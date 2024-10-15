دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تتعاون مع شركة "سفير انترتينمنت" لتطوير ثاني مراكز "سفير" على مستوى العالم في أبوظبي

المركز يحتضن الفنانين والمبدعين لابتكار تجارب ترفيهية تجمع بين أحدث التقنيات الرقمية والوسائط الإعلامية بأسلوب سردي يمزج بين الواقع والخيال، مع استضافة العروض الفنية والثقافية الحية المُلهمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة "سفير انترتينمنت"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: SPHR)، عن عزمهما افتتاح ثاني مراكز "سفير" على مستوى العالم في أبوظبي. ويُشكل المركز، القائم على توظيف أحدث التقنيات والوسائط الإعلامية المبتكرة، إضافة نوعية تُثري العروض الفنية والثقافية والمنشآت الترفيهية في العاصمة، مستقطباً المجتمع المحلي والزوار على حد سواء للاستمتاع بها.

SPHERE ENTERTAINMENT AND THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM - ABU DHABI ANNOUNCE PLANS TO MAKE ABU DHABI NEXT SPHERE VENUE LOCATION

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نتطلع قدماً إلى هذه الشراكة الواعدة مع "سفير انترتينمنت" لإطلاق مركز "سفير" في أبوظبي، الذي يأخذ زواره في رحلة فريدة من التجارب الترفيهية الحية في أجواء تمزج بين التقنيات وأساليب العرض المتقدمة بأسلوب ممتع يجمع بين الواقع والخيال، مرحباً بالجميع لاكتشافها ومشاركة أجمل الذكريات التي لا تُنسى. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، معززةً مكانة الإمارة منارة للفنون والثقافة والابتكار. ونواصل احتضان المفاهيم الإبداعية الخلاقة التي تضع أبوظبي محط أنظار العالم، وترسخ معايير جديدة للعروض الغامرة والمُلهمة".

من جانبه، قال جيمس إل. دولان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سفير انترتينمنت": "لطالما تضمنت رؤية "سفير" إنشاء شبكة عالمية من مراكزنا، ويعدّ إعلان اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. ويوفر "سفير" الترفيه الحي وفق مفاهيم جديدة، موسعاً نطاق تأثيره إلى آفاق أخرى. ونحن فخورون بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإنشاء مركز جديد في الإمارة".

وتخطّط الشركة منذ افتتاح أول مراكز "سفير" في لاس فيغاس خلال سبتمبر 2023، والذي حظي بأصداء دولية كبيرة، إلى تطوير شبكة عالمية من هذه المراكز لاستثمار إمكانات النمو المتاحة، وزيادة إيراداتها من مصادر جديدة عبر الاستفادة بشكل أكبر من خبراتها المتنوعة، وما تمتلكه من تقنيات متقدّمة ومحتوى أصيل.

وسيشغل مركز "سفير" موقعاً مميزاً في أبوظبي، وسيكون بحجم منشأة لاس فيغاس التي تتسع لـ 20 ألف شخص، ويُسهم المركز في إعادة صياغة مفاهيم العروض الترفيهية من خلال توظيف تقنياته المتطوّرة، موفراً وجهة جذب رئيسية على مدار العام لكل من المجتمع المحلي والزوار من مختلف أنحاء العالم، ومستضيفاً أرقى الفعاليات والحفلات والعروض الحية في أجواء مبتكرة وغير مسبوقة.

وتتضمن الاتفاقية تعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع شركة "سفير انترنتينمنت" لبناء مركز "سفير" الجديد في أبوظبي، التي استقبلت أكثر من 24 مليون زائر في عام 2023. وبموجب هذه الشراكة، ستدفع الدائرة رسوم الامتياز للشركة مقابل حقوق بناء المركز، مع الاستفادة من تصاميم وتقنيات الشركة والابتكارات التي تحتفظ بحقوق ملكيتها الفكرية. وستقوم الدائرة بتمويل المشروع، بينما سيقدّم فريق خبراء من الشركة خدمات محددة تتعلق بالتطوير والبناء والافتتاح المسبق.

وسيستمر التعاون بين الجانبين بعد افتتاح مركز "سفير" في أبوظبي، حيث ستتكفل الدائرة برسوم سنوية مقابل استخدام المحتوى الإبداعي والفني المرخص من قبل "سفير انترتينمنت" و"سفير اكبرينسيز"، وعلامة "سفير" التجارية، وبراءات الاختراعات والتقنيات وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. كما ستقدم الشركة خدمات تشغيلية في مجال إدارة المركز والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الدعم الاستشاري والتجاري والاستراتيجي.

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لمحة حول Sphere

تعدّ Sphere وسيلة ترفيهية من الجيل التالي تعيد تعريف مستقبل الترفيه الحي. وهي منشأة يبتكر فيها أبرز الفنانين والمبدعين وخبراء التكنولوجيا تجارب غير مسبوقة ترتقي بفنّ السرد إلى مستوى جديد، وتنقل الجماهير إلى أماكن حقيقية وخيالية. تستضيف المنشأة تجارب Sphere الأصيلة، والحفلات الموسيقية وعروض أشهر الفنانين في العالم، بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسة والمرموقة. افتُتحت أول منشأة لـ Sphere في لاس فيغاس في سبتمبر 2023، وتعدّ مَعلماً جديداً بارزاً في المدينة، وتعتمد على تقنيات متطورة تحفّز الحواس وتمكّن الجماهير من المشاركة بتجارب فريدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: thesphere.com

لمحة حول شركة Sphere Entertainment Co.

تعدّ Sphere Entertainment Co.شركة رائدة في مجال الترفيه الحيّ والإعلام. وتضمّ الشركة Sphere، وهي وسيلة ترفيهية من الجيل القادم تعتمد على أحدث التقنيات لإعادة تعريف مستقبل الترفيه. تمّ افتتاح أول منشأة لـ Sphere في لاس فيغاس في سبتمبر 2023. وبالإضافة إلى ذلك، تضمّ الشركة MSG Networks، التي تدير شبكتين إقليميتين للرياضة والترفيه، هما MSG Network وMSG Sportsnet، بالإضافة إلى MSG+ وهي خدمة بثّ مباشرة وموثوقة موجّهة للمستهلكين، تقدّم مجموعة واسعة من المحتوى الرياضي الحي والبرامج المنوّعة الأخرى. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: sphereentertainmentco.com

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي :

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة. وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا الخبر الصحفي بيانات تشكل بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القانون الأمريكي لإصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك بيانات حول خطط واستراتيجيات ورؤى وتوقعات شركة Sphere Entertainment. ويتم تحذير المستثمرين من أن مثل هذه البيانات التطلعية لا تشكل ضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية، وأنها تنطوي على مخاطر وشكوك، وأن النتائج أو التطورات أو الأحداث الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك إبرام الاتفاقيات النهائية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والعوامل الموضحة في ملفات شركة Sphere Entertainment لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك الأقسام المعنونة بـ "عوامل المخاطرة" و"مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" الواردة فيها. وتُخلي Sphere Entertainment مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي من البيانات التطلعية الواردة هنا.

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