دراسة GORE VBX FORWARD السريرية تشهد تسجيل أول مجموعة من المرضى

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة دعامات GORE® VIABAHN® VBX Balloon المحملة بالعلاج بالدعامات المعدنية المكشوفة لتقييم مدى تفوق كل منهما في علاج أمراض انسداد الشرايين الحرقفية المعقدة، بهدف توجيه إرشادات الممارسة حول الوسيلة المُثلى لعلاج المرضى الذين يعانون من هذه الحالة.

فلاغستاف، ولاية أريزونا, 17 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة W. L. Gore & Associates, Inc المعروفة باسم (Gore)، عن تسجيل أول مجموعة من المرضى في دراستها السريرية Gore VBX FORWARD ( NCT05811364 )، وهي دراسة عالمية متعددة المراكز تتخذ عيناتها بشكل عشوائي لمقارنة دعامة GORE® VIABAHN® VBX Balloon المحملة بالأدوية والمعروفة باسم (VBX Stent Graft) بالدعامات المعدنية المكشوفة للمرضى الذين يعانون من أمراض انسداد الشرايين الحرقفية المعقدة.

هذا وصرح الدكتور Fakhir Elmasri، دكتور M.D الأشعة التداخلية بمعهد Lakeland Vascular Institute في مدينة لاكلاند بولاية فلوريدا الأمريكية، قائلًا: "يسر فريقنا أن يكون من بين أوائل الفرق التي تسجل مرضاها في هذه الدراسة المهمة. كان مريضنا الأول يعاني من مرض معقد بالشريان الحرقفي الثنائي واختير عشوائيا للعلاج باستخدام دعامة VBX Stent Grafts. ومن جانبي، أتطلع إلى رؤية نتائج هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير هذه الدعامات في الحصول على نتائج دائمة في المستقبل".

وفي ذات الصدد، قال الدكتور Prakash Krishnan، دكتور M.D أمراض القلب التداخلية بمستشفى Mount Sinai Hospital في مدينة نيويورك: "في حين أن الدعامات شائعة الاستخدام في علاج أمراض انسداد الشرايين الحرقفية المعقدة، إلا أن السؤال حول ما إذا كان يجب استخدام دعامة معدنية مغطاة أو مكشوفة لا يزال مصدرا للنقاش. فهذه الدراسة جاءت للإجابة على هذا السؤال وما إذا كانت الدعامات المغطاة هي الوسيلة المُثلى بين الأجهزة شائعة الاستخدام في الممارسات الطبية المعاصرة".

وتهدف دراسة VBX FORWARD إلى تسجيل ما يقدر بنحو 244 مشاركًا في 40 موقعًا مختلفًا بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا ودول أوروبا، وتقسيمهم بنسبة 1:1 إلى مجموعة VBX Stent Graft أو مجموعة المقارنة (BMS) وإجراء زيارات متابعة على مدار خمس سنوات من الإجراء الأولي.

ومن جانبها، علقت Melissa Kirkwood، دكتورة M.D وأستاذة ورئيسة قسم جراحة الأوعية الدموية في جامعة University of Texas Southwestern Medical Center الواقعة بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، فضلًا عن كونها عضوة في اللجنة المشرفة على دراسة VBX FORWARD، قائلة: "إن علاج أمراض انسداد الشرايين الحرقفية المعقدة يأتي مع تحديات كبيرة، بما في ذلك التشريح المتعرج والإصابة بالتسربات الكلسية في الشرايين مع احتمالية الانفجار. إن نتائج هذه الدراسة المهمة ستساعدنا على تحديد ما إذا كانت دعامات VBX Stent Graft، التي تتميز بتصميمها الفريد والمتعدد الاستخدامات، تلعب دورًا مهمًا في التعامل مع هذه التحديات أم لا".

