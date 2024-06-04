دار جلوبال تطلق مشروع "ذا أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن" على جزيرة المرجان

المشروع السكني يوفر وجهة شاطئية جديدة على جزيرة المرجان برأس الخيمة

أستون مارتن تشرف على التصاميم الداخلية للمشروع في أول تعاون للعلامة في مجال التطوير العقاري ضمن منطقة الشرق الأوسط

شركة دار جلوبال الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري تتولى تسليم المشروع في إطار شراكتها الجديدة مع العلامة البريطانية

دبي, 4 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- كشفت دار جلوبال، الشركة العالمية لتطوير العقارات الفاخرة والمدرجة في لندن، اليوم عن إطلاق "ذا أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن"، المشروع السكني المميز على شاطئ جزيرة المرجان برأس الخيمة، والذي تتولى أستون مارتن الإشراف على تصاميمه الداخلية، وذلك بهدف توفير التصاميم فائقة الفخامة للعلامة البريطانية في إحدى الوجهات الرائدة بدولة الإمارات.

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وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 900 مليون درهم إماراتي (200 مليون يورو)، وهي المرة الأولى التي يعمل فيها فريق التصميم في أستون مارتن/ والشهير بتصاميمه المميزة على مستوى العالم، ضمن أحد مشاريع التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط. وتستند الوجهة الجديدة إلى النجاح الأخير لافتتاح مشروع أستون مارتن ريزيدنسز في مدينة ميامي، إضافة إلى غيره من مشاريع التصميم المشتركة الفاخرة في الولايات المتحدة واليابان.

ويتميز المشروع الجديد بموقعه القريب من منتجع وين ريزورت، وتعكس تصاميمه الداخلية قدرة العلامة الشهيرة لصناعة السيارات على المزج بين التصاميم الحديثة والحرفية العالية ودقة التنفيذ، مما يوفر للسكان أنماط معيشة لا مثيل لها.

ومن المقرر أن يكتمل المشروع المميز على الواجهة المائية بحلول شهر ديسمبر 2028، ليقدم وجهة استثنائية جديدة على شاطئ الخليج العربي لعشاق علامة السيارات الرياضية الشهيرة، بالإضافة إلى المعجبين بفلسفة التصميم الفريدة لأستون مارتن وحرفيتها العالية. ويتضمن المشروع العقاري مساكن فسيحة مؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى فلل بثلاث غرف نوم، وتطل جميعها على شواطئ خاصة.

ويعكس مشروع أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن أصالة التصميم البريطانية؛ ويقدم مزيجاً متناسقاً من أسلوب التصميم المخصص، والمواد المبتكرة، مع العناية بأدق التفاصيل والكفاءة العملية غير المسبوقة، بما ينسجم مع الطموحات الرامية إلى تقديم شقق شاطئية تحظى بإقبال كبير على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال: "يعزز الإطلاق المرتقب لمشروع أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن، على جزيرة المرجان رؤية العلامة المتمثلة بتوفير تجارب معيشة مميزة للعملاء الاستثنائيين.

ويمزج المشروع الجديد بين ما تشتهر به العلامة البريطانية من تراث غني وقدرة على الابتكار وبراعة في التصميم، وبين خبرة شركة دار جلوبال في توفير فرص استثمار حصرية من خلال تقديم المنازل الفاخرة للأفراد من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعزز نجاحات الشركة".

ومن جانبه، قال ستيفانو سابوريتي، مدير تنويع العلامات التجارية في أستون مارتن: "يمثل مشروع ذا أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن، احتفاءً بالشراكة المميزة مع شركة دار جلوبال. وتتعاون الجهتان المتخصصتان بتقديم تجارب نمط الحياة الفاخرة لتحقيق الرؤية المشتركة المتمثلة بالمزج بين الحرفية العالية والتصاميم الحديثة المبتكرة.

