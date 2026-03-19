دراسة تُقدِّر مساهمة منصة الإقراض عبر التقنية المالية AdaKami في الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بما يصل إلى 649 مليون دولار أمريكي

جاكرتا، إندونيسيا، 19 مارس 2026 /PRNewswire/ -- يؤدي الإقراض عبر التقنية المالية دورًا مهمًا في اقتصاد إندونيسيا من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل للأسر وأصحاب المشروعات متناهية الصغر. ومن خلال المنصات الرقمية، يعزز هذا النوع من الإقراض قدرة الأسر على الصمود، ويدعم نمو المشروعات متناهية الصغر، ويحفز الحركة الاقتصادية عبر مختلف القطاعات.

The Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia presents findings on the economic impact of fintech lending, using AdaKami as a case study, estimating the company’s contribution to Indonesia’s GDP at IDR 6.95–10.96 trillion in 2024

أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (LPEM FEB UI) التابع لكلية الاقتصاد والأعمال بجامعة إندونيسيا أن AdaKami، وهي منصة للإقراض عبر التقنية المالية مرخَّصة وخاضعة للإشراف من هيئة الخدمات المالية (OJK)، ساهمت بما يتراوح بين 6.95 و10.96 تريليون روبية إندونيسية، أي ما يعادل 411 إلى 649 مليون دولار أمريكي، في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لإندونيسيا خلال عام 2024، وذلك من خلال الأثر المضاعف لعمليات صرف القروض التي نفذتها المنصة. وتعمل AdaKami في إندونيسيا منذ عام 2018.

وتوضح الدراسة أن عمليات صرف القروض التي تقوم بها AdaKami تحفز الحركة الاقتصادية من خلال دعم إنفاق الأسر وأنشطة الأعمال، مما يولد القيمة المضافة عبر ما لا يقل عن 185 قطاعًا اقتصاديًا. ويُقدَّر أن هذا التمويل يسهم في دعم فرص العمل لما بين 47,000 و78,000 شخص في 17 قطاعًا، بما في ذلك التجارة والتعليم والزراعة.

وفي هذا الصدد، قال Mohamad Dian Revindo، نائب رئيس معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (LPEM FEB UI): "يُولِّد صرف القروض أثرًا متسلسلًا من خلال زيادة استهلاك الأسر وأنشطة الأعمال، مما يحفز قطاعات مثل تجارة التجزئة والنقل والصناعات التحويلية والصناعات الأولية. وهذا الطلب يدفع في نهاية المطاف عجلة النشاط الاقتصادي والإنتاج."

وبالإضافة إلى دعم الاستهلاك، يسلط البحث الضوء على الدور المتنامي للإقراض عبر التقنية المالية في تمكين نمو المشروعات متناهية الصغر. فمن بين مستخدمي AdaKami الذين اقترضوا لأغراض تجارية، استخدم 53.1% منهم التمويل لزيادة المخزون، بينما أبلغ 28.1% منهم عن تحقيق نمو في الإيرادات.

كما تشير الدراسة إلى وجود طلب قوي على تمويل يسهل الوصول إليه، إذ أفاد نحو 24.5% من المستخدمين بأنهم، في غياب التمويل الرسمي، كانوا سيعتمدون على مدخراتهم أو يبيعون أصولهم لتلبية احتياجاتهم، مما يشير إلى أن الإقراض عبر التقنية المالية يسهم في سد فجوات التمويل التي تواجهها كثير من الأسر وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

ومن الأمور المشجعة أن البحث توصل إلى أن مستخدمي AdaKami يتمتعون بمستوى عالٍ من الثقافة المالية، حيث أبدى 89.2% من المشاركين في الاستطلاع إلمامًا بأسعار الفائدة على القروض والرسوم وآجال السداد، مما يعكس وعيهم بتكاليف الاقتراض والتزاماتهم المالية.

وقالت Karissa Sjawaldy، رئيسة الشؤون العامة في AdaKami، إن نتائج الدراسة تُبرز كيف يدعم الإقراض المسؤول عبر التقنية المالية المرونة الاقتصادية ويوفر فوائد أوسع للمجتمعات.

وأضافت Karissa: "نؤمن بأن إتاحة الوصول الشامل إلى التمويل، حين تُدار بحصافة ومسؤولية، يمكن أن تعود بالنفع على المجتمعات. وهذا ما يحفزنا على مواصلة تقديم خدمات مستدامة، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية لدى المستخدمين حتى يتمكنوا من إدارة شؤونهم المالية بمسؤولية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل."

ووجدت الدراسة أيضًا أن التمويل الذي تقدمه AdaKami يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها العاجلة والحفاظ على مستويات استهلاكها، مما يