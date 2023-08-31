خطوط شيامن الجوية: الراعي الرئيسي لاجتماع الدوري الماسي 2023 في شيامن

شيامن، الصين، 31 غست/آب 2023 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، أصبحت خطوط شيامن الجوية Xiamen Airlines الراعي الرسمي لـ "اجتماع شيامن للدوري الماسي لعام 2023"، حيث ساعدت مدينة شيامن، وهي مدينة في فوجيان بالصين، على إقامة أفضل أحداث المضمار والميدان في العالم وبناء "شيامن صحية" ومدينة رياضية مشهورة.

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أطلق الاتحاد الدولي لألعاب القوى الدوري الماسي كحدث لألعاب المضمار والميدان ليوم واحد في عام 2010، وهو الآن أحد أكثر الأحداث الدولية تأثيرًا. يضم الدوري الماسي لعام 2023 ما قدره 14 موقعًا فرعيًا، بما في ذلك النهائيات في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن السباق الذي أقيم في ملعب Egret في شيامن يوم 2 شتنبر/أيلول هو السباق الثاني عشر، وهو أيضًا السباق الوحيد المقام في الصين. يجب أن يكون الرياضيون ضمن العشرين الأوائل في التصنيف العالمي ليكونوا مؤهلين لحضور اجتماع واحد. يعتمد الدوري نظام النقاط، والنقاط التي يسجلها الرياضيون في التوقفات ستحدد بشكل مباشر مؤهلاتهم للحدث.

وسيتضمن اللقاء 13 فعالية رياضية منها جري 100 متر رجال، وجري 400 متر سيدات، والوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي القرص، وغيرها. وسيتنافس العداء الجامايكي يوهان بليك، والنجمان الأمريكيان جرانت هولواي وكريستيان تايلور وأكثر من 100 رياضي آخر من أفضل رياضيي سباقات المضمار والميدان في العالم، في نفس المرحلة لتقديم عرض بصري عالمي المستوى للجماهير.

باعتبارها عضوًا في تحالف SkyTeam، تشغل خطوط شيامن الجوية Xiamen Airlines، بطائراتها البالغ عددها 209، أكثر من 400 طريق محلي ودولي، والتي تشكل شبكة تغطي كامل الصين وجنوب شرق وشمال شرق آسيا وأوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا. باعتبارها المزود الرسمي للخدمات الجوية للحدث، ستوفر خطوط شيامن الجوية خدمة تتجاوز التوقعات للرياضيين والحكام والمتفرجين في جميع أنحاء العالم. ستستخدم خطوط شيامن الجوية مواردها الخاصة بالكامل لتوسيع نطاق الدعاية للحدث، وإنشاء موضوعات ساخنة وزيادة إشعال حماس الجمهور لأحداث المضمار والميدان.

أعلنت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخارجية الرسمية إنستغرام وفايسبوك وX (تويتر)، لشركة خطوط شيامن الجوية، ء بشكل متزامن عن الرعاية الرسمية للحدث، وستقوم باستمرار بإجراء تفاعلات الأسئلة والأجوبة مع المعجبين خلال أسبوع المنافسة. وستعقد الشركة أيضًا أنشطة ذات موضوع خاص تجلب للمسافرين تجارب تفاعلية رائعة في الرحلة، وذلك لنقل الروح الرياضية للمثابرة والعمل الجاد والسعي نحو التميز، داعية المزيد من الناس إلى اكتساب الصحة والسعادة في الرياضة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2197772/image.jpg

للتواصل: بين بين، [email protected]

Xiamen Airlines SOURCE