دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وستاندرد تشارترد يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الفرص الاستثمارية ونمو الأعمال بين هونغ كونغ ودبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 15 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلن ستاندرد تشارترد عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتطويرية ونمو الأعمال بين دبي وهونغ كونغ.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وماري هوين، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في هونغ كونغ.

Standard Chartered DET Agreement Signing

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بينهما في عدة مجالات استراتيجية، بما في ذلك:

الترويج للأنشطة المتنامية لأسواق رأس المال، وكذلك المكاتب العائلية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، وقطاعات الأصول الافتراضية.

تطوير حلول مبتكرة للتمويل الأخضر والمستدام.

إيجاد حلول مبتكرة لدعم التبادل التجاري وتمويل السلع الأساسية للواردات والصادرات وإعادة التصدير.

تشجيع احتضان وتطوير الشركات الناشئة والمزودين الجدد للخدمات التكنولوجية الذين يطورون حلولاً حديثة قائمة على التكنولوجيا الخاصة بالمعاملات المصرفية والمالية والاستثمارية وأسواق رأس المال.

كما سيشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً لمناقشة كيفية تحقيق هذه الأهداف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تمثل الاتفاقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إنجازاً مهماً في عصر يمتاز بالتقارب والترابط العالمي. ونؤكد على التزامنا بتوفير خدمات مصرفية سهلة ومريحة للمؤسسات والمستثمرين ضمن الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساهم بشكل كبير في تعزيز حجم السيولة والتبادل التجاري، كما أنها تعكس التزامنا تجاه التمويل المستدام في الوقت الذي ترسخ شبكة أعمالنا العالمية للشركات والأفراد على جانبي هذا الممر التجاري، الامر الذي يوفر لهم إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم".

ومن جانبه قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: "نسعى من خلال التعاون مع شركائنا مثل ستاندرد تشارترد إلى تأسيس شراكات دولية لتسريع الفرص التجارية وتبادل الحلول المبتكرة بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. ونظرا للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق، فإن هذه الاتفاقية ستمكن الشركات المتواجدة في مختلف أنحاء آسيا من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الموارد والخبرات لتعزيز خططها للتوسع والنمو. ونتطلع للعمل سويا مع شركائنا في ستاندرد تشارترد لمساعدة عملائه على إطلاق أعمالهم الناجحة في دبي وتحقيق الازدهار".

وعقد ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ جلسة حوارية في قمة الحزام والطريق التي نظمها مجلس تنمية تجارة هونج كونج، وذلك بهدف مشاركة الأفكار حول كيفية استفادة الشركات العالمية من الفرص الناشئة عن تعزيز العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وشملت قائمة المتحدثين كل من باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونج كونج؛ وبنجامين هونغ، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في آسيا؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ ورولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات؛ وكارين نج، رئيسة شؤون الانفتاح الاقتصادي في الصين وتدويل الرنمينبي في ستاندرد تشارترد. وحضر حفل توقيع الاتفاقية إلى جانب هادي بدري وماري هوين حوالي 200 من أبرز قادة الأعمال والتمويل.

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد :

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 64 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي :

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

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