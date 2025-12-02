حيث يلتقي التراث بالمستقبل: ARX تقدّم «Novalis 2029» في المملكة العربية السعودية

Grono، سويسرا، 2 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- استضافت ARX مساء الأربعاء في المملكة العربية السعودية أحدث فعالية دولية مخصّصة لكتاب «Novalis 2029» للكاتب مايكل شيندهيلم، وقدّمته لجمهور مختار في «شرق» بالدرعية. شهدت الأمسية حضوراً استثنائياً من كبار المسؤولين وقادة الصناعة والخبراء، الذين انخرطوا في نقاشٍ استشرافي حول الثقافة والهندسة والتصميم والتطوير الحضري.

اكتسب الحدث الذي أُقيم في الدرعية، رمز التراث الثقافي للمملكة ومسيرة تحولها المستمرة، بُعداً إضافياً، إذ تدور أحداث أحد فصول الكتاب في هذا الموقع التاريخي. وقد وفّرت الأمسية خلفية مناسبة لمناقشة كيفية التقاء الماضي والمستقبل في مدن الغد.

Andrea Galli - ARX Group CEO, Abdulmohsen Almajnouni, Independent consultant, formerly Secretary-General, Saudi Council of Engineers, HRH Prince Fahad Bin Naif Al Saud, Architect, Diriyah Foundation, Michael Schindhelm, Cedric Matykowski - Head of Office ARX Riyad, Hamad Aloqayli, Vice President, Alayuni Investment and Contracting Company, Roberto Schürch - Chief Regional Officer ARX, Aymen Cheikh Mhamed, Deputy CEO, Chief Regional Officer ARX

يُعدّ «Novalis 2029» عملاً من أدب الخيال التأملي يتخيّل يوماً في حياة مارين، وهي فنانة تعمل لدى شركة للهندسة والتصميم في عام 2029. يجمع الكتاب بين سيناريوهات المستقبل وتأملات من أصوات رائدة في الهندسة والعمارة والتطوير الحضري والاستدامة، ويستكشف موضوعات تشمل إعادة توظيف المواقع المتقادمة، وتخزين الطاقة، والزراعة تحت الأرض، والمدن الذكية، والسفر في الفضاء، وإعادة الإعمار ما بعد النزاع، مستفيداً من رؤى شخصيات بارزة مثل بيير دي ميرون.

ومن أبرز لحظات الأمسية القراءة الحية التي قدّمها شيندهيلم لمقتطفات مختارة من العمل، مما أتاح للحضور نظرة مباشرة إلى سرد الكتاب وأفكاره. وجمعت حلقة النقاش اللاحقة متحدثين رفيعي المستوى في حوار مفتوح تناول دور الهندسة والتصميم والرؤية بعيدة المدى والتنمية المسؤولة في توجيه تطوّر البيئات الحضرية. وامتدت المناقشات أيضاً لتشمل تنمية المواهب والدور المحوري الذي تضطلع به أنظمة التعليم الوطنية في تشكيل الأجيال القادمة من المهندسين والمصممين.

تتقدّم ARX بالشكر للمتحدثين المشاركين على رؤاهم القيّمة:

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف آل سعود ، مؤسسة الدرعية

عبد المحسن المجنوني ، مستشار مستقل، والأمين العام السابق للهيئة السعودية للمهندسين

حمد العقيلي ، شركة العيوني للاستثمار والمقاولات

أيمن شيخ محمد ، نائب الرئيس التنفيذي، ARX

كما تعرب ARX عن تقديرها لغرفة التجارة الأوروبية في المملكة العربية السعودية على دعمها لهذا الحدث.

تصريحات

"إن الأسئلة التي نطرحها اليوم حول مدننا وبنيتنا التحتية ومستقبلنا المشترك ستحدّد شكل العالم الذي سنعيش فيه غداً. يُعدّ «Novalis 2029» دعوةً لاستكشاف تلك الأسئلة معاً، عبر الثقافات والتخصصات."

— مايكل شيندهيلم

"يُعدّ هذا الكتاب محفزاً لحواراتٍ مهمة، لأن الابتكار لا يتشكّل من خلال التكنولوجيا فحسب، بل أيضاً من خلال الدور الذي تلعبه مهنتنا في المجتمع. وتُعدّ الدرعية مكاناً ذا مغزى للتفكير في هذه الأسئلة، فهي متجذّرة في التراث، ومع ذلك تتطلّع بثبات نحو المستقبل."

— أندريا غالي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ARX

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2834306/ARX.jpg