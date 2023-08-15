خطة انتقال الطاقة في غانا تكتسب زخماً واسعا عقب عقد مشاورات بين منظمة SEforALL والرئيس Akufo-Addo والوزراء وأصحاب المصلحة المحليين

أكرا، غانا، 15 آب/أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- جرت مشاورات حول خطة التحول والاستثمار في مجال الطاقة في غانا التي طال انتظارها في العاصمة أكرا الأسبوع الماضي، حيث قدم مختلف أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني ملاحظاتهم حول الخطة قبل إطلاقها.

ومن المتوقع أن تكون خطة انتقال الطاقة والاستثمار هذه بمثابة خارطة الطريق الرئيسية للحكومة لتحقيق الوصول الشامل للطاقة وصافي انبعاثات الكربون الصفرية، كما هو موضح في إطار انتقال الطاقة الحالي في البلاد والمساهمات المحددة وطنياً، مع تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الوظائف.

Akufo-Addo, President of Ghana; Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative of the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All; and others discussed the forthcoming energy transition and investment plan for Ghana on 11 August.

حيث حددت غانا أهدافًا لتنويع محفظتها من الطاقة، وزيادة دور مصادر الطاقة المتجددة وتقليل مقدار الطاقة المستخدمة في الإنتاج. وسيتعين القيام بكل ذلك بالتوازي، حيث توفر خطة الانتقال والاستثمار في مجال الطاقة القادمة رؤية مفصلة لما هو مطلوب من حيث المساعدة التقنية والاستثمار عبر القطاعات الرئيسية.

وستكون الخطة من خلال تحديد هذه الاحتياجات، بمثابة الأداة الرئيسية للحكومة لإشراك المجتمع الدولي والمستثمرين للحصول على الدعم اللازم. تقوم حكومة غانا بتطوير الخطة بدعم فني من منظمة الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL).

التقى الرئيس الغاني Akufo-Addo بالسيدة Damilola Ogunbiyi التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع، والرئيس المشارك لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، في العاصمة أكرا لمناقشة نتائج الخطة وتوصياتها، وضمان دعمها من أعلى مستويات الحكومة.

كما شاركت Ogunbiyi في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات، حيث أطلَعت الوزراء على كيفية تصميم الخطة لدعم عمل مختلف الوزارات، بما في ذلك البيئة والنقل والصناعة وغيرها.

وضمن فعاليات إضافية لإشراك أصحاب المصلحة، أتيحت للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب ومجموعات المناصرة الأخرى الفرصة لإبداء وجهات النظر لترجيح ما يرغبونه في تحديد أولويات الخطة. ومن بين النقاط التي أثيرت كانت الحاجة إلى الوصول العادل إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية التي ستتولد عن الخطة، مثل الوظائف، ولا سيما توظيف النساء والشباب.

ومن الجدير ذكره أن التعليقات الواردة من جميع المشاورات توجّه نحو وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها هذا الخريف.

حيث تم إطلاق خطة مماثلة في نيجيريا العام الماضي وجرى إنشاء مكتب مخصص لتحول الطاقة لدفع تفعيل الخطة، بعد أن حصل بالفعل على 3.6 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريعه الأساسية.

اقتباسات داعمة:

"غانا ملتزمة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والعادلة التي تسخّر الإمكانات الكاملة للمصادر المتجددة وكفاءة الطاقة. ومع ذلك، فإن الطموح وحده لن يحول أنظمة الطاقة لدينا، وهذا هو السبب في أننا شرعنا في وضع خطة انتقال واستثمار للطاقة توضّح بالتفصيل ما هو مطلوب بالفعل للوصول إلى أهدافنا المنشودة. وإنني أتطلع إلى العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق العديد من الفرص المقدمة في هذه الخطة ".

صاحب الفخامة Nana Akufo-Addo، رئيس جمهورية غانا

"كان من دواعي سروري لقاء فخامة الرئيس Akufo-Addo ووزراء الحكومة ومجموعات المجتمع المحلي والشباب هذا الأسبوع والاستماع مباشرة إلى مدى التزامهم بانتقال عادل ومنصف للطاقة. وقد تُرجم التزامهم إلى خطة طموحة للانتقال والاستثمار في مجال الطاقة تؤسس لحجة للقيام بالتغييرات في نظام الطاقة في غانا بأكمله. وتمثل هذه التغييرات فرصة هائلة للشركاء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في العمل المناخي والتنمية المستدامة في غانا ".

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت Damilola Ogunbiyi، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) والرئيسة المشاركة لآلية الأمم المتحدة المشتركة للطاقة (UN-Energy):

نبذة عن منظمة الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)

الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) هي منظمة دولية مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والقادة في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية لدفع إجراءات أسرع نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 7 (SDG7) – الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع بحلول عام 2030 – بما يتماشى مع اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. وتكثف منظمة SEforALL جهودها لإحداث عملية تحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة تشمل جميع القطاعات والمجتمعات، وتوفر فرصًا جديدة لجميع الأفراد تمكّنهم من التميّز والنجاح.

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Sustainable Energy for All (SEforAll) SOURCE