحلول المستدامة. ونطمح من خلال "فاشن فيوتشرز دبي" إلى مواصلة ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتميز في عالم التصميم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "إستراتيجية قطاع التصميم 2033" الطموحة في دبي".

ومن جانبها، قالت أنوشا كاوتيجين، رئيسة قسم الاستشارات في مجلّة "فوغ بيزنس": "يسرّنا أن نرى النسخة المقبلة من قمّة "فاشن فيوتشرز" تُعقد في دبي، حيث تتيح هذه القمّة لخبراء القطاع فرصة لا مثيل لها للتواصل والتعاون وتمكّن الشركات الناشئة والمبتكرين وروّاد الأعمال من استعراض الحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بنماذج الأعمال نحو الأفضل".

وأضافت: "تُعدّ دبي وجهة عالمية بارزة للابتكار، ما يجعل منها إضافة قيّمة لسلسلة قمم "فاشن فيوتشرز" التي انطلقت في لندن ونيويورك وشنغهاي. نحن واثقون بأنّ القمّة المقبلة في دبي ستكون بمثابة منصّة ملهمة لمناقشة الأفكار والرؤى والاحتفاء بالتميّز في التصميم وإقامة شراكات جديدة، من شأنها أن تسهم مجتمعةً في ضمان مستقبل مستدام لقطاع الموضة والأزياء الفاخرة".

سوف تتطرّق قمّة "فاشن فيوتشرز دبي" إلى الفرص الفريدة لتعزيز الاستدامة ضمن سوق علامات الأزياء الفاخرة المزدهر في المنطقة، والذي يمتاز بوجود شريحة سكانية شابة تملك اهتماماً كبيراً بالعلامات الفاخرة. وسيلقي هذا الحدث الضوء على قدرة قطاع التصميم على الاستفادة من تجارب الأسواق العالمية الناجحة، لتوجيه المساعي نحو تعزيز الاستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار التعدّد الثقافي الذي تتغنّى به المنطقة وروح الابتكار المتجذّر فيها.

وستضمّ قمّة "فاشن فيوتشرز دبي" برنامجاً متنوّعاً وغنياً من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التي تديرها سوجاتا أسومول، المحرّرة المساهمة في مجلّة "فوغ بيزنس". وستقوم نخبة من أبرز خبراء القطاع بمناقشة أفضل الممارسات والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ، بهدف دمج الاستدامة في نماذج الأعمال وتوفير الرؤى القيّمة حول سلوك المستهلكين ومعطيات السوق المتغيّرة باستمرار وتجارة التجزئة المستدامة وتحديات إجراء تحسينات مرتبطة بالاستدامة على مستوى المنطقة. وكان قد شارك في فعاليات "فاشن فيوتشرز دبي" السابقة نخبة مرموقة من المتحدثين من جهات عالمية مرموقة على غرار الأمم المتحدة، وذلك إلى جانب أبرز العلامات التجارية مثل "Ganni" و"Depop" و"Vestiaire Collective" و"Isabel Marant" و"Mugler" و"Aura".

وسيُقام على هامش هذه القمة معرض خاصّ يلقي الضوء على مجموعة من الحلول الرائدة من تصميم مبتكرين في مجال الاستدامة، وذلك في مجالات التصنيع وسلسلة التوريد والمواد والتكنولوجيا وتجربة العملاء. وسيكون هذا المعرض بمثابة منصّة تؤكد من خلالها الشركات على التزامها بالممارسات المسؤولة والتواصل مع جهات محتملة للتعاون، علماً أنه سيُختتم بحفل رسمي للتواصل يوفر فرصاً لا مثيل لها لإنشاء علاقات جديدة بين مختلف القطاعات من المنطقة والعالم على حد سواء.

يرتكز التعاون مع مجلّة "فوغ بيزنس" على الدور المحوري الذي يلعبه حي دبي للتصميم منذ إطلاقه كمنصّة رائدة للتصميم المبتكر والحوار المثمر حول التصميم المستدام ضمن مختلف المجالات. وتستفيد قمّة "فاشن فيوتشرز دبي" من النجاح الذي حقّقه معرض "ديزاين نكست"، والذي تمّ إطلاقه في نوفمبر الماضي باعتباره المعرض الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمحور هذا المعرض حول الفرص والإمكانات المرتبطة بأسس التصميم الدائري والمنصّات الرائدة على غرار الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية، والذي يجري تنظيمه في حي دبي للتصميم لتسليط الضوء على التنمية الحضرية المستدامة والبيئة المبنية.

يمكن لقادة وروّاد الأعمال وصنّاع السياسات وأعضاء "فوغ بيزنس" المشاركة في قمّة "فاشن فيوتشرز دبي". للراغبين بتسجيل مشاركتهم في هذه القمّة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أنّ حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم هو وجهة عالمية رائدة للتصميم والإبداع، تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الوطني. ويمتاز حي دبي للتصميم بمجتمع غني يضمّ أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية.

يُعدّ حي دبي للتصميم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2584081/Dubai_Design_District_d3.jpg