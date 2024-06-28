خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس ""Haute Couture Week طيران الرياض ومصمم الأزياء السعودي محمد آشي يكشفان عن تصاميم أزياء أفراد طاقم مقصورة الطائرات، خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس

● طيران الرياض يكشف عن تشكيلته الفريدة لأزياء أفراد طاقم المقصورة التي تمزج بين أحدث صيحات الموضة وأناقة الطيران وفخامته.

● استلهم المصمم محمد آشي خطوط هذه التصاميم من الحقبة الذهبية لقطاع الطيران العالمي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

● تتألف التشكيلة الحصرية من 35 تصميماً لأزياء طواقم الطائرات من الرجال والسيدات بما في ذلك المعاطف والأوشحة والبناطيل والأحذية والقبعات.

● طوّر محمد آشي لوناً فريداً من نوعه لتشكيلة أزياء طيران الرياض ليكون الأول في عالم الطيران.

● يستهدف طيران الرياض إطلاق أولى رحلاته التجارية منتصف العام 2025 لربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

باريس، فرنسا, 28 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- قام طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبالتعاون مع المصمم السعودي محمد آشي بالكشف عن أول خط إنتاج لأزياء أفراد طواقم المقصورة لطائرات الناقل الجوي الجديد من المملكة خلال أسبوع الأزياء الراقية " Haute Couture Week" التي تحتضنها سنوياً العاصمة الفرنسية باريس.

Riyadh Air and Saudi Arabian creative director Ashi reveal stunning collection during Haute Couture Week in Paris Riyadh Air and Saudi Arabian creative director Ashi reveal stunning collection during Haute Couture Week in Paris



وبرزت التصاميم الحديثة لأزياء طواقم الناقل الجوي الجديد بأناقة منقطعة النظير في قلب عاصمة الأزياء والموضة العالمية، حيث تتألف التشكيلة الحصرية الكاملة من 35 تصميماً لأزياء طواقم مقصورة الطائرات من الرجال والنساء، حيث تم خلال فعاليات أسبوع الأزياء الراقية في باريس الكشف عن 15 تشكيلة أساسية تتضمن أزياء طواقم طائرات طيران الرياض، معاطف الكشمير الأنيقة والوشاحات الحريرية والبناطيل والأحذية والقبعات المستوحاة جميعها من أزياء الناقلات الجوية خلال خمسينيات القرن الماضي، والتي تُعد على نطاق واسع، الحقبة الذهبية لقطاع الطيران العالمي.

وحضر الحفل عدد من الضيوف وكبار الشخصيات من داخل وخارج فرنسا، بما في ذلك كبار المسؤولين والدبلوماسيون ، الشخصيات، والمشاهير في مختلف المجالات الذين حضروا جميعًا ليكونوا جزءًا من اللحظة التاريخية في باريس. إلى ذلك، شهدت فعالية أسبوع الأزياء الراقية في باريس، تسليط طيران الرياض ولوسيد، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تقدمًا في العالم، الضوء على التزامهما المشترك بالنقل المستدام وتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك على ضوء الشراكة الاستراتيجية المبتكرة التي أبرمها الناقل الوطني الجديد مع لوسيد لبلورة رؤيتهما المشتركة لمستقبل النقل المستدام، واستكشاف آفاق التعاون الممكنة بينهما في المجالات التسويقية والتجارية التي تستهدف توفير أفضل مستوى من الخدمات للضيوف والمسافرين.

