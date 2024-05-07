ميرال تعلن عن تسجيل أعلى معدل في عدد الزيارات لجزيرتي ياس والسعديات في عام 2023

جزيرة ياس سجلت أكثر من 34 مليون زيارة، في حين شهدت جزيرة السعديات زيادة بنسبة 44% في عدد الزيارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن تسجيل أرقام قياسية في عدد الزيارات لجزيرتي ياس والسعديات في عام 2023، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في زيارات الوجهات، ما يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع السياحة والترفيه في الإمارة. وكشفت ميرال خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، عن تسجيل جزيرة ياس أكثر من 34 مليون زيارة، بارتفاع قدره 38% مقارنة بعام 2022 الذي سجل 24.9 مليون زيارة. وعلى نحو مماثل، شهدت جزيرة السعديات نمواً في عدد الزيارات بنسبة 44% مقارنة بعام 2022.

Miral-ATM 2024: Yas and Saadiyat 2023 Success

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https://www.multivu.com/players/uk/9267251-miral-announces-highest-ever-visitation-numbers-yas-island-saadiyat-island/

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: "تؤكد هذه الأرقام القياسية التزامنا بتعزيز مكانة جزيرة ياس كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام، وجزيرة السعديات كوجهة شاطئية وطبيعية وثقافية رائدة. وتماشياً مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، فإننا نهدف إلى تقديم وجهات وتجارب ترفيهية وثقافية جديدة تعزز تجارب الزوار وتوفر قيمة مستدامة وتساهم بشكل كبير في تعزيز النمو السياحي والتنويع الاقتصادي للإمارة".

وشهدت المدن الترفيهية وكلايم أبوظبي في جزيرة ياس زيادة في عدد الزيارات بنسبة 83% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وعلى المستوى الإقليمي، شهدت الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً بنسبة 125% مقارنة بالعام السابق. وشهدت المدن الترفيهية في جميع أنحاء الجزيرة أيضاً زيادة كبيرة بنسبة 167% في الزيارات الدولية، لا سيما من الزوار والسياح من الهند والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا.

وشهدت جزيرة ياس أيضاً نمواً كبيراً في فعالياتها الترفيهية في عام 2023 بنسبة بلغت 87%، متجاوزة توقعات الجمهور، حيث اجتمع أكثر من 560 ألف مشارك للاستمتاع بحفلات موسيقية وعروض وفعاليات عائلية ورياضية عالمية المستوى، بما في ذلك المسرحية الغنائية "الأسد الملك"، ونزالات الفنون القتالية المختلطة "يو إف سيUFC "، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، و عرض "ديزني على الجليد"، وعرض كيفن هارت الكوميدي، و حفل فرقة بلاك بينك، وفرقة باك ستريت بويز، والفنان عمرو دياب وغيرهم الكثير.

واستقبلت الوجهة أيضاً 23 مجموعة من مجموعات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث شهدت زيادة قدرها 77% مقارنة بالعام السابق، مع رصد زيادة إجمالية في معدل الإنفاق بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالشراكة التي عقدتها ميرال مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض والتي أسفرت عن إنشاء صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وميرال المشترك لفعاليات الأعمال، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

علاوة على ذلك، كان صيف 2023 موسماً ناجحاً للغاية، حيث شهدت المدن الترفيهية في جميع أنحاء جزيرة ياس زيادة بنسبة 96% في عدد الزيارات في شهري يوليو وأغسطس مقارنة بعام 2022. كما شهدت الفنادق في جزيرة ياس أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 90% في معدلات الإشغال الفندقي خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.

ومن المقرر أن تشهد جزيرة ياس أيضاً العديد من المشاريع التطويرية الجديدة، بما في ذلك توسعة "ياس ووتروورلد أبوظبي" بمساحة إضافية تبلغ 16,900 متر مربع، والتي ستضم إضافة رائعة تبلغ 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة المقرر الانتهاء منها في عام 2025، و"عالم هاري بوتر السحري" وهي منطقة هاري بوتر الترفيهية في "عالم وارنر براذرز أبوظبي". وتشمل المشاريع الإضافية الأخرى تطوير وجهة شاطئية بطول 560 متراً، لتشكل إضافة جديدة لتجارب الترفيه ونمط الحياة العصري في ياس باي ووترفرونت.

كما تشمل معالم الجذب القادمة في جزيرة السعديات بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي مشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي، وهي تجربة فنية متعددة الحواس في المنطقة الثقافية في السعديات، والتي سترحب قريباً بالزوار من خلال توفير مساحات ملهمة يلتقي فيها الفن مع التكنولوجيا لإثارة الفضول والخيال والإبداع لدى جميع الزوار، بالإضافة إلى متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي، المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في المنطقة.

وتعزيزاً لمكانتهما كوجهات رائدة للتميز والابتكار، حصدت جزيرة ياس وجزيرة السعديات أكثر من 170 جائزة إقليمية ودولية مرموقة في عام 2023. وحصدت جزيرة ياس 130 جائزة مرموقة، في حين حصلت جزيرة السعديات على أكثر من 40 جائزة مرموقة في قطاع السفر والسياحة، تقديراً لما تحظيان به من وجهات ومعالم جذب وتجارب ومساهمات متميزة في قطاع السياحة والترفيه.

وتتولى ميرال مسؤولية إدارة وتسويق جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. كما وتتميز محفظة ميرال بأنها تضم تجارب ووجهات عالمية المستوى تهدف إلى مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي الكبير في أبوظبي ودولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز إيرادات السياحة وخلق فرص العمل. ويتماشى ذلك مع استراتيجية أبوظبي السياحية الجديدة 2030، التي تم إطلاقها في أبريل 2024 وتهدف إلى نمو عدد زوار الإمارة ليصل إلى 39.3 مليون زائر، وخلق 178 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

Mohammed Al Daqqaq

[email protected]

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