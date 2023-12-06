داخل شركة Adamastor ومنشأتها الصناعية في ضواحي مدينة بورتو

تبلغ مساحة مصنع شركة Adamastor في الوقت الحالي ما يقرب من 2225 مترا مربعا، مع إمكانية التوسع إلى 6000 متر مربع، الأمر الذي سيسمح للشركة بتنفيذ خطة النمو الخاصة بها بطريقة تدريجية ومستدامة في المستقبل، سواء من حيث الموارد التقنية أو البشرية أو كليهما.

وتصب شركة Adamastor تركيزها الكامل على هدفها في أن تصبح مُصنِّعًا رائدًا للسيارات فائقة الأداء ذات الحجم المنخفض، وتلتزم أيضًا بتأسيس نفسها كمركز هندسي متميز والذي تهدف الشركة من خلاله توفر خدمات الاستشارات والتصميم والإنتاج باستخدام أحدث التقنيات.

وتشمل قدراتها واختصاصاتها مرافق التصنيع باستخدام تقنية التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب CNC، وإنتاج المكونات من المواد المركبة، واستخدام أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D. كما تستخدم مشاريع الشركة الهندسية أيضًا أحدث برامج التصميم الميكانيكي والمحاكاة وبرامج تحسين الأداء، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات الضخمة للأدوات الحديثة على غرار الواقع الافتراضي.

باتباع نهج الإنتاج اليدوي، تعتمد Adamastor في مفهوم تصنيعها على مبدأ التجميع، الذي يتحمل فيه الفريق الفني المتخصص المسؤولية الكاملة عن عملية التصميم بأكملها لكل سيارة على حدة، الأمر الذي يعزز العلاقة العاطفية بين الجوانب البشرية والمادية، والتي ستكون دائما مصدر إلهام وراء التميز في عمل الشركة وجودة تنفيذ فريقها الفني المؤهل بشدة.

يشمل فريق Adamastor الأفراد المدون أسماءهم أدناه:

Daniel Lopes ، هو فني مركبات حاصل على شهادة في الفنون وعاشق للحرف اليدوية، حاصل على تدريب في تصميمات Lay-Up من شركة Caetano Aeronautic SA ، حيث عمل على مواد مثل ألياف الكربون الجافة، وألياف الزجاج الجافة والكيفلار وشبكة النحاس.

Diogo Matos ، هو مهندس حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية من معهد الهندسة الميكانيكية ISEP في بورتو، ويعمل حاليًا كمهندس في Adamastor . يمتلك خبرة كبيرة في مجال الروبوتات، وبناء هياكل السيارات وتقديم المساعدة لفرق سباقات السيارات.

Frederico Ribeiro ، هو مهندس حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة في جامعة بورتو، وكان المدير الهندسي لشركة Adamastor منذ إنشائها وهو مسؤول عن تصميم ورسم ومحاكاة المكونات الهيكلية. ويمتلك خبرة مهنية واسعة في مجال سباقات السيارات جراء تعاونه مع بعض كبرى مراكز الصيانة الشهيرة مثل Speedy Motorsport و Veloso Motorsport كمهندس سباق؛

Gerardo Menezes ، هو مهندس حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بجامعة بورتو، ويعمل كمدير للإنتاج في شركة Adamastor . وقد حصل على تدريب لمدة خمس سنوات في مجال الكارتينج وإدارة السباقات وميكانيكا السيارات؛

João Ginete ، هو مهندس حاصل على شهادة في هندسة الطيران من جامعة بريستول، ويعمل كرئيس شركة Adamastor للديناميكا الهوائية. تشمل خبرته المهنية عمله في العديد من المناصب والشركات على غرار McLaren Racing ، و Red Bull Racing ، و Red Bull Advanced Technologies ، وتعاون في مشاريع كبيرة مثل Aston Martin Valkyrie ، بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1 الفردية التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛

João Passos ، هو منسق الإنتاج وفريق المنافسة في شركة Adamastor ، مع خبرة مهنية واسعة في تصميم وبناء سيارات السباق. وقام بالتعاون مع الراحل Alfredo Matos ، بتأسيس DBE Chassis و Suspension Engineering ، وهي شركة لها سجل حافل في بناء سيارات السباق، سواء كانت سيارات كلاسيكية أو من طرازات معاصرة.

Nuno Silva ، هو فني متخصص في المواد المركبة في شركة Adamastor . يتمتع بأكثر من 15 عامًا من الخبرة في تصفيح الألياف والمواد المركبة الأخرى، يعمل حاليًا على قطع النوى ومعالجة ألواح الإيبوكسي للتصفيح، بالإضافة إلى صنع القوالب وتصفيح الأجزاء الأحادية في السيارات.

Pedro Abreu ، هو مهندس حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بجامعة بورتو، ويعمل كمهندس إنتاج في Adamastor . ويمتلك خبرة في العديد من برامج النمذجة CAD و CAM و FEA ، كما يمتلك معرفة نظرية وعملية بعمليات التصنيع للأجزاء المصنوعة من المواد المركبة.

Ricardo Quintas ، حاصل على شهادة في الإدارة والتنظيم من معهد Instituto Superior de Administração e Gestão ، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Adamastor وأحد مؤسسيها. ويمتلك خبرة واسعة في المناصب الإدارية جراء عمله في شركات عديدة في مجموعة واسعة من مجالات الأعمال، ويعتبر Ricardo Quintas هو أحد العناصر الدافعة وراء إصرار Adamastor على النجاح.

Samuel Busovsky ، حاصل على شهادة في التصميم الصناعي والتكنولوجيا من جامعة برونيل في لندن، ويشغل منصب مدير التصميم في Adamastor منذ يوليو 2019. يتمتع بخبرة واسعة في برامج النمذجة CAD وهو مسؤول عن تصميم المقصورة الداخلية لسيارة Adamastor الجديدة، بما في ذلك جميع مراحل تصورها، من التصميم والنمذجة إلى الامتثال للتشريعات المعمول بها.

Vítor Batista ، هو فني متخصص في المواد المركبة في شركة Adamastor . وهو حاصل على تدريب في أعمال تصفيح المواد المركبة وذو خبرة واسعة اكتسبها بشكل رئيسي من شركة Caetano Aeronautic SA .

Víctor Pinto ، هو فني متخصص في المواد المركبة في شركة Adamastor . بفضل خبرته الواسعة في مجالات متنوعة من الإنتاج، مثل النجارة، وعمليات القطع والتشكيل باستخدام تقنية التحكم الرقمي بالحاسوب ( CNC) ، والعمل بتقنية vacuum laminator ، وعمليات امتصاص المواد المركبة بألياف الكربون، يعتبر أحدث أعضاء فريق شركة Adamastor للتصفيح.

هذا هو رأس المال البشري لشركة Adamastor والمنفذ لكافة أنشتطها. ويمثل هذا الفريق بنية هيكلية متعددة المواهب لمصنع الشركة في منطقة بيرافيتا، حيث، بالإضافة إلى السيارة الفائقة التي سيتم الكشف عنها في أول أربعة أشهر من عام 2024، يوفر المصنع بالفعل مكونات لعملاء متنوعين، بما في ذلك هياكل ألياف الكربون وخزانات الوقود، ومراوح لتوليد طاقة الرياح، وغيرها من المنتجات الأخرى.

وتعتبر Adamastor، بفضل الدراية الفنية لفريق عملها من المحترفين ذوي التخصصات المتنوعة والخبرات المتراكمة التي اكتسبوها جراء عملهم في العديد من مجالات الإنتاج، في المرحلة النهائية لإجراء أول اختبار على المضمار لأول سيارة فائقة الأداء ولدت على الأراضي البرتغالية.

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