ونتطلع إلى افتتاح الوجهة الجديدة على جزيرة المرجان، وهي ثمرة التعاون الأول من نوعه لأستون مارتن في مجال التطوير العقاري ضمن منطقة الشرق الأوسط. كما يوفر المشروع فرصة لمصممينا الموهوبين للمساهمة في وضع التصاميم الداخلية لأحد المشاريع البارزة في المنطقة، مما يرتقي بعلامة أستون مارتن وينقل رونقها إلى بيئة خاصة بنمط الحياة على الشاطئ".

ويوفر مشروع أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن، للسكان إقامة مستقلة وهدوءاً تاماً على الشواطئ الخلابة لجزيرة المرجان، مما يقدم لهم ملاذاً فريداً وسط الطبيعة الخلابة وبعيداً عن صخب الحياة اليومية في المدينة. وتتميز الجزيرة بأجوائها الفريدة التي تمزج بين الخصوصية والراحة على مسافة ساعة واحدة بالسيارة عن إمارة دبي.

وتم تصميم المشروع بما ينسجم مع البيئة المحيطة، ويوفر للسكان مجموعة من المرافق عالمية المستوى، مثل الشاطئ الخاص وحوض السباحة المتماهي مع الأفق مع إطلالات خلابة على مياه المحيط، بالإضافة إلى مسار للمشي تحيط به المساحات العامة الخضراء. كما يحتوي المشروع على دار سينما داخلية، ومركز للياقة البدنية، ومنطقة لعب للأطفال، وسبا وحديقة لليوغا، بالإضافة إلى صالة متعددة الاستخدامات لتعزيز مستويات الراحة.

وتم الكشف عن مشروع أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن اليوم في دبي؛ ويمكن الاستفسار حالياً حول المشروع لدى شركة الدار جلوبال.

لمحة عن أستون مارتن لاجوندا

تسعى أستون مارتن إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح أبرز علامة بريطانية للسيارات الفاخرة على مستوى العالم من خلال تصنيع أرقى السيارات عالية الأداء.

تأسست أستون مارتن في عام 1913 على يد ليونيل مارتن وروبرت بامفورد، وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة بوصفها علامة تجارية رائدة تلتزم بأعلى معايير الرقي والفخامة والأداء الفائق. وتدمج هذه العلامة التجارية المتميزة بين أحدث التقنيات المتقدّمة، ومهارات التصنيع الحرفية العالية، والتصاميم الفريدة والأنيقة، بهدف إنتاج طرازات رائدة، من بينها فانتاج، ودي بي 12، ودي بي إس ودي بي إكس، بالإضافة إلى فالكيري، أول سيارة هجينة من أستون مارتن. وانسجاماً مع استراتيجيتها للاستدامة التي تحمل اسم السباقات الخضراء، تعمل أستون مارتن أيضاً على تطوير بدائل عن محركات الاحتراق الداخلي، حيث تطمح لتطوير أفضل السيارات الكهربائية عالية الأداء على مستوى العالم، وإطلاق أولى نماذجها في عام 2025.

وانطلاقاً من مقر عملها بمنطقة جايدون في إنجلترا، تقوم أستون مارتن لاجوندا بتصميم وابتكار سياراتها التي تُباع في 56 دولة في جميع أنحاء العالم. وتنتج العلامة سياراتها الرياضية في منطقة جايدون، بينما يتم تصنيع سيارات دي بي إكس الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات في مدينة سان أثان في ويلز. كما تعمل الشركة حالياً على تطوير منشآت تصنيع محايدة للكربون وإنجازها بحلول العام 2030.

يُذكر أن علامة لاجوندا تأسست في عام 1899، حيث تم دمجها مع أستون مارتن في عام 1947 بعد شرائِهما من قِبل الراحل السير ديفيد براون؛ وتم إدراج الشركة الجديدة في سوق لندن للأوراق المالية تحت اسم مجموعة أستون مارتن لاجوندا جلوبال القابضة محدودة المسؤولية.

وقامت الشركة في عام 2020 بتعيين لورانس سترول في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى إطلاق فريق أستون مارتن أرامكو لسباقات فورمولا 1، مما فتح آفاق مرحلة جديدة أمام العلامة وأعادها لتتصدر عالم رياضة السيارات.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف

وأثينا ومراكش ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة.

www.DarGlobal.co.uk

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