خلال مؤتمر الأطراف (COP28)شراكة بين "مصدر" و"بي إل إن" لمواصلة تطوير أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في إندونيسيا

إضافة 500 ميجاواط إلى القدرة الإنتاجية لمحطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط (192 ميجاواط وقت الذروة)

شمل التعاون توقيع "مصدر" اتفاقية لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بال شراكة مع "بي إل إن نوسانتارا باور"

دبي, 3 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركة "بي إل إن نوسانتارا باور"، بهدف المضي في خطط تطوير أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في جنوب شرق آسيا، إلى جانب تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجمهورية اندونيسيا كمراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.

Masdar and PLN Advance Plans to Develop World's Largest Floating Solar Plant in Indonesia

ويأتي توقيع الاتفاقيات بين الجانبين خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تتويجاً لسنوات من التعاون المثمر بين شركتي "مصدر" و"بي إل إن نوسانتارا باور"، ليسهم في تطوير مشروع محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية، أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في جنوب شرق آسيا، والتي جرى تدشين المرحلة الأولى منها الشهر الماضي بقدرة 145 ميجاواط (192 ميجاواط وقت الذروة)، لتوفر الطاقة المتجددة لنحو 50 ألف منزل، وتسهم المحطة التي تم بناؤها على سطح مياه سد "شيراتا" الواقع في مقاطعة جاوة الغربية في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 214 ألف طن سنوياً.

وشهد توقيع الاتفاقيات كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان وتيمور الشرقية. ووقع الاتفاقيات كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مصدر" ، ودارماوان براسودجو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إل إن"، ورولي فيرمانسياه، المدير التنفيذي لشركة "بي إل إن نوسانتارا باور".

وتركز الاتفاقيات على مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية أبرزها، إجراء دارسة مشتركة حول مضاعفة القدرة الإنتاجية في محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة ثلاث مرات إلى 500 ميجاواط. كما اتفق الجانبان على استكشاف خيارات للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، وإمكانية تطوير الهيدروجين الأخضر الذي يتمتع بإمكانات هائلة في الحد من انبعاثات الكربون خصوصاً في قطاع الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، بما فيها صناعة الصلب، وقطاع البناء إلى جانب قطاعي النقل والطيران.

وبهذا الصدد، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مصدر": "نتطلع في مصدر إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مجال الطاقة النظيفة مع شركة "بي إل إن نوسانتارا باور". كما نفخر بتدشين المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط مع شركائنا الشهر الماضي، في مشهد يعكس أهمية توظيف الابتكار لتحقيق مجموعة من الأهداف في وقتٍ واحد، كتزويد المنازل بالكهرباء، وخفض الانبعاثات، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التقليل من استخدام مساحة الأراضي ".

وأضاف الرمحي: "في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة المناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، علينا العمل على تطوير مشاريع قائمة على الابتكار مثل محطة "شيراتا". وأوضح الرمحي بأن منطقة جنوب شرق آسيا تعتبر سوقاً استراتيجية رئيسية بالنسبة لـ "مصدر"، بفضل اقتصادها الحيوي ووفرة الموارد المتجددة، مشيراً إلى أنه من خلال تعزيز التعاون مع شركة "بي إل إن نوسانتارا باور"، سنواصل العمل على توظيف أحدث التقنيات في مجالي الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وغيرها لدعم تحول الطاقة في المنطقة.

جدير بالذكر، أن "مصدر" وقعت في شهر سبتمبر الماضي اتفاقية مع شركة "بي إل إن نوسانتارا باور" لتطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة تصل إلى 500 ميجاواط، وذلك في أعقاب القوانين الصادرة مؤخراً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في إندونيسيا والتي تسمح بتغطية ما يصل إلى 20% من المياه لاستخدامات الطاقة المتجددة. ونظراً لتشييد المحطة على الماء، فإن المحطة تخفض من استخدام مساحة الأراضي، وهو ما يُعد عنصراً مهماً لدولة مثل إندونيسيا التي تتسم بمحدودية مساحة الأراضي ووفرة المياه. كما ترتفع كفاءة إنتاجية الألواح الشمسية في مثل هذه المحطات نظراً لقربها من سطح الماء، ما يساعد على تبريدها، وتعمل الألواح العائمة على الحد من التبخر، ما يسهم في المحافظة على المياه العذبة واستخدامها لأغراض الشرب والري.

وفي شهر فبراير الماضي، دخلت "مصدر" قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، من خلال استثمارها في شركة "برتامينا جيوثرمال إنرجي"، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.

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