حيث تلتقي التكنولوجيا بثقافة البوب: Yaber تقدم أول جهاز عرض مستوحى من كيث هارينج في العالم

نيويورك، 20 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت Yaber، الرائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية، جهاز T2/T2 Plus، وهو أول جهاز عرض مستوحى من كيث هارينج في العالم، وهو مزيج مثالي من ثقافة البوب النابضة بالحياة والابتكار التكنولوجي العالي. يتميز هذا الإصدار الخاص من جهاز العرض من سلسلة T2 بزخاريف هارينج المميزة ولوحة الألوان الكلاسيكية من الأحمر والأبيض والأسود، ويحول الترفيه اليومي إلى تجربة ممتعة مع لمسة من الذوق الفني.

Yaber Introducing the World’s First Keith Haring-Inspired Projector, T2 series

وقال مارشال، المدير العام لشركة Yaber: "لأول مرة، تم جلب إرث هارينج الفني إلى عالم أجهزة العرض". "هدفنا هو جعل كل من الترفيه عالي الجودة والفن الشهير متاحين للجميع، والجمع بين أفضل ما في العالمين في عرض استثنائي واحد".

قال ديفيد ستارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Artestar، الوكالة العالمية لترخيص العلامة التجارية والاستشارية التي تمثل استوديو كيث هارينج: "إن الشراكة مع Yaber لجلب فن كيث هارينج على جهاز عرض لأول مرة هي طريقة رائعة لتوسيع إرثه". "هذا المنتج يسمح لجمهور جديد بتجربة فنّه، مما يزيد من الوعي بأعماله ويضيف حيوية خاصة لتجارب المشاهدة اليومية".

يبلغ سعر جهاز العرض الخاص T2 Plus من Yaber (مع جهاز تلفزيون) 399 دولارًا أمريكيًا وهو متوفر الآن في متجر Yaber الرسمي .(https://www.yaber.com/products/t2-special-edition) أما بالنسبة لجهاز Projector T2 القياسي من Yaber (بدون جهاز تلفزيون)، فهو متاح حاليًا على أمازون الولايات المتحدة وسيتم طرحه في أمازون كندا، وفرنسا، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا وأستراليا ابتداءا من 26 غشت/آب 2024.

نبذة عن Yaber

تأسست Yaber في عام 2018، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية، حيث قامت بتسليم أكثر من مليوني وحدة بنجاح إلى العملاء المتحمسين في أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أنه قد تم تكريم Yaber بجوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة "ريد دوت" (Red Dot)، وجائزة "يانكو ديزاين" (Yanko Design)، وجائزة "سي إي إس إنوفيشن 2024" (CES Innovation 2024).

تلتزم Yaber بدفع حدود كل من التميز البصري والصوتي. تم تصميم كل جهاز عرض من Yaber لتقديم تجارب استثنائية، والتي تجسد السعي لتحقيق الكمال وتقدم للمستخدمين جودة سمعية بصرية متميزة، بالإضافة إلى رحلة ثرية من التجاوز الذاتي المستمر.

للحصول على أحدث التحديثات، قم بزيارة https://www.yaber.com/collections حيث تواصل Yaber إعادة تعريف التميز في مجال الترفيه.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2484491/Yaber_Introducing_World_s_First_Keith_Haring_Inspired_Projector_T2_series.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg