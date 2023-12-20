خاصية imo Avatar بصدد إحداث ثورة في عالم الاتصالات من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة

سنغافورة، 20 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي AI إحدى الأدوات الأساسية التي تعيد تشكيل طرق تواصل الناس مع بعضهم البعض على الصعيد العالمي. وقد حققت تطبيقات قائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وMidjourney وStable Diffusion شعبية هائلة، الأمر الذي يُظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير في التفاعلات والاتصالات. ويسهل هذا التقدم التكنولوجي من عمليات التواصل بين الناس ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتعاون. يقدم تطبيق المراسلة الفورية الشهير imo خاصية "imo Avatar" الجديدة، وهي خاصية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI المتطورة تعمل على توفير تجربة واقعية وغامرة للمستخدمين.

ومع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي AI لتصبح أداة أساسية في عملية التواصل والتفاعل بين الناس، ينضم تطبيق imo إلى هذه الثورة التكنولوجية عبر تقديم مجموعة من الوحدات السلسة من خلال خاصية إنشاء الصور الرمزية السريعة الخاصة به أو المعروفة باسم Avatar. ويعمل imo على تقوية تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المستخدمة في التطبيق لتوفير إطلالات جديدة وبسرعة للمستخدمين، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق imo، من خلال اتباع نهج بسيط وسهل الاستخدام، التواصل والتفاعل والمشاركة على نحو ملائم مع أصدقائهم وأحبائهم باستخدام تقنية إنشاء الصور الرمزية السريعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

تتميز الخاصية سالفة الذكر بآلية توليد فعالة لإنتاج الصور الرمزية من صورة واحدة فقط. ولا يتطلب تطبيق imo، على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى التي تتطلب من المستخدمين تحميل أكثر من عشر صور، سوى تحميل صورة واحدة لإنشاء صور رمزية رائعة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي. وتعتبر هذه الصور الرمزية الناتجة هي نتاج تكامل طبيعي، وليس مجرد تبديل للوجوه. ويواجه المستخدمون مفاجآت سارة، نظرا لأن هذه الخاصية تسفر عن نتائج جديدة في كل مرة.

يمكن لمستخدمي التطبيق تجربة عدة نماذج أسلوبية مختلفة عن طريق مزج أنماط متنوعة لإنشاء الصور الرمزية التي تعبر عن شخصياتهم وهالاتهم. وتوفر الملابس المتولدة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي AI مظهرًا فريدًا في كل مرة. كما يمكن لمستخدمي تطبيق imo تزيين الصور الرمزية الخاصة بهم باستخدام بطاقات استخدام الملابس لإنشاء مظاهر مميزة وفريدة. إن خاصية إنشاء الصور الرمزية تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي كوسيلة فنية.

يستطيع مستخدمو imo في جميع أنحاء العالم من مشاركة الصور الرمزية مع أحبائهم والجمهور على مستوى العالم والإعجاب بها أو القيام بالدويت (إنشاء تصميمات مماثلة)، الأمر الذي يعزز المشهد التواصلي التفاعلي والمثير.

إن تحميل تطبيق imo والتسجيل فيه أمر سهل للغاية. بعد النقر على صورة الملف الشخصي وتزيين الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي، انقر على https://static-web.imoim.net/as/raptor-static/3a95c6a0/index.html .

احصل علي تطبيق imo مجانًا عبر https://imo.im/ .

نبذة عن Imo

يُعد تطبيق Imo منصة عالمية للاتصالات الفورية تهدف إلى توفير الطريقة الأكثر ملاءمة وتفاعلية ومتعة للأشخاص للتواصل. حيث يربط Imo، من خلال خدمات الاتصال السمعية والبصرية التي يمكن الوصول إليها، أكثر من 200 مليون مستخدم بـ 62 لغة عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. ويعمل Imo على تمكين الشعب من القدرة على الاتصال عبر الأميال والحدود بينهما.