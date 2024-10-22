حي دبي للتصميم ومجموعة "إيزولا" الإيطالية للتصميم يطلقان معرض "ديزاين نكست" المبتكر

"ديزاين نكست" معرض الاقتصاد الدائري الأول من نوعه في دولة الإمارات يُعدّ إضافة قيّمة إلى برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم خلال شهر نوفمبر المقبل

معرض رائد يعزّز الحوار حول التصميم المستدام والتعاون بما يتماشى مع إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والإستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية وأجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن حي دبي للتصميم ومجموعة "إيزولا" الإيطالية للتصميم عن إطلاق معرض "ديزاين نكست" ذي الرؤية المستقبلية الطموحة والتي ترتكز على الاقتصاد الدائري، حيث سيسهم المعرض في تعزيز برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم في الذكرى العاشرة لانطلاقته وذلك من خلال تقديم لمحة عن مستقبل التفكير التصميمي المستدام.

Khadija Al Bastaki, SVP of Dubai Design District, and team with Isola Design Group CEO Gabriele Cavallaro unveiling Isola's first regional headquarters at d3.

وسيكون المعرض الجديد المبادرة المشتركة الأولى من نوعها بين حي دبي للتصميم ومجموعة "إيزولا" للتصميم المبتكرة. وتجد الإشارة إلى أن مجموعة "إيزولا" للتصميم القائمة في ميلانو كانت قد أعلنت مؤخراً عن افتتاح مقر إقليمي جديد لها في حي دبي للتصميم الذي يُعدّ وجهة التصميم العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم.

وسيجري تنظيم معرض "ديزاين نكست" في إطار برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم، والذي من المقرّر أن يُقام بالشراكة الإستراتيجية مع حي دبي للتصميم من 5 إلى 10 نوفمبر 2024. وسيلقي هذا المعرض الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على الأفكار والمفاهيم التي ستقوم بعرضها مجموعة ملهمة وغنية من المصمّمين الفرديين والاستوديوهات المستقلّة والعلامات التجارية المستدامة المبتكرة والشركات الناشئة في مجال التصميم. ويهدف معرض "ديزاين نكست" إلى تقديم نهج جديد وملهم في عالم التصميم المستدام والتحوّل إلى منصّة رائدة للتحفيز على إجراء تغييرات في نمط الحياة وعادات الاستهلاك للتأثير على البيئة بشكل إيجابي، بما يسهم في تسليط الضوء على منتجات التصميم المستدامة والأثاث المُعاد تدويره وتكنولوجيا التصميم والمواد المبتكرة.

وبالإضافة إلى المفاهيم التي سيجري عرضها أمام الزوّار، سيقدّم هذا المعرض أيضاً مجموعة غنيّة وملهمة من الجلسات الحوارية والعروض الحيّة، التي تهدف إلى رفع الوعي بالاقتصاد الدائري وتحفيز الزوّار على لعب دور أكبر في رسم معالم مستقبل مستدام.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، أكّدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أنّ إعطاء الأولوية لابتكار الحلول وأساليب التصميم الرائدة هو ما يميّز التصاميم المبتكرة والفريدة من نوعها. وقالت: "نحرص دوماً على الارتقاء بالحلول والمنصات المبتكرة التي نقدّمها في حي دبي للتصميم ونسعى إلى الإسهام بشكل ملحوظ في تحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والإستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضافت: "سوف يسهم معرض "ديزاين نكست" في رفع الوعي بالاقتصاد الدائري من خلال مفاهيم التصميم العالمية ومنظور التصميم العصري الصديق للبيئة. ونأمل أن تسهم الأفكار التي سيقدّمها هذا المعرض في إحداث التغيير الإيجابي للإسهام في حماية كوكبنا وتعزيز الدور البارز الذي تلعبه دبي في دعم أهداف أجندة الاستدامة العالمية".

