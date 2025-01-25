Ms. Gong Rujing (Yingying) Speaks at Davos

دافوس، سويسرا، 24 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- استضافت مدينة دافوس السويسرية، في الفترة من 20 إلى 24 يناير، الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، المعروف أيضًا باسم Winter Davos، والذي شهد حضور قادة عالميين بارزين. كان من بين هؤلاء الحاضرين، ممثلة قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI في الصين، السيدة Gong Rujing (المعروفة أيضًا باسم Yingying)، وهي مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة Yidu Tech وأحد القادة العالميين الشباب المتميزين، حيث شاركت في عدة مناقشات مع قادة حكوميين ورجال أعمال وأكاديميين. هذا واستعرضت ممارسات شركة Yidu Tech المبتكرة وسلطت الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتوسيع نطاق الصحة الرقمية على الصعيد العالمي.

وفي 23 يناير، انضمت السيدة Gong إلى جلسة نقاشية ضمت سعادة وزير الصحة الإيطالي Orazio Schillaci، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والسيد Peter Sands، المدير التنفيذي للصندوق العالمي. وأدار الحوار الدكتور John Halamka، رئيس منصة Mayo Clinic، حيث دار النقاش حول استراتيجيات تطوير الصحة الرقمية، مع التركيز على بناء الثقة، وتوحيد معايير البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني.

خلال جلسة الحوار، أبرزت السيدة Gong تأثير شركة Yidu Tech على القطاع الصحي، بما في ذلك إصدار أكثر من 240 منشورًا علميًا، وتحقيق تحسن بنسبة 40% في كفاءة التجارب السريرية، بالإضافة إلى تقديم حلول تأمين صحي استفاد منها أكثر من 34 مليون مشترك في خدمات التأمين الصحي. وأكدت على أهمية الصحة الرقمية في تمكين الرعاية الشخصية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

تشهد شركة Yidu Tech توسعًا كبيرًا في الأسواق الرئيسية على غرار أسواق جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة، مع خطط مستقبلية لدخول أسواق اليابان وأوروبا. وفي هذا السياق، أشارت السيدة Gong قائلة: "أن السوق التنافسية في الصين ساهمت في بناء فريق عمل قوي ومتماسك. وهو الأمر الذي يتيح لنا مواجهة التحديات الصحية العالمية بحلول تتناسب مع الاحتياجات المحلية".

وفي 24 يناير، شاركت السيدة Gong في جلسة نقاشية أخرى إلى جانب مؤسس Wikipedia السيد Jimmy Wales وكذلك نائب رئيس الإكوادور الأسبق السيد Otto Sonnenholzner، تناولت موضوع مرونة القيادة. وقد استعرضت السيدة Gong كيفية استخدام شركة Yidu Tech لأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي AI خلال جائحة كوفيد-19 لتحسين الموارد وتسريع الموافقات على الأدوية، بما في ذلك أول دواء مضاد لفيروس كوفيد-19 يستهدف بروتين 3CL في الصين.

تواصل شركة Yidu Tech مواجهة التحديات الصحية العالمية من خلال تقديم حلول ذات أثر ملموس:

صحة السكان: تحسين النظم الصحية الإقليمية في بكين ونينغبو.

حلول مقدمي الرعاية الصحية: تعزيز كفاءة المستشفيات وتحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.

البحوث السريرية: تسريع الابتكارات من خلال تجارب سريرية لا مركزية.

الابتكار في مجال التأمين: توفير برامج Huiminbao المخصصة التي استفاد منها ملايين الأشخاص.

وأكدت السيدة Gong قائلة: "نحن في شركة Yidu Tech، نهدف إلى جعل الرعاية الصحية الدقيقة في متناول الجميع. ونتطلع إلى تعزيز الابتكار المستدام في مجال الرعاية الصحية من خلال التعاون العالمي".

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