دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تُطلق النسخة الأولى من "بينالي أبوظبي للفن العام" تحت شعار "للعامة"

يُقام المعرض الذي يُشكل ركيزة أساسية في إطار مبادرة " أبوظبي للفن العام" في الفترة من 15 نوفمبر 2024 وحتى 30 أبريل 2025

تُقدم النسخة الأولى من "بينالي أبوظبي للفن العام" أعمالاً فنية متنوعة ل أكثر من 70 فناناً من الفنانين المعاصرين تُعرض في مواقع استراتيجية في أبوظبي ومنطقة العين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تُطلق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة الأولى من "بينالي أبوظبي للفن العام" تحت شعار "للعامة" بتاريخ 15 نوفمبر 2024، لتشكل منصة بارزة تجمع التركيبات والعروض الفنية الخاصة بالمواقع لأكثر من 70 فنانًا من دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم سيتم عرضها وسط مدينة أبوظبي ومنطقة العين تكريماً للفن العام باعتباره مورداً قيماً ينبغي أن يكون متاحاً للجميع عبر توفره في مواقع استراتيجية.

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وقد تمت دعوة الفنانين لإنشاء أعمال خاصة بالمواقع بالإضافة إلى عروض تفاعلية مباشرة مع أفراد المجتمع، ومن بين الفنانين المشاركين، ، ألورا وكالزاديلا، مجموعة أركيتيكتورا إكسبانديدا، كريستوفر جوشوا بنتون، فرح القاسمي، جٌبويوباند، هاشل اللمكي، كبير موهانتي، خليل رباح، أوسكار موريو، راديكا كيمجي، سامي بالوجي، طارق كيسوانسون، وائل الأعور، زينب الهاشمي وغيرهم الكثير.

تُعيد النسخة الأولى من المعرض تعريف مفهوم "العامة" وفق منظور ورؤية أبوظبي الخاصة بضرورة الحفاظ على المواقع والمباني التي تُشكل جزءاً من النسيج الحضري للإمارة وهويتها التاريخية. إلى جانب إبراز العوامل التي تُسهم في تشكيل الأماكن والمساحات العامة والتي من شأنها أن تُقدم تفسيراً شاملاً للخصائص الفريدة للمدينة.

ويستكشف المعرض الخيال الثقافي للمجتمعات العابرة المختلفة والظروف التي تصبح فيها هذه المجتمعات "مجتمعات عامة"، مُسلطاً الضوء على الحياة العامة في أبوظبي، وكيفية تشكلها من خلال عدة عوامل مثل الظروف البيئية، أسلوب الحياة المجتمعي، الأصالة، الهندسة المعمارية، والتخطيط المدني. وفي ظل هيمنة البيئة الطبيعية، التي تحدد الطرق والمواقع والأوقات التي يجتمع فيها الناس، فمن الضروري التساؤل وتحديد ماذا يعني مفهوم العامة. علاوة على ذلك، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، باتت أبوظبي، موطناً لمجموعات سكانية متنوعة، زاد عددهم من خلال هجرة الخبراء الأجانب. وفي هذا السياق، أصبحت القيم مثل الضيافة والكرم، المتأصلة في أسلوب حياة أبوظبي وثقافتها، ذات أهمية أكبر، لا سيما مع استمرار المدينة في النمو والتوسع.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:"يندرج "بينالي أبوظبي للفن العام" ضمن رؤيتنا الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للإمارة. وسيشكل منصة فريدة لمجتمعنا، ورسالة تقدير لتراثنا الثقافي ومصدر إلهام عبر الفن المعاصر. ونحن ملتزمون بتوفير الدعم للمبدعين في أبوظبي ومن حول العالم، من خلال برامج فنية رائدة مثل بينالي الذي سيُسهم في تحقيق مهمة دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة ثقافية، وتوفير فنون تحويلية وشاملة ومتاحة لكل من السكان والزوار".

من جهتها قالت ريتا عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي:"يُجسد "بينالي أبوظبي للفن العام"، جوهر وأساس تراث أبوظبي الغني، ويوجه دعوة إلى أفراد المجتمع المحلي للتفاعل مع تاريخ المدينة وجمالياتها وقيمها المجتمعية من خلال تعبيرات فنية متنوعة. وستساهم مبادراتنا الفنية العامة، في تعزيز الهوية الثقافية الجماعية للإمارة، وتعزيز تجربة الفن للجميع وإحساسهم بالفخر والإنتماء. ويتمحور هدفنا، حول تمكين سكان إمارة أبوظبي، سواء كانوا مقيمين أو زوار، من تكوين رابط خاص بهم مع المدينة، مستوحى من القصص الفريدة وإبداعات الفنانيين المشاركين".

وستُنشئ لجنة "التفاوض الحضري" من مجموعة أركيتيكتورا إكسبانديدا مناظر طبيعية وقصص حضرية جديدة من خلال تصميم وبناء أثاث متنقل يتم بناؤه ذاتيًا. وتشجع منحوتة فرح القاسمي السمعية المارة على التفاعل مع الأنغام الصوتية والتأمل في أهمية المحيط في المنطقة. وسوف يستفيد الفنانون الآخرون من القوام التاريخي والمعماري والاجتماعي للبيئة الحضرية الخارجية. وستمتد لوحة أوسكار موريو التي يبلغ طولها 80 متراً على مساحة 1% من كورنيش أبوظبي، لتستكشف التوسع الحضري السريع الذي تشهده المدينة. وسيعمل كريستوفر جوشوا بنتون على تحويل سوق السجاد إلى مساحة مجتمعية نابضة بالحياة، وتوجه زينب الهاشمي تحية تقدير لمحطة الباصات الرئيسية في أبوظبي، حيث ترحب بالزوار لاستكشاف التفاعل بين التنمية الحضرية ومرونة الطبيعة.

يُشكل بينالي، أحد الركائز الثلاث لمبادرة "أبوظبي للفن العام"، التي أعلنت عنها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مارس 2023. وتتضمن المبادرة أعمال وتكليفات فنية مباشرة سنوية، ومعرض منار أبوظبي الفني الضوئي الذي يُعقد كل سنتين (استمرت النسخة الأولى من 15 نوفمبر 2023 إلى 30 يناير 2024).

وسيقام "بينالي أبوظبي للفن العام" مرة كل سنتين بالتناوب مع معرض الفنون الضوئي "منار أبوظبي"، التي استقطبت نسخته الافتتاحية تحت شعار "سكون الضوء" أكثر من 650 ألف زائر. واستعرض أعمالاً تركيبية لأكثر من 22 فناناً عالمياً، 50% منهم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن الحدث، الذي استمر 78 يومًا، ويندرج ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لرعاية المواهب الإبداعية، برنامجًا عامًا مكثفًا شمل المحادثات وورش العمل والعروض والأنشطة التعليمية، وانخرط فيه الطلاب ومساعدو الفنانين والجمهور في عرض ثقافي تحويلي، شكّل رسالة تكريم لإرث أبوظبي.

نبذة عن مبادرة "أبوظبي للفن العام"

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مبادرة "أبو ظبي للفن العام"، والتي تأتي في إطار التزامها المتواصل بتعزيز مجالات الفن العام في الإمارة. وتندرج الجهود المبذولة لإشراك المجتمع المحلي، في إطار هذه المبادرة، وتُعتبر جزء لا يتجزأ من نجاحها. تتطلع هذه المبادرة إلى تعزيز الإرث الإبداعي والبنية التحتية الثقافية وجودة العيش والرفاهية والسلامة لسكان عاصمة الإمارات العربية المتحدة من خلال صناعة الأماكن وتصميم المرافق العامة وترسيخ الذاكرة الجماعية. وتم تخصيص استثمارات تزيد قيمتها عن 35 مليون دولار أمريكي لصالح هذه المبادرة سنوياً، بهدف دعم الصناعات الإبداعية والمبتكرة الأوسع نطاقاً في الإمارة من خلال الفن العام.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ، يرجى زيارة:

dct.gov.ae

abudhabiculture.ae .

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