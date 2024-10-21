خطوة نحو المستقبل في عالم السيارات الكهربائية الفارهة من غرين موتورز وسيريس أول صالة عرض على مستوى المنطقة لسيارات «سيريس» في الإمارات

• تقع صالة العرض المميّزة في دبي وتضمّ طرازي «سيريس 5» و«سيريس 7» الثوريين

• خطط للتوسع في منطقة الخليج لتعزيز النقل المستدام والحد من الانبعاثات الكربونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عالم المركبات الكهربائية الفاخرة في المنطقة، أعلنت شركة «سيريس» للسيارات SERES، العلامة الرائدة في عالم السيارات الكهربائية الذكية الفارهة، وشركة «غرين موتورز الإمارات»، الوكيل الحصري لعلامة «سيريس» في دولة الإمارات، عن افتتاح أول صالة عرض رئيسية مخصصة للعلامة التجارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شارع الشيخ زايد بدبي.

Green Motors and SERES Take Strides Towards the Future of Luxury Electric Vehicles Announcing the First SERES Showroom in the Region

تمثّل هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة العلامة التجارية نحو تعزيز حضورها عالمياً، وتعكس التزامها بتقديم إطلالة لعملائها في الإمارات على مستقبل التنقُّل المستدام. ودشّن سعادة أحمد علي بن خلفان الظاهري – رئيس مجلس إدارة "غرين موترز"، والسيد وينجون لي، مدير الشبكة العالمية لمجموعة «سيريس» ، الصالة الجديدة في حفل مميز حضره ممثّلو عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، فضلاً عن مجموعة من الضيوف المرموقين على مستوى الدولة.

وتُعَدُّ صالة عرض «سيريس» الحصرية إضافة قيّمة تسهم في توسيع نطاق شبكة مرافق «غرين موتورز» التي تضم مواقعها القائمة في إمارتيّ أبوظبي ورأس الخيمة. وتوفر عبرها «غرين موتورز» و«سيريس» تجربة غامرة أمام عشاق السيارات المبتكرة؛ لاستكشاف أحدث طرازات سيارات «سيريس» التي تقدم مفهوماً جديداً للفخامة المعزّزة بالذكاء، وتشكّل ثورةً في عالم السيارات الكهربائية الذكية.

مستقبل مُستدام

وأعرب سعادة أحمد بن خلفان الظاهري عن سعادته بإطلاق هذه الصالة واعتزازه بالشراكة مع «سيريس»، قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع «سيريس»، إحدى أكثر الشركات تقدُّماً على الصعيد العالمي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة ذات المدى الممتد. إن تدشين هذه الصالة، اليوم، يشكّل إحدى مبادراتنا الرامية إلى الإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات المتمثّلة في ضمان مستقبل مستدام وصديق للبيئة يشكل النقل المستدام أحد أركانه. ونحن ملتزمون بتوفير أكثر حلول التنقُّل المستدام تطوراً، وتقديم أعلى معايير التميُّز في خدماتنا وعروضنا بما يدعم تحقيق هذه الرؤية"، مضيفاً أن هذا المشروع ليس مسعى تجاري وحسب، بل هو خطوة نحو مستقبل مستدام للتنقُّل في دولة الإمارات ومنطقة الخليج على النطاق الأوسع.

من جهته، قال جون جانغ، رئيس مجموعة سيريس: "نعتز بترسيخ علامة «سيريس» في منطقة الخليج انطلاقاً من دولة الإمارات عبر هذا المشروع الذي يشكّل محطةً جديدة في رحلتنا العالمية. ويعكس هذا المعرض الرائد على مستوى المنطقة التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على المركبات الصديقة للبيئة وعالية الأداء في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، سعياً نحو دعم رؤية المنطقة لمستقبل أكثر اخضراراً".

وأضاف: "نركز في «سيريس» على الابتكار والفخامة والاستدامة، ونحن حريصون على توفير مجموعتنا من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد في منطقة الخليج، وتعزيز مكانة علامتنا التجارية كلاعب رئيسي في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في هذه المنطقة".

ميّزات فريدة

وتتيح صالة العرض منصة مبتكرة أمام الجمهور لاستكشاف وتجربة اثنتين من سيارات الدفع الرباعي الفخمة الموسعة النطاق والرائدة للشركة؛ وهما «سيريس 5» SERES 5 و«سيريس 7» SERES 7 اللتين تجمعان بين الابتكار والاستدامة وتجارب القيادة الاستثنائية، حيث تدمجان بسلاسة الوقود والطاقة الكهربائية لقيادة طويلة المدى وخالية من الانبعاثات. وتتوفر سيريس 5 في طرازين نسخة WD2 ونسخة Premium 4WD ؛ وهي سيارة رياضية فاخرة متوسطة الحجم ومتعددة الاستخدامات تتميز بكفاءتها العالية حيث تقطع نطاقات مشتركة (كهرباء + وقود) تصل إلى 1175 كيلومتراً.

أما «سيريس 7»، فهي سيارة رياضية كبيرة الحجم توفر مساحة داخلية واسعة ومتعددة الاستخدامات، مع إصدارين بخمسة أو ستة مقاعد، لتلبية الاحتياجات العائلية المتنوعة. وتتميز هذه السيارة أيضاً بنظام دفع رباعي مزدوج المحرك، وبكفاءتها على الطريق حيث توفر نطاقاً مشتركاً يصل إلى 1050 كيلومتراً. فضلاً عن ذلك، يتميز هذان الطرازان بتقنيات القيادة الذكية ومواقف السيارات الآلية وميزات الأمان العالية؛ لتجربة فائقة الحداثة والراحة لمستخدميها.

نبذة عن غرين موتورز

جرين موتورز هي الوكيل الحصري المعتمد لعلامة SERES للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة أبو ظبي، وقد تم تأسيسها ضمن مجموعة AAK الاستثمارية. تكرس غرين موتورز جهودها لتقديم أعلى معايير الخدمات والابتكار في صناعة السيارات، وتلتزم بالعمل من أجل مستقبل تنقُّل أكثر اخضراراً واستدامةً للإمارات والمنطقة.

نبذة عن سيريس

«سيريس»، هي علامة تجارية رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التنقُّل الكهربائي بالاعتماد على التكنولوجيا الذكية. تحتل الشركة مكانة طليعية في سوق سيارات الطاقة الجديدة، ومعترف بها من بين أفضل 500 شركة في الصين، كما أنها مدرجة في سوق الأسهم A. تضم سيريس أكثر من 20,000 موظف، وتشمل عملياتها تطوير وتصنيع وبيع وخدمة مركبات الطاقة الجديدة والسيارات التقليدية وتجميعاتها الأساسية. في معرض بكين للسيارات 2024، كشفت سيريس النقاب عن منصة MF التي تتميز بالسلامة الشاملة والقوة المتنوعة والمساحة الفارهة والتكنولوجيا الذكية.

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