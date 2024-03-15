دخول حقل غاز غرب سيتشوان التابع لشركة Sinopec مرحلة التشغيل

يشتهر الحقل بسعة إنتاجيته التي تزيد عن 100 مليار متر مكعب، مما يعزز إمدادات الطاقة النظيفة في جنوب غرب الصين

بكين, 14 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") أن حقل غاز غرب سيتشوان، وهو ثالث أكبر حقل غاز طبيعي تحت سطح البحر تبلغ سعته 100 مليار متر مكعب في منطقة سيتشوان المحيطية، قد اكتمل تجهيزه للعمل، مما يمثل معلمًا رئيسيًا آخر لمشروع قاعدة الغاز الطبيعي الأرضي العميقة - سيتشوان و تشونغتشينغ. ومن المتوقع أن يوفر حقل الغاز الجديد، الذي يبلغ إنتاجه السنوي 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و130 ألف طن من الكبريت، المزيد من الطاقة النظيفة لجنوب غربي الصين والمناطق الواقعة على طول خط أنابيب سيتشوان الشرقي.

Sinopec: An Innovative Intelligent Risk Management Platform Has Been Deployed at the West Sichuan Gas Field.

يعتبر حوض سيتشوان، الغني بموارد الغاز الطبيعي، محور أعمال التنقيب عن النفط والغاز في الأعماق منذ عام 2000، مما أدى إلى اكتشاف حقلي غاز بوقوانغ ويوانبا. وبعد ذلك؛ كشف مكتب Sinopec الجنوبي الغربي للبترول عن آلية التكوين وانتظام التخصيب لخزان غاز الدولوميت ذو الطبيعة المسطحة اعتمادًا على طبيعة المد والجزر، وفي عام 2014، تم اكتشاف حقل غاز غرب سيتشوان، الذي يحتوي على احتياطيات جيولوجية مؤكدة تزيد عن 100 مليار متر مكعب.

تغلبت شركة Sinopecعلى التحديات التي واجهتها خلال هذه العمليات، مثل انخفاض المسامية والنفاذية في حقل غاز غرب سيتشوان من خلال حلول هندسية رائدة، مما أدى إلى زياة الإنتاجية مع التسبب في ظهور عدد أقل من الآبار المائية. ومن ضمن تلك الابتكارات، أعلنت الشركة عن نظام جديد لسائل الحفر المضاد للانهيار وتقنيات متقدمة للتحكم في مسارات الآبار العميقة جدًا التي يزيد عمقها عن 8000 متر. وفي الوقت الراهن؛ تعتبر تقنية التجزئة للآبار الأفقية العميقة للغاية رائدة عالميًا، مما يعزز بشكل كبير الإنتاجية والحفاظ على الكمية المستخرجة من الآبار الفردية.

ويتميز حقل غاز غرب سيتشوان، الذي صممته وحفرته شركة Sinopec، بعمليات متكاملة لاستخراج الغاز وإزالة الكبريت، مما يضمن إزالة الكبريت في حلقة مغلقة وتوفير إنتاج صديق للبيئة وفعال. ويتميز حقل الغاز بمعدلات استخلاص كبريت الغاز الطبيعي تزيد عن 99.9% وينتج الغاز الذي يلبي المعايير الوطنية مع ضمان عدم تصريف مياه الصرف الصحي. وفوق ذلك، فإنها تطبق التكنولوجيا الذكية لتعزيز السلامة والسيطرة على المخاطر وإدارة العمليات، مما يقلل من انبعاثات الكربون.

طوَّرت شركة Sinopec احتياطيات الغاز بشكل كبير في حوض سيتشوان، بما في ذلك حقول الغاز الحمضية بوقوانغ ويوانبا التي تبلغ احتياطيات كل منها أكثر من 100 مليار متر مكعب، وحقول الغاز الصخري فولينغ وويرونغ، ويعد فولينغ أول حقل للغاز الصخري في الصين يحتوي على 10 مليارات متر مكعب من الإنتاج، والأخير به بكثر من 100 مليار متر مكعب من احتياط الغاز. وتمتلك الشركة ما يقرب من 3 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز في الحقول، محققة بذلك إنتاجًا سنويًا يصل إلى 26 مليار متر مكعب وإجمالي إنتاج يتجاوز 200 مليار متر مكعب.

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