إن دعامات VBX Stent Graft توفر توصيل دقيق للشرايين وتدعم النتائج الإيجابية للتطبيقات الطبية الخاصة بأمراض الشرايين الحرقفية المعقدة.1 وفي الآونة الأخيرة، تشير المتابعة طويلة الأمد لمرضى انسداد الشرايين الحرقفية (AIOD) الذين تم علاجهم بدعامات VBX Stent إلى قوة وصلابة الدعامات على مدى خمس سنوات.1

وقال Eric Zacharias، رئيس قسم المنتجات الطبية بشركة W. L. Gore & Associates: "اليوم يمثل تقدمًا هامًا في جهودنا المستمرة لرفع مستوى نتائج علاج أمراض الأوعية الدموية التي تظهر تأثيرًا إيجابيًا على حياة المرضى الذين يعانون من هذه الأمراض. وتهدف هذه الدراسة العشوائية، فضلًا عن مساعدتنا على معرفة النوع الأمثل من الدعامات التي تظهر أفضل النتائج للمرضي الذين يعانون من أمراض انسداد الشرايين الحرقفية المعقدة، أيضًا إلى توفير نوعية الأدلة اللازمة لإبداء التوصيات للممارسات السريرية".

وتوفر مجموعة GORE® VIABAHN® دعامات محملة بالعلاج، بما في ذلك دعامة VBX Stent Graft ودعامة GORE VIABAHN Endoprosthesis بسطح نشط بيولوجي لدواء Heparin*،†، فهي توفر المرونة والملاءمة للتعامل بأمان وثقة حتى في أصعب الحالات. ‡,2,3

لمزيد من المعلومات حول جهاز GORE VIABAHN ومجموعته من الدعامات المطلقة للدواء، قم بزيارة: https://www.goremedical.com/viabahn/device-family/devices

تتوفر معلومات إضافية حول دراسة VBX FORWARD على: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05811364

تقوم Gore بتصميم الأجهزة الطبية التي تعالج مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الصحية الأخرى. مع أكثر من 55 مليون جهاز طبي مزروع على مدار أكثر من 45 عامًا، تَبْني شركة Gore على إرثها المتمثل في تحسين نتائج المرضى من خلال مبادرات البحث والتعليم والجودة. ويُوفِّر أداء المنتج وسهولة الاستخدام وجودة الخدمة توفيرات مستدامة في التكاليف للأطباء والمستشفيات وشركات التأمين. وقد انضمت Gore إلى الخدمة مع الأطباء، ومن خلال هذا التعاون نعمل على تحسين الحياة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة goremedical.com .

نبذة عن Gore

W. L. Gore & Associates هي شركة عالمية لعلوم المواد مكرسة للارتقاء بالصناعات وتحسين الحياة. ومنذ عام 1958، قامت Gore بحل تحديات تقنية معقدة في البيئات الصعبة — من الفضاء الخارجي إلى أعلى قمم العالم إلى العمل الداخلي لجسم الإنسان. تَجني Gore إيرادات سنوية تبلغ 4.8 مليار دولار بفضل أكثر من 13.000 مشارك وثقافة قوية مُوجهة نحو العمل بروح الفريق. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة gore.com .

الحصول على دواعي الاستعمال الكاملة ومعلومات السلامة الهامة الأخرى لمنتجات Gore التجارية المشار إليها هنا، يُرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام المعمول بها (IFU).

* يشير مصطلح سطح نشط بيولوجي لدواء Heparin، على النحو المستخدم من جانب شركة Gore، إلى سطح الهيبارين CBAS® الخاص بشركة Gore.

يشار إلى † أيضًا باسم GORE VIABAHN Endoprosthesis مع سطح نشط بيولوجي لدواء PROPATEN في بعض المناطق.

‡ تشمل مؤشرات استخدام GORE VIABAHN VBX Balloon Expandable Endoprosthesis التسربات الجديدة أو التضييق في الشرايين الحرقفية، بما في ذلك التي توجد في تشعبات الشريان الأورطي. بينما يتضمن مؤشر GORE VIABAHN Endoprosthesis التسربات في الشرايين الحرقفية فقط. انظر بيانات المنتج.

قد لا تكون المنتجات المذكورة متوفرة في جميع الأسواق.

GORE, Together, improving life, PROPATEN, VBX and VIABAHN are trademarks of W. L. Gore & Associates. JANUARY 2024