ومن جانبه، قال غابرييل كافالارو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيزولا" للتصميم: "تعكس المبادرات العديدة التي تحرص حكومة دولة الإمارات على إطلاقها باستمرار التزامها الواضح والراسخ بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة. ويتعيّن على الشركات اليوم التعاون بشكل وثيق لبناء مستقبل أفضل للجميع، عبر بذل جهود حثيثة للتوصّل إلى حلول عملية قابلة للتطبيق وإحداث تغيير ملموس في أسلوب عملها.

وأضاف: "نطمح من خلال تعاوننا مع حي دبي للتصميم، الذي يملك شبكة واسعة من الجهات الفاعلة ضمن القطاعين العام والخاص وبالتحديد ضمن مجالات التصميم، إلى تحفيز الجهات الفاعلة ضمن قطاع التصميم وخارجه للعمل على الإجراءات التي يجب أو يمكن اتخاذها لبناء مستقبل أفضل يكون فيه أفراد المجتمع على قدر أكبر من الوعي والمسؤولية تجاه البيئة. وبذلك، يلقي معرض "ديزاين نكست" الضوء على الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه قطاع التصميم في هذه المسيرة الواعدة نحو الابتكار وتبنّي النُهُج الرائدة لتنفيذ المشاريع".

وسيسلط معرض "ديزاين نكست" الضوء على خمس فعاليات رئيسية، وهي التصميم المستدام والحرف المبتكرة، ومركز المواد، ومستقبل الحياة الحضرية، ومختبرات التصميم، والمسرح.

وتشارك في معرض "ديزاين نكست" نخبة من الشركات العالمية التي تضمّ "أربر" (إيطاليا) و"آرمور كوت" (المملكة المتحدة)، إلى جانب مجموعة واسعة وغنيّة من المصمّمين واستوديوهات التصميم من كافة أنحاء العالم، على غرار "آغا بلونسكا" (هولندا) و"آنيت باب" (هنغاريا) و" كريسا كوتولا" (اليونان) و"إيثان ستريخر" (الولايات المتحدة الأميركية) و"جروب ديزاين" (تركيا) و"هاوس أوف بيرانيزي" (الهند) و"جوردن كيني" (المملكة المتحدة) و"كيب لايف" (إيطاليا) و"ماكي أوزاوا" (اليابان) و"ماتيس بوتس" (بلجيكا) و"ماسكس باثيو" (إسبانيا) و"شايب آند شايد" (كوسوفو) و"شيل هوميدج" (مصر) و"ڤانك" (بولندا) و"دبليو كيه إن دي لاب" (كوريا الجنوبية) والكثير غيرها. ويشارك أيضاً من دولة الإمارات عدداً كبيراً من العلامات التجارية الشهيرة مثل "جينيريشن 3 دي" و"ديزيرت بورد". وستقوم كذلك شركتا التصميم الناشئتان "نيكسو" و"سولمي" وأول مكتبة مخصّصة للمواد وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة "كولاب" باستعراض أعمالها المبتكرة في هذا المعرض الرائد.

تجدر الإشارة إلى أنّ معرض "ديزاين نكست" سيكون الأول من بين العديد من المبادرات التي سيبادر حي دبي للتصميم إلى إطلاقها بالتعاون مع مجموعة "إيزولا" الإيطالية للتصميم، لمواصلة تنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة قطاع التصميم المزدهر على مستوى المنطقة ودعم المساعي الرامية إلى تنمية مواهب التصميم المحلية والإقليمية. وسيجري تنظيم معرض "ديزاين نكست" مرّة كلّ سنتين، في حين سيُقام "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" في السنوات الفاصلة بينهما.

ويُعدّ حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم وجهة عالمية رائدة للإبداع تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي. وتمتاز هذه الوجهة الرائدة بما تقدّمه من بيئة أعمال إبداعية متكاملة تضمّ أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات العالمية وصولاً إلى الشركات الناشئة، علماً أنّ حي دبي للتصميم هو الشريك الإستراتيجي لأسبوع دبي للتصميم.

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