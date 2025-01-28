داماك إنترناشيونال تكشف عن تفاصيل مشروع "ذا ديلمور" الفاخر في الولايات المتحدة من تصميم زها حديد للهندسة المعمارية

• انطلاق أعمال البناء في موقع المشروع المُطل على المحيط الأطلسي وهو أول مشروع عقاري لشركة داماك إنترناشيونال في الولايات المتحدة

• يتميز "ذا ديلمور" الواقع في مثلث المليارديرات في ميامي أنه يضم منازل فائقة الفخامة بمتوسط مساحة يزيد عن 7,000 قدم مربع ووسائل راحة عصرية على امتداد مساحة تبلغ أكثر من 55,000 قدم مربع

ميامي، فلوريد, ا 28 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت داماك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في العالم، اليوم عن إطلاق مشروع الشقق السكنية الفاخرة "ذا ديلمور" الذي يتألف من 12 طابقاً ويقع على الواجهة البحرية في حي "8777 كولينز أفينيو" في منطقة سيرفسايد الراقية في ميامي.

The Delmore is a centerpiece of Miami’s Billionaire’s Triangle, developed by DAMAC International with designs by Zaha Hadid Architects. Suspended 125 feet in the air will be a 75-foot-long acrylic swimming pool - a first of its kind for Miami.

وتتميز داماك إنترناشيونال تحت إدارة حسين سجواني، مؤسس الشركة وأحد أكثر قادة الأعمال شهرةً وبروزاً في الشرق الأوسط والعالم، بريادتها في القطاع العقاري مع سجل حافل من النجاح، حيث تقدم مشاريع فريدة وفاخرة في العديد من المدن والوجهات العالمية الشهيرة، بما في ذلك لندن وتورونتو وجزر المالديف، وتضم في محفظتها أكثر من 45,000 وحدة سكنية. ويمثل مشروع "ذا ديلمور" خطوة هامة للشركة التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، لدخول السوق العقارية في الولايات المتحدة، وذلك إلى جانب الإعلان مؤخراً عن استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، وتحديداً في المنطقة التي تعرف باسم "الحزام الشمسي" وولايات الغرب الأوسط. إلى جانب ذلك، تطور الشركة حالياً أكثر من 10 مراكز بيانات في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.

وستتم عمليات بيع شقق مشروع "ذا ديلمور" الفاخرة بشكل حصري بواسطة شركة الوساطة العقارية "دوغلاس إليمان". ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع بحلول العام 2029. وستكون الشقق السكنية المطلة على الشاطئ تحفة فنية جديدة تضاف إلى منطقة سيرفسايد، وتتميز بموقعها الحيوي بجانب "إنديان كريك" على بعد دقائق من "بال هاربور"، وتكمل منطقة "مثلث المليارديرات" المرموقة، أحد أكثر الوجهات التي تحظى بشهرة واسعة في ميامي.

وتولت "زها حديد للهندسة المعمارية" تصميم مشروع "ذا ديلمور"، وهي شركة الهندسة والتصميم المعماري البريطانية التي أسستها المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد الحائزة على "جائزة بريتزكر" للفن المعماري. يتميز المشروع بشاطئ رملي بطول 200 قدم، بالإضافة إلى إطلالات مفتوحة على المحيط الأطلسي وخليج بيسكاين وأفق ميامي. وسيكون هذا المشروع الفاخر، الذي تبلغ مساحته نحو فدانين، هو المشروع السكني الثاني الذي تتولى تصميمه شركة زها حديد للهندسة المعمارية في منطقة ميامي وأحد المشاريع القليلة التي تعمل على تصميمها في الولايات المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال جيفري روسيلي، نائب رئيس أول في قطاع التطوير في داماك إنترناشونال: "ركزنا على تقديم هذا المشروع فائق الفخامة في جنوب فلوريدا ليكون مشروعاً فريداً. ومن خلال الجمع بين التصاميم المذهلة لشركة زها حديد للهندسة المعمارية والخبرات العالمية الكبيرة لشركة داماك، فإننا على ثقة من أن 'ذا ديلمور' سيكون مشروعاً استثنائياً، لا سيّما وأننا نقوم بتصميم منازل بمواصفات فريدة للراغبين بالإقامة الدائمة، ما يعكس التحول الذي نشهده في جميع أنحاء المنطقة".

ويتميز المشروع المكون من 37 من الشقق فائقة الفخامة، بواجهة منحوتة ذات منحنيات خافتة ومتعرجة وعدد من الأهلّة المتشابكة والمتداخلة التي تتجمع في الزوايا، وهي السمات التي يتميز بها أسلوب زها حديد العماري الفريد.

وستضم الردهة التي صممتها زها حديد بالتعاون مع حرفيين ماهرين يستخدمون أفضل الوسائل والمواد وفق أعلى معايير الجودة والحرفية، أعمال تصميم الديكور الداخلي للمشروع من قبل شركة "هيرش بيدنر أسوشيتس"، وهي شركة متخصصة بتقديم تصاميم رائدة عالمياً ولديها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما سيضم المشروع حوض سباحة مكشوف وذو أطراف شفافة على الجهة المقابلة من الوادي وعلى ارتفاع 125 قدماً في الهواء، حيث سيسهم في إعادة تعريف القطاع العقاري باعتباره معلماً سياحياً معمارياً. وسيكون المسبح المصنوع من مواد الأكريليك بطول 75 قدماً، والذي يمكن رؤيته من شارع كولينز ويشبه جسراً مغموراً بالمياه، ليكون المسبح الأول والفريد من نوعه في ميامي ويحمل بصمة مميزة خاصة بمنطقة سيرفسايد.

ومن جهته، وقال كريس ليبين، المدير المسؤول في شركة زها حديد للهندسة المعمارية: "كلفنا فريقنا بتحديد مفاهيم وتصورات حول تطوير مشروع على الواجهة البحرية، والتي ستعمل على صياغة معالم جديدة لمعايير المساكن المصممة حسب الطلب في منطقة تتميز بشهرة عالمية من حيث عقاراتها الفاخرة، ونحن نعتقد أن مشروع 'ذا ديلمور' الفاخر سيرسي معايير جديدة كلياً في هذا الجانب".

وستبدأ أسعار هذه المنازل الفاخرة من 15 مليون دولار، وتتألف من أربع إلى خمس غرف نوم، وسيكون لكل منها مدخل خاص متصل بالمصعد. وستتميز الوحدات السكنية التي تضاهي المساكن العائلية الفردية ذات الأحجام التي يبلغ متوسط مساحتها 7,000 قدم مربع ووحدات البنتهاوس التي تبدأ من 10,000 قدم مربع، بإطلالات بانورامية على الواجهة البحرية. وسيضم كل طابق من الطوابق الـ 12 للمبنى، أربع وحدات سكنية فقط. وستتولى شركة زها حديد تصميم جميع الحمامات وخزائن الملابس في كافة الوحدات، حيث ترتكز كل منها على قطع رخامية منحوتة بشكل دقيق. كما ستعزز الخدمات رفيعة المستوى إلى جانب وسائل الراحة الشاملة ذات المساحات التي تبلغ أكثر من 55,000 قدم مربع، من إبراز هذه التحفة الفنية وتفردها عن المشاريع الأخرى.

ويمثل هذا النوع من المشاريع الفاخرة تجسيداً لرؤية داماك إنترناشيونال وإبرازاً لمحفظة أعمالها الفريدة التي تضم العديد من المشاريع التطويرية البارزة، بما فيها داماك تاورز ناين إلمز لندن بتصاميم داخلية من فيرساتشي، ومنتجع ماندرين أورينتال بوليدهوفارو ريف الذي تجري فيه الأعمال الإنشائية على مساحة 84 فداناً في جزر المالديف.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2607699/Damac_International_Rooftop_Pool.jpg

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