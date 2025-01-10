خدمات BRImo المصرفية عبر الهاتف المحمول، بساطة عالمية في متناول يدك

BRImo Mobile Banking

جاكرتا، إندونيسيا، 10 يناير/كانون الثاني 2025 /-- /PRNewswire يقدم بنك راكيات الإندونيسي (المعروف والمشار إليه في ما يلي بِـ"BRI") العمومي ذو المسؤولية المحدودة (المدرج في البورصة الإندونيسية تحت الرمز: (BBRI تجربة #BRImoWorldXperience، مما يوسع قدرات تطبيق BRImo عبر الحدود. يعزز التطبيق الفائق أيضًا ريادة BRI في مجال الرقمنة المالية، حيث أصبحت 99% تقريبًا من المعاملات الآن رقمية. اعتبارًا من نونبر/تشرين الثاني 2024، بلغ عدد مستخدمي BRImo حوالي 38.1 مليون مستخدم، بزيادة قدرها 22.9% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، سجل تطبيق BRImo قيمة معاملات بقيمة 5057 تريليون روبية إندونيسية، مما أدى إلى زيادة أعمال BRI بإيرادات قائمة على الرسوم بقيمة 2.64 تريليون روبية إندونيسية مهيأة للنمو المستمر. قال أندريجانتو، مدير التمويل والتوزيع بالتجزئة في BRI: "مع تقييم مذهل بلغ 4.7 على متجر Play Store وApp Store، كان تطبيق BRImo أكثر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تنزيلًا في إندونيسيا في عام 2024".

يوفر تطبيق BRImo، باعتباره التطبيق المفضل للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للإندونيسيين، وصولاً سريعًا وآمنًا ومريحًا إلى الخدمات المصرفية العالمية، مما يضع المعاملات الدولية السلسة في متناول يد المستخدم مباشرةً. يمكن استخدام BRImo في أي وقت وفي أي مكان، حتى أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، مما يضمن لك البقاء على اتصال باحتياجاتك المصرفية دون انقطاع. يوفر BRImo أيضًا ميزة فتح حساب BRI للمواطنين الإندونيسيين في الخارج باستخدام رقم هاتفهم المحمول المحلي. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إدارة احتياجاتهم المصرفية في الخارج بسلاسة دون تغيير رقم هاتفهم. تشمل المناطق المدعومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، ومنطقة تايوان، وتيمور-ليشتي، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة. يقدم BRImo أيضاً تحويلات مالية سريعة وآمنة إلى حسابات مصرفية في أكثر من 160 دولة.

من بين التحسينات، إدارة حساب BritAma Valas (بالعملة الأجنبية) من خلال BRImo. بالإضافة إلى التحويلات المالية الدولية، يمكن لمستخدمي BRImo الآن حفظ أرصدة العملات الأجنبية وتحويلها وتعبئتها، مما يجعل المعاملات الدولية سهلة وآمنة وسريعة. توفر هذه الميزة تحويلات سلسة للعملات مع أسعار صرف فورية وأسعار تنافسية. يمكن لحاملي حسابات BritAma Valas أيضًا إدارة بطاقة الخصم متعددة العملات من BRI مباشرةً من خلال BRImo. تتيح البطاقة، التي يمكن الحصول عليها من أي فرع من فروع بنك BRI في إندونيسيا، للمستخدمين إجراء المعاملات بـ 12 عملة (الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والدولار السنغافوري واليوان الصيني واليورو والدرهم الإماراتي ودولار هونج كونج والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي والبات التايلاندي والرينجت الماليزي)، مما يسهل المعاملات المصرفية عبر الحدود.

لزيادة تعزيز قيمة المستخدم، يقدم BRImo بنشاط عروضاً ترويجية مثيرة. يمكن للمستخدمين المشاركة في BRImo FSTVL للحصول على فرصة للفوز بـ 5 سيارات BMW 520i M Sport وسيارات فاخرة أخرى وجوائز فورية بقيمة 100000 دولار وجوائز أسبوعية في عروض الجمعة. انضم الآن على .http://bbri.id/brimofstvl

لمزيد من المعلومات حول BRImo، تفضل بزيارة: www.bri.co.id/en/home

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