خلال فعالية خاصة تقام في مدينة دبي ضمن حملة (SHEIN Beauty Glow Up ) حتى 3 فبراير

"شي إن" الشرق الأوسط تستعرض نماذج تسريع نمو العلامات التجارية والشركات المحلية التي توفرها في المنطقة

دولة الإمارات، دبي, 2 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "شي إن" الرائدة في التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، عن تنظيم فعالية خاصة ضمن حملة (SHEIN Beauty Glow Up ) في المنطقة، تُقام في سيتي سنتر مردف بمدينة دبي، وتستمر من 29 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بهدف تسليط الضوء على نماذج التعاون والشراكة التي توفرها لشركائها عبر منصتها الرقمية، والتي ساهمت من خلالها "شي إن" في دعم نمو العلامات التجارية والشركات المحلية لمستحضرات التجميل التابعة لشركائها الحاليين في منطقة الشرق الأوسط.

شركة "شي إن" والشركاء في موقع الفعالية

واستعرضت الفعالية التي استضافت عدد من ممثلي شركة "شي إن"، دور الشركة في تسريع نمو العلامات التجارية والشركات المحلية في المنطقة مثل؛ مجموعة شلهوب، المتخصصة في بيع وتوزيع السلع الفاخرة، وشركة "مايبيلين"، الرائدة في مجال مستحضرات التجميل، ومجموعة "أباريل"، المتخصصة في الأزياء والتجزئة، بالإضافة إلى موزعي منتجات التجميل، "وسام بيوتي" و"مولتيبلكس إنترناشونال"، الذين يتعاونون مع "شي إن" لعرض منتجات مميزة من مختلف علاماتهم التجارية، بما في ذلك مايبيلين، وفلورمار، وإيسنس، وريفولوشن، وإنغلوت، وكاتريس، وويت آند وايلد، وغيرها.

تعزيز النمو والتوسع في أسواق المنطقة

وفي هذا الصدد، قال محمد دويكات، المدير العام لشركة "شي إن" الشرق الأوسط: "إن شراكاتنا الاستراتيجية تعكس التزامنا في (شي إن) بتمكين الشركات المحلية في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز نموها وتوسعها في الأسواق، فمن خلال تسليط الضوء على هذه النماذج الناجحة، نسعى لاستقطاب المزيد من الشركاء المحليين إلى "شي إن"، مما ينعكس على حجم إيراداتهم ويرفع نسبة مبيعاتهم على المستوى الإقليمي، وبذلك نضمن أيضاً وصولاً أكبر، وكفاءة أعلى لسلاسل التوريد لمتعاملي "شي إن" في المنطقة، حيث نحرص على توسيع نطاق المنتجات المعروضة، وزيادة تنوعها. فعلى سبيل المثال، انضمت "مايبيلين" إلى "شي إن" منذ شهر أبريل 2025، وأقامت منذ ذلك الوقت شراكة قوية معنا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مستفيدةً من المكانة السوقية لشركة "شي إن" الفريدة، والتي تحظى بقاعدة متعاملين كبيرة من الشباب المهتمين بالأناقة."

منصة للتجارة الإلكترونية

ومن جانبه، أضاف محمد ضناوي، مدير أول للتجارة الإلكترونية في مجموعة شلهوب: "تنسجم شراكتنا مع (شي إن) تماماً مع رؤيتنا لتوسيع نطاق حضورنا الرقمي، وتعزيز وجودنا في مجال التجارة الإلكترونية، وضمان توفر علاماتنا التجارية للمتعاملين أينما يرغبون في التسوق. كما أن الخدمات اللوجستية المتقدمة والبنية التحتية المحلية لـ "شي إن" في دول مجلس التعاون الخليجي، تعني أيضاً تلبية الطلبات محلياً وتوصيلها بشكل أسرع للمتعاملين. وبالجمع بين خبرتنا العميقة في صناعة التجميل والانتشار الإقليمي الواسع لـ "شي إن" ومنظومتها الرقمية المتكاملة، نمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو، وسهولة الوصول، والارتقاء بتجارب المتعاملين".

فرص وخيارات الشراكة لنمو أسرع

توفر "شي إن" نماذج شراكة متنوعة، تهدف جميعها إلى توفير المرونة لشركائها بما يتناسب مع متطلبات أعمالهم، وتقديم خدمات لتعزيز الظهور والمبيعات، بالإضافة إلى منصة المبيعات الرقمية المتميزة من "شي إن". ومن هذه النماذج؛ نموذج البيع بالتجزئة، حيث في هذا النموذج، تشتري "شي إن" مباشرةً من الشركاء وتبيع منتجاتهم بالتجزئة على المنصة، مما يمكّن العلامات التجارية من أن تكون جزءاً من تجربة تسوق شاملة، وفي ذات الوقت، تستفيد العلامات التجارية من زيادة ظهورها لدى قاعدة متعاملي "شي إن" المتنوعة، مما يعزز الوعي بالعلامة التجارية، ويرفع من معدلات التحويل.

بالإضافة إلى نموذج السوق، الذي من خلاله يمكن لشركاء "شي إن" أيضاً إنشاء متاجر بيع مباشرة للمستهلكين على منصة "شي إن"، والاستفادة من مزايا مثل؛ إنشاء المتجر مجاناً، ودعم التسويق، وخدمة المتعاملين المتخصصة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، مما يساعد العلامات التجارية والشركات على تقليل التكاليف التشغيلية مع توسيع قنوات مبيعاتها لتشمل قاعدة متعاملين "شي إن" عالية الجودة.

وجدير بالذكر، تتعاون "شي إن" بشكل نشط مع الشركات في المنطقة منذ عام ٢٠٢٥، وقد ساهمت في تعزيز الوصول لمتعاملي "شي إن" لعدد كبير من العلامات التجارية والشركات في مختلف فئات المنتجات، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل، مما يدعم نمو هذه الشركات ويسرّع تطورها، ويساعدها على تحقيق أهدافها التجارية.

نبذة عن SHEIN

"شي إن" هي شركة عالمية رائدة في مجال التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، تقدم ملابس ومنتجات تحمل علامة "شي إن" التجارية من شبكة عالمية من المورّدين بأسعار معقولة. وتلتزم الشركة بجعل الأزياء الجميلة في متناول الجميع، مع تطوير منهجيتها الرائدة في الإنتاج حسب الطلب، من أجل منظومة أزياء أكثر ذكاءً وجاهزية للمستقبل.

