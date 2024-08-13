خبير الخلايا الجذعية الألماني يقود وفدًا لتعزيز التعاون الصيني الألماني في مجال الصحة والتعليم

باودينغ، الصين، 13 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- اختتم وفد ألماني بارز، بقيادة خبير الخلايا الجذعية العالمي الشهير البروفيسور داتو سري الدكتور مايك تشان، زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى باودينغ، الصين، مما يمثل خطوة مهمة في التعاون الصحي الدولي. مثلت الزيارة ، التي جرت في الفترة من 11 إلى 13 يوليو ، ردًا على زيارة حكومية صينية سابقة إلى ألمانيا في يونيو ، والتي ركزت على التعاون في أبحاث الخلايا الجذعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصحة، والتعليم الطبي.

Prof. Dato' Sri Dr Mike Chan stands with delegates from the German Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), City Officials of Baoding, and Sanzang Biotechnology delegates.

يتصدر البروفيسور تشان ، مؤسس مجموعة العافية الطبية الحيوية الأوروبية (EW Group) ، طليعة جهود أبحاث الخلايا الجذعية. تحت قيادته ، أصبحت مجموعة العافية الطبية الحيوية الأوروبية (EW Group) منظمة حائزة على جوائز متعددة رائدة في مجال العلاج بالخلايا الجذعية السلائف ، والتعديل المناعي ، والطب التجديدي البيولوجي على الصعيد الدولي.

يلعب تعيين البروفيسور تشان كسيناتور للجمعية الاتحادية الألمانية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية (BWA) منذ عام 2018 ، دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وعلاقات التجارة الخارجية بين ألمانيا والدول الآسيوية الرئيسية. يؤكد هذا التعيين الذي تقوده الحكومة على الاعتراف به وبتأثيره على المستوى الدولي في مجال أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي في إطار جهود دفع الابتكارات عبر الحدود.

انتهت الزيارة ، التي نظّمها ميشيل شومان ، رئيس الجمعية الاتحادية الألمانية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية (BWA)، بتوقيع خمس اتفاقيات تغطي التعاون الصحي والتعليمي ، والطب الفموي ، وتكنولوجيا العلاج الخلوي ، وإعادة التأهيل الطبي ، ورعاية المسنين. رحب كبار المسؤولين في باودينغ ، بما في ذلك سكرتير لجنة الحزب البلدية دانغ شياوولونغ ، ونائب سكرتير ورئيس البلدية يان جيهونج ، ومنغ تشينغ يو، نائب رئيس جامعة هيبي ، بحرارة بالوفود.

خلال الزيارة ، زار الوفد الألماني المدارس ومستشفى للأطفال. لقد تفاعلوا مع الطلاب، والمعلمين، والموظفين الطبيين ، مما أدى إلى تعزيز المهن في مجال التكنولوجيا الحيوية والبحوث الطبية. أظهر المسؤولون الصينيون اهتمامًا كبيرًا بتكنولوجيا البروفيسور تشان الرائدة لعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، بما في ذلك التوحد، ومتلازمة داون، والشلل الدماغي، وتأخرات التطور النمائي العامة.

إن خبرة البروفيسور تشان ملحوظة بشكل خاص في مجال الأعضاء المستهدفة والخلايا الجذعية السلائف المحددة للدماغ؛ حيث ساهم في تطوير أكثر من 400 نوع. شدد دانغ شياولونغ على إمكانات التعلم والتعاون بين النظراء الصينيين والألمان في هذا المجال.

سهلت الندوة الرئيسية مناقشات حول التعاون المحتمل ، مع مشاركين بارزين من بينهم كلاوس بيرمان ، مدير لجنة الصحة الكبيرة ، وسيباستيان شوتز ، المدير العام لجمعية صناعة الأدوية الاتحادية الألمانية ، والبروفيسور أولريتش جوس. تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول البحث المشترك في الخلايا الجذعية والتعاون التعليمي بين مجموعة العافية الطبية الحيوية الأوروبية (EW Group) وسان زانغ ، وشهد عليها المسؤولون الصينيون والوفد الألماني.

مع أكثر من 50 براءة اختراع دولية وتأليف أكثر من 50 كتابًا و 100 منشور علمي ، يتضمن اثنان من أعمال البروفيسور تشان البارزة ، "الخلايا الجذعية في الطب التجديدي" و "اضطراب طيف التوحد: مقاربة متكاملة ،" ترسيخ مكانته كسلطة رائدة في أبحاث الخلايا الجذعية وتطبيقاتها في علاج اضطرابات النمو العصبي.

في الوقت الحالي ، يتعاون البروفيسور تشان مع جامعة هايدلبرغ في ألمانيا في أبحاث متطورة في أمراض التطور العصبي. تجمع هذه الشراكة بين خبرته في العلاج بالخلايا الجذعية ومرافق البحوث الطبية الشهيرة بجامعة هايدلبرغ ، مع التركيز على تطوير علاجات مبتكرة لحالات مثل التوحد، ومتلازمة داون، والشلل الدماغي باستخدام خلايا جذعية سلفية محددة للدماغ.

مع تعاون ألمانيا والصين في تطوير العلوم الطبية وتحسين نظم الرعاية الصحية ، من المتوقع أن تؤثر الفوائد على المعايير الصحية العالمية وتمهد الطريق لمزيد من التقدم في التعليم الطبي، وأبحاث الخلايا الجذعية، وحتى الطب الصيني التقليدي.

خلص دانغ شياولونغ إلى أن الزيارة بلغت ذروتها في تعاون مثمر بين المؤسسات الأكاديمية والطبية ، مما يعزز الروابط بين البلدين ويساهم في النتائج الإيجابية لكلا البلدين. لا تعزز هذه الشراكة العلاقات الصينية الألمانية فحسب ، بل تعد أيضًا بتقدم كبير في علاج الحالات العصبية المعقدة ، مما قد يفيد المرضى في جميع أنحاء العالم.

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