هذا وأبدع المصمم محمد آشي خط الأزياء الجديد من خلال إنشاء درجة لون جديدة كلياً لتشكيلة الأزياء، بما في ذلك لون الخزامى الأنيق الخاص بالأزياء النسائية، إلى جانب لون الخزامى الداكن لأزياء الرجال، ومن المتوقع أن يتم إطلاق خط الأزياء الجديد بالكامل في وقتٍ لاحق من العام الجاري. وقد اُستلهمت ألوان الخزامى بدرجاتها المختلفة من أزهار الخزامى التي تكتسي بها أرجاء واسعة من أراضي المملكة العربية السعودية والذي يتفرد به طيران الرياض في ألوان هويته البصرية، وجرى تطوير هذا اللون الجديد خصيصاً لخط أزياء طواقم طيران الرياض على يد محمد آشي، وهو اللون الذي لا تتضمنه أي من قواميس الألوان العالمية. وقد استلهم المصمم الشهير محمد آشي هذا اللون الجديد كلياً والمخصص لتشكيلة أزياء طواقم طائرات طيران الرياض، من مجموعة من ألوان الأزياء و التشكيلات العصرية الحديثة.

وجرى استعراض 9 تشكيلات نسائية من أزياء طاقم الطائرات خلال الفعالية التي احتضنتها مدينة باريس، من بينها 10 من القطع الكاملة الفريدة و 12 من القمصان والقطع العلوية و 3 معاطف شتوية أنيقة جاءت متناغمة مع الحقائب والأحذية والأوشحة والقفازات الفاخرة، فيما كُشف أيضاً خلال فعالية أسبوع الأزياء الراقية في باريس، عن 4 من تشكيلات الأزياء الرجالية المخصصة لطواقم طائرات الناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية.

وسيرتدي أفراد طاقم طائرات طيران الرياض هذه التشكيلة الحصرية من الأزياء التي يمكن تغييرها موسمياً، بهدف ضمان مظهر متجدد للطاقم طوال العام. كما تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها الكشف عن خط أزياء طواقم طائرات خلال فعالية أسبوع الأزياء الراقية في باريس " Haute Couture Week".

وقد دمج محمد آشي ببراعة كبيرة مفهومه المبتكر لخط الأزياء الجديد لأفراد طواقم المقصورة مع الهوية البصرية لطيران الرياض التي تجسّدها الانحناءات والخطوط والألوان المميزة. كما عمل محمد آشي على دمج بعض عناصر هوية طيران الرياض ضمن تشكيلة الأزياء الجديدة التي تتفرد عن غيرها من التشكيلات، حيث تضمنت المعاطف والسُترات التي عُرضت خلال الفعالية، الخطوط الأنيقة والعصرية التي تُميز شعار طيران الرياض.

وبمناسبة الكشف عن أزياء طاقم الناقل الوطني الجديد، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "تعد هذه اللحظة فارقة بالنسبة لطيران الرياض، وهي تعكس بشكل واضح ما حقنناه من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة، ويعكس قيام شركة طيران ناشئة بإطلاق أزياء طاقم طائراتها خلال فعالية أسبوع الأزياء الراقية في باريس، الدور الكبير الذي تضطلع به طيران الرياض في مشهد النقل الجوي والطيران العالمي. وقد اكتسبنا من خلال تعاوننا مع المصمم السعودي محمد آشي في تطوير هذه التصاميم الفريدة، خبرةً كبيرة في هذا المجال، ونفخر بأننا تمكَّنا من عرض إبداعاته من خلال هذه الأزياء حتى حلول موعد الكشف عن التشكيلة الكاملة لأزياء طواقم طائراتنا هذا العام. نحن على ثقة تامة بأن أزياء طاقمنا ستصبح خلال وقت قصير معروفة للجميع حول العالم، وأنها ستترك انطباعاً إيجابياً لدى جميع ضيوفنا المسافرين. ويمكن ملاحظة مستوى التفاصيل والخطوط الدقيقة التي أبدعها محمد آشي وتناغمها البديع مع قيمنا وتركيزنا على أدق التفاصيل".

ومن جهته، قال محمد آشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للإبداع في آشي استوديو: "لقد كان لاضطلاعي بمسؤولية تصميم أزياء طواقم طائرات طيران الرياض الناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، أثر بالغ عليَّ شخصياً. وفي الوقت الذي شهد فيه العالم في ستينيات القرن الماضي مجموعةً من الشراكات بين قطاعي الأزياء والطيران التي توقفت تماماً منذ ذلك الحين، فإن مساهمتي في تصميم خط أزياء طيران الرياض يضمن كتابة تاريخ جديد، كما أنه يعكس بشكل جلي حدود طموحات طيران الرياض، وأن الفخامة والاهتمام بأدق التفاصيل هي معايير أساسية في كافة تجارب السفر والخدمات التي يقدمها طيران الرياض لضيوفه المسافرين. وإضافةً إلى كونها سابقةً أخرى في رحلة إنجازات طيران الرياض، فإنها المرة الأولى التي يجري فيها الكشف عن خط أزياءٍ جديد لناقل جوي في فعالية أسبوع الأزياء الراقية في باريس".

وأضاف قائلاً: "يمتاز تصميم خط الأزياء الذي كشفنا عنه، بعمليته وراحته وسهولة ارتداءه، حيث تمثّل هدفنا في استلهام النمط الذي كان سائداً خلال الحقبة الذهبية لقطاع الطيران في الخمسينيات والستينيات، والتي حملت طابعاً فريداً من الفخامة والرقي، وتطبيقه في تصميمنا الحالي، إذ تمحورت جهودنا حول الارتقاء بجمالية الخطوط وتحسينها لتكون متماشيةً مع التوجهات العصرية، وحاملةً في ذات الوقت بصمات العصر الذهبي لقطاع الطيران".

ويتعاون المصمم العالمي محمد آشي مع طيران الرياض منذ نحو عامٍ في تصميم خط أزياء طواقم طائرات الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، فيما استغرق تطوير اللون المميز نحو ستة أشهر.

هذا ويستعد طيران الرياض لإطلاق أولى رحلاته التجارية خلال العام 2025 لإرساء معايير جديدة كلياً لمستقبل السفر من خلال صياغة مفاهيم جديدة لتجارب الطيران والنقل الجوي بالنسبة للضيوف المسافرين والموظفين على حدٍ سواء، مواصلاً التزامه الراسخ بتبنّي أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات العالمية في هذا المجال، ومستهدفاً رسم معالم جديدة لقطاع الطيران حول العالم.

نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. ومن خلال توفير تجارب استثنائية تحمل طابع كرم الضيافة السعودي الأصيل، سيربط طيران الرياض المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2023. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.riyadhair.com أو التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] للاستفسارات الإعلامية.

نبذة عن آشي استوديو:

عكفت آشي استوديو منذ نحو عقد من الزمن، على تقديم مجموعة فريدة من نوعها من الأزياء الراقية والأزياء الخاصة بحفلات الزفاف وتشكيلاتها للمناسبات المختلفة في باريس، لتعزز بذلك أسلوبها وطابعها الخاص من التصاميم في كل موسم. واليوم تبدأ دار الأزياء الراقية فصلاً جديداً في تاريخها الحافل بالنجاحات، لتجسّد مرحلة تسعى فيها نحو بلوغ آفاق جديدة كلياً في التصاميم الأنيقة والفاخرة بما يتناغم مع رؤيتها الفريدة. تتبنّى آشي استوديو في تصاميمها الاستثنائية، أحدث التقنيات الحديثة التي تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب عملها على موازنة الفرص المقدمة للرجال والنساء ضمن عروض التشكيلات التي أطلقتها خلال مواسمها السابقة، حيث يتجذر هذا التوجه الجديد للعلامة في مفهومها ورؤيتها للمستقبل، ويحتفي بالمفاهيم الأكثر شمولاً في عالم الأزياء والموضة ويلامس جوهرها بما تمثله من جرأة وحرية، لتدشن آشي استوديو عهداً جديداً في رحلتها نحو الارتقاء إلى آفاق غير مسبوقة من التميز والإبداع في القرن الحادي والعشرين.

الصور - https://drive.google.com/drive/folders/1jXLJ0srNRgs5oA2pOoXye3RmsUX_X6lC

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2450749/Haute_Couture_Week.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2450750/Haute_Couture_Week_Paris.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2367414/4788473/Riyadh_Air_Logo.jpg