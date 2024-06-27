دار سكّ العملة الملكية الكندية تكشف النقاب عن عملة تذكارية جديدة للتداول من فئة 1 دولار كندي تكريماً للأيقونة الأدبية الكندية L. M. MONTGOMERY

كافنديش، جزيرة الأمير إدوارد، 27 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت دار سكّ العملة الملكية الكندية النقاب عن عملة تذكارية جديدة من فئة 1 دولار كندي تكريماً للكاتبة L. M. Montgomery، أحد أكثر الكُتاب إنتاجًا وقراءة على نطاق واسع في التاريخ الكندي. تحتفي هذه العملة، التي تصدر بمناسبة الذكرى 150 لميلاد موهبة Montgomery ومساهماتها الدائمة في الأدب الكندي والعالمي، بالإضافة إلى دورها في الترويج لجزيرة الأمير إدوارد (PEI) وكندا من خلال سلسلة رواياتها الخالدة Anne of Green Gables وغيرها من الأعمال الأدبية المميزة. ستبدأ هذه العملة الدخول في التداول ابتداءً من 27 يونيو 2024.

هذا وصرحت النائبة Chrystia Freeland، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، قائلة: "تُعتبر سلسلة روايات Anne of Green Gables أعمالًا رمزية في الأدب الكندي، وقد أسَرت ملايين القُراء في كندا وحول العالم". وأضافت: "ستساهم هذه العملة التذكارية الجديدة التي تُعد تكريماً للكاتبة L. M. Montgomery وروائعها الأدبية، في الحفاظ على رواية Anne في جيوبنا لتتوارثها الأجيال".

ومن جانبها، قالت Marie Lemay، رئيسة دار سكّ العملة الملكية الكندية والمديرة التنفيذية لها CEO: "إن حياة وإرث L. M. Montgomery هي من النوع الذي يستحق أن يُخلّد على أول عملة تذكارية للاحتفاء بأديب ما. نفخر، مع استمرار ترجمة حكايات Anne Shirley الأسطورية إلى عشرات اللغات ومقتبساتها على المسرح والشاشة، بأن نُجسد قصة Montgomery على عملة ستُتَداول وتَعتز بها الأجيال على مر الزمن".

تم الكشف عن العملة التذكارية في Green Gables Heritage Place، منزل العائلة والمزرعة التي تديرها Parks Canada والتي استخدمتها Montgomery كمصدر إلهام لإعداد روايتها Anne of Green Gables. صمم هذه العملة الفنية Brenda Jones، إحدى فنانات جزيرة الأمير إدواردPEI . وتعرض العملة صورة جانبية للكاتبة الكندية المحبوبة (1874-1942) خلال الفترة التي كتبت فيها رواية Anne of Green Gables، بالإضافة إلى التوقيع ورسمة القطة التي كانت تدرجها عادة عند توقيع اسمها.

وللتأكيد على قوة خيال Montgomery، ينتقل تصميم العملة من مشهد المؤلفة وهي تضع القلم على الورق (ويمثل هذا المشهد محفظة أعمالها ومحبرتها الخاصة) إلى مشهد Anne Shirley وهي تحدق في أراضي جزيرة الأمير إدوارد PEI الزراعية - المصدر الواقعي للعديد من قصص Montgomery. أما الوجه الآخر للعملة فيزينه تمثال جلالة الملك بتوقيع الفنان الكندي الموهوب Steven Rosati.

هذا وصرحت Kate Macdonald Butler، حفيدة Montgomery، قائلة: "أعجبت كثيرا بجدتي، لمساهمتها في الأدب والثقافة الكندية، وقوة شخصيتها، والحب والفخر والشعور بالمسؤولية التي منحتهم لعائلتي". وتابعت قائلة: "إن تخليد ذكرى جدتي على ملايين العملات النقدية المتداولة هو شرف لا يُصدق وآمل أن يعتز الكنديون بها كما أفعل أنا، ليس فقط من أجل القصص التي روتها، ولكن أيضًا لطبيعتها كمرأة".

ولدتL. M. Montgomery في كليفتون، جزيرة الأمير إدوارد PEI عام 1874، ونشرت المئات من القصص القصيرة والقصائد، بالإضافة إلى 20 رواية، بما في ذلك روايات Anne of Green Gables الشهيرة. وقد استقرت في النهاية في مدينة تورنتو حيث توفيت عام 1942. وتم دفنها أخيرا في مقبرة Cavendish Cemetery بجزيرة الأمير إدوارد PEI - عودة أخيرة إلى الجزيرة التي كانت تعتز بها كثيرا.

سيصدر هذا الدولار التذكاري الجديد، الذي يقتصر صَكُه على ثلاثة ملايين قطعة، اثنان منها ملونة، بداية من 27 يونيو 2024. وستصل إلى الكنديين من خلال استبدال العملات المعدنية في فروع البنوك والشركات عند تجديد مخزوناتهم من العملات المعدنية.

تشمل المنتجات التذكارية الأخرى التي تُضاف إلى هذا الاحتفال لُفافات خاصة ملونة وغير ملونة تحتوي كل منها على 25 قطعة نقدية غير متداولة، بالإضافة إلى عملة من الفضة الخالصة.

يمكن طلب هذه المقتنيات اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سكّ العملة الملكية الكندية على الرقم 1-800-267-1871 في كندا، أو 1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو عبر الإنترنت من خلال www.mint.ca/LMM. كما تتوفر أيضًا في متاجر دار سكّ العملة الملكية الكندية في متاجر مدينتي أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكة الدار العالمية من التجار والموزعين.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سكّ وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تنتج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، بالإضافة إلى الأوسمة العسكّرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها شركة راسخة لتكرير الذهب والتسليم الجيد في لندن و COMEX، تُقدم دار سكّ العملة أيضًا مجموعة كاملة من أفضل خدمات تكرير الذهب والفضة في فئتها. كمنظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل وتنمية أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياته.

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