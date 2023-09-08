خطوط شيامن الجوية تطلق مسارات جديدة من بكين وشيامن إلى الدوحة

شيامن، الصين, 8 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت خطوط شيامن الجوية مؤخرًا أنها ستطلق رحلات منتظمة بين بكين داشينغ والدوحة في 20 أكتوبر وشيامن الدوحة في 31 أكتوبر. يتزامن افتتاح رحلتين مباشرتين إلى الشرق الأوسط مع الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وقطر. وهذا يمثل مبادرة مهمة من قبل خطوط شيامن الجوية في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق"، مما يزيد من إغلاق المسافة بين الصين وقطر. ينشئ "طريق الحرير الجوي"، مما يسهل التبادلات الاقتصادية والتجارية والتفاعلات الثقافية والأعمال والسياحة بين المنطقتين.

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وفقًا للخطة الأخيرة، سيعمل طريق بكين- الدوحة يوميًا، ويغادر من بكين في الساعة 1830 ويصل إلى الدوحة في الساعة 2245 بالتوقيت المحلي، وفي المقابل يغادر الدوحة في الساعة 0200 بالتوقيت المحلي ويصل إلى بكين في الساعة 1520، في حين سيشغل طريق شيامن- الدوحة رحلتين في الأسبوع، ويغادر من شيامن في الساعة 0005 ويصل إلى الدوحة في الساعة 0500 بالتوقيت المحلي، وفي المقابل يغادر الدوحة في الساعة 1930 بالتوقيت المحلي ويعود إلى شيامن في الساعة 0755 في اليوم التالي. سيتم تشغيل كلا الخطين بواسطة طائرة بوينج 787 دريملاينر، مما يوفر للركاب مقاعد أكثر اتساعًا وراحة. يمكن لمقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال أن تتكئ على وضع مسطح تمامًا بزاوية 180 درجة، مما يوفر للركاب تجربة نوم معززة أثناء الرحلات الطويلة.

تم اختيار مطار حمد الدولي في الدوحة كواحد من أفضل عشرة مطارات على مستوى العالم في عام 2023. إنه يضم مبنى الركاب الأكثر أهمية من الناحية المعمارية في العالم، وهو أيضًا أحد أفخم المطارات، حيث يوفر مرافق نقل ذات مستوى عالمي وتجربة نقل سلسة. ومع إطلاق المسارات الجديدة، ستشارك خطوط شيامن الجوية أيضًا في تعاون شامل مع الخطوط الجوية القطرية. لن يكون لدى كلتا الشركتين تعاون بالرمز في بكين داشينغ- الدوحة وشيامن- الدوحة فحسب، بل ستوسعان أيضًا تعاونهما ليشمل الخط البيني الكامل للشبكة، من خلال تسجيل الوصول والوصول إلى الصالات. بالاستفادة من موارد الخطوط الجوية القطرية، يمكن لشركة خطوط شيامن الجوية توسيع شبكتها إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، بما في ذلك الدمام ولاغوس والجزائر العاصمة، إلخ. يوفر هذا للمسافرين مجموعة واسعة من خيارات منتجات النقل وتجربة سفر سلسة. تجدر الإشارة إلى أن كل من خطوط شيامن الجوية والخطوط الجوية القطرية قد تم تكريمهما بجائزة APEX World Class Award، مما أكسبهما مكانًا بين "أفضل ثماني شركات طيران في العالم". في المستقبل، ستوفر شراكة هاتين الشركتين من فئة الخمس نجوم تجربة طيران أكثر روعة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

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