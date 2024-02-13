دار هاري ونستون تفتتح صالونًا جديدًا للبيع بالتجزئة في هانغتشو، الصين

هانغتشو، الصين، 13 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- يسر دار هاري ونستون صاحبة العلامة التجارية العالمية الفاخرة، والمعروفة عالميًا باسم "ملك الألماس" الأسطوري، أن تعلن عن افتتاح أحدث صالون للبيع بالتجزئة لها، في مدينة هانغتشو بالصين. يقع الصالون الجديد في الطابق الأول من برج Hangzhou Tower الراقي، في قلب منطقة وولين التجارية النابضة بالحياة، وسيضم الصالون الجديد الذي تبلغ مساحته 140 مترًا مربعًا مجموعات من المجوهرات والساعات الفاخرة من علامة Harry Winston، بما في ذلك أرقى أنواع الألماس وأندر الأحجار الكريمة المتوفرة اليوم.

Harry Winston Hangzhou Salon Harry Winston Hangzhou Salon

قالت السيدة Nayla Hayek، الرئيسة التنفيذية لشركة Harry Winston: "تحظى مدينة هانغتشو بالاحترام العالمي لتراثها الثقافي والتاريخي الغني، وهي تعد الآن عاصمة مقاطعة تشجيانغ، أحد المراكز الثقافية والاقتصادية الحيوية في الصين، وتتمتع بروح نابضة بالحياة تخلب الألباب. إن صالون Harry Winston الجديد هو ثامن موقع للشركة في بر الصين، ما يجلب تراث الدار الخالد إلى مدينة تتمتع بتاريخ ثري يتجاوز ألفي عام."

يرحب الصالون الجديد بالضيوف بواجهة جميلة من حجر الترافرتين الكريم، مزينة بأربعة مصابيح إضاءة على مستوى الشارع، في حين يتألق المدخل داخل البرج ببوابة الدخول الشهيرة التصميم والتي تُعرف بها الدار، والمزينة بزخارف وردية ذهبية مميزة.

ويعكس التصميم الداخلي تراث الدار الخالد مع إضافة بريق ذي طابع معاصر وجذاب. تضيف مجموعة الألوان المستخدمة في الديكورات، من الدرجات الرمادية الأنيقة، لمسة من الدفء والنعومة والصفاء للمكان. أما الأثاث ذو الطراز العتيق والبريق الأخاذ المصمم خصوصًا، والحرير الفاخر والثريات المصممة بحسب طابع الدار الخاص، فهي تضفي تنوعًا يحافظ برغم حداثته على طابع Winston التقليدي. يخصص التصميم الأنيق مساحات للمجوهرات والساعات الراقية ومجموعات الزفاف والمجوهرات الفخمة، بالإضافة إلى غرفة بيع خاصة فاخرة تضمن تجربة التسوق السرية والشخصية للغاية التي تشتهر بها الدار.

معلومات عن HARRY WINSTON

تأسست دار The House of Harry Winston في مدينة نيويورك عام 1932، وهي سباقة في ريادة تجارة المجوهرات الراقية وصناعة الساعات الفاخرة. لطالما كانت علامة Harry Winston مرادفًا لأفضل ما يوجد من جواهر ومقتنيات ثمينة، بدءًا من اقتناء الدار بعض الأحجار الكريمة الأشهر على مستوى العالم، بما في ذلك Jonker وHope وWinston Legacy وWinston Blue Diamonds، وحتى اختيار نجمات هوليوود الساطعات لها للتزيُّن بمجوهراتها في أرقى المهرجانات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2332496/Harry_Winston_Hangzhou_Salon_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2332497/Harry_Winston_Hangzhou_Salon_2.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1708757/Harry_Winston_Logo.jpg