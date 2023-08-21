دبي تعزز مكانتها كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية

الدورة الثانية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حققت نتائج مميزة مع حضور أكثر من 27 ألف زائر ومشاركة 75 ألف لاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 21 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- عززت دبي من مكانتها كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية في ظل النتائج القياسية التي حققتها الدورة الثانية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، التي نجحت في استقطاب أكثر من 27 ألف زائر ومشاركة 75 ألف لاعب ممن خاضوا المنافسات والجولات التفاعلية سواء في القاعات أو عبر الإنترنت على مدار خمسة أيام.

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Ahmad Al Khaja

وعكس المهرجان الذي أقيم في الفترة من 21 حتى 25 يونيو الماضي في مدينة إكسبو دبي حجم التنوع في صناعة الألعاب، ونجح في استقطاب العديد من الفئات والشرائح من اللاعبين وعشاق الرياضات الرقمية والمتخصصين في المجال عبر مجموعة من الفعاليات الرئيسية، والتي تضمنت كلاً من قمة «جيم إكسبو» التي تدعمها الشركة المنظمة "بي. جي. كونيكتس PG Connects"، والمعرض الاستهلاكي لـ «جيم إكسبو»، إلى جانب البطولات التعليمية الإقليمية، وكذلك بطولة "بلاي بيوند" Play Beyond.

وحظي المهرجان باهتمام رعاة وشركاء متميزين وهم: طيران الإمارات، و"يوبي سوفت" Ubisoft، و"بلاي ستيشن" Playstation، و"تيليوس" Teleios، و"إكس بوكس" Xbox، و"ريد بل" Redbull، و"مونتون" Moonton، و"لوجيتيك" Logitech، و"كيت كات" Kitkat، و"كابكوم" Capcom، و"ألينوار" Alienwar، وهو ما ساهم في نجاح هذه الدورة، إلى جانب ترسيخ مكانة المدينة كمركز رائد للرياضات الرقمية، والتي أثرت صناعة الألعاب الرقمية على المستوى العالمي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "إن النجاح الاستثنائي لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 ساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب، وهو ما عكسته الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من خلال إجمالي عدد زوار المهرجان، وكذلك عدد اللاعبين، إلى جانب تنوع الجهات المشاركة، وهو ما عكس التزام دبي لتصبح وجهة رائدة لعشاق الألعاب في العالم، وبما يعزز من مساعيها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومنها جعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية وسياحية في العالم".

وفي هذا الإطار، تواصل دبي جهودها لتعزيز مكانتها كأحد المؤثرين الرئيسيين في صناعة الألعاب، وخاصة في ظل النمو الاستثنائي لتلك الصناعة والتي يقدر حجمها بنحو 547 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع تحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 13.19 بلمئة بحلول عام 2030. وستركز الدورة المقبلة من المهرجان، والتي من المقرر انعقادها في الفترة الممتدة بين 1 و5 مايو المقبل، على ترسيخ التزام دبي بدعم الابتكار وصناعات الألعاب والرياضات الرقمية على المستوى العالمي.

ويجمع المهرجان عشاق الألعاب من كافة الفئات العمرية، ويسعى إلى دعم وتمكين الموهوبين وتعزيز مجتمعات الرياضات الرقمية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت ذاته، يعتبر المهرجان منصة موحدة تجمع بين الوسائط المتنوعة والألعاب والرياضات الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة والترفيه، ويسهم في التأكيد على التزام دبي بدعم الابتكار وتعزيز رؤيتها المستقبلية لصناعة الألعاب.

وفي ظل تطور وازدهار صناعة الألعاب، تحرص دبي على المساهمة بشكل فعال في تشكيل مستقبل الصناعة، وتعمل على إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة على المستوى العالمي في تلك الصناعة.

ولمزيد من المعلومات حول المهرجان، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.dubaiesportsfestival.com/en/home.html أو الصفحة الرسمية عبر الانستغرام: https://www.instagram.com/dxbesportsfest/?hl=en

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نبذة حول مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية:

من المقرر أن تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الدورة المقبلة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في الفترة من 1 حتى 5 مايو 2024. ويحتفي هذا المهرجان السنوي الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2022 بالألعاب الإلكترونية لتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرياضات الرقمية والأنشطة الترفيهية القائمة على التكنولوجيا، ومدينة رائدة على صعيد الابتكار.

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Dubai Festivals and Retail Establishment SOURCE