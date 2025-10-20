دار "أجيال" تخطو بالأدب الإماراتي للطفل نحو العالمية بإصدارات مترجمة وشراكات دولية

الشارقة، 20 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- في خطوة تعكس الحضور المتنامي للأدب الإماراتي على الساحة الثقافية العالمية، شهد معرض فرانكفورت للكتاب 2025 إطلاق الترجمة الألمانية لكتابيّ "فيل على إصبعي" و"حكاية من لونين" من إصدارات دار "أجيال للنشر". كما عقدت الدار اتفاقية لترجمة كتاب "فيل على إصبعي" إلى اللغتين الأوزبكية والروسية، إلى جانب اتفاق لتقديم النسخة العربية الأحدث من سلسلة "السنافر" العالمية.

وتعكس هذه الإنجازات نجاح جهود جمعية الناشرين الإماراتيين في تمكين صناع الكتاب المحليين من بناء شراكات عالمية فاعلة تعزز من حضور الكتاب الإماراتي في أكبر المنصات الثقافية الدولية.

Emirati Children’s Literature Goes Global: Ajyaal Publishing Launches German, Uzbek, and Russian Editions

تفصيلاً، أطلقت دار" Weltentdecker Verlag " الألمانية، بالتعاون مع جمعية البهاق الألمانية، الترجمة الألمانية لكتابيّ «فيل على إصبعي» و«حكاية من لونين» من إصدارات دار النشر الإماراتية "أجيال" التي لعبت دوراً محورياً في تقديم الكتابين للأسواق العالمية، حيث يؤكد هذا الإنجاز مكانة الأدب الإماراتي في المشهد الثقافي الدولي، وقدرته على تناول قضايا إنسانية بعمق فني يناسب مختلف الثقافات.

كما عقدت "أجيال" اتفاقية مع دار "آسيان بوك هاوس"؛ لترجمة كتاب "فيل على إصبعي" إلى اللغتين الأوزبكية والروسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الثقافية بين البلدين.

يحمل الكتابان رسالة إنسانية عن قيمة التنوع والتكامل تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة وجمال، وهما من تأليف الدكتور عبدالله الشرهان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين ومؤسِّس دار أجيال للنشر، الحائز على جائزة اتصالات لكتاب الطفل لعامي 2023 و2024، وجائزة الشارقة لكتاب الطفل 2023، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية 2023.

وأصبح الكتابان متاحين عبر منصات عالمية؛ مثل أمازون، وسيكونان متوفرين عبر المنصات الألمانية "هوغندوبل"، و" Bücher.de "، لفتح المجال أمام القراء الألمان والأوروبيين للتعرّف إلى الأدب الإماراتي الموجّه للأطفال.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الدكتور عبدالله الشرهان: "أؤمن بأن الأدب قادر على بناء جسور إنسانية تتجاوز اللغة والجغرافيا. وكتابيّ «فيل على إصبعي» و«حكاية من لونين» يرمزان إلى تجربة شخصية وإنسانية تحمل رسالة أمل وتقبّل تعبر حدود المكان. إن رؤية القصة تُترجم إلى الألمانية وتُقدَّم في معرض فرانكفورت للكتاب، تمثل لحظة فخر لي، وحافزاً لكل كاتب إماراتي يسعى إلى أن يوصل صوته إلى العالم. كما تشكل فرصة ترجمة الكتاب إلى اللغات الأوزبكية والروسية والألمانية خطوة بناءة أخرى في مسيرة الدار نحو العالمية".

وفي إطار التعاون بين دار "أجيال" للنشر و" Peyo Company " الحاملة لحقوق سلسلة السنافر البلجيكية، تشهد المنصات في العالم العربي إطلاق أحدث نسخة عربية من السلسلة العالمية «لنكبر مع السنافر»، مانحةً الأطفال العرب فرصة التفاعل مع محتوى عالمي جديد يجمع بين الترفيه والتربية، ويقدّم أدوات عملية للأهل والمعلمين للتواصل مع الطفل حول تحديات النمو النفسي والسلوكي.

وتضم السلسلة أكثر من عشرة إصدارات موجهة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتناول موضوعات حياتية مثل كيفية التعامل مع مشاعر الخوف، وسوء التغذية، وضعف الثقة بالنفس، بمشاركة تربوية من الأخصائية النفسية ديان دروري.

وتأتي هذه الإنجازات ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية الناشرين الإماراتيين لرفد أعضائها وتمكينهم من توسيع شبكة علاقاتهم المهنية من خلال مشاركاتها الاستراتيجية في معارض دولية، مثل معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال ومعرض فرانكفورت للكتاب. فقد أسهمت هذه المشاركات في تيسير التقاء دور النشر الإماراتية مع ناشرين عالميين، ما فتح آفاقاً جديدة للتعاون وإيصال الأدب العربي الموجَّه للأطفال إلى أسواق أوسع.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2800150/Ajyaal_new_launches.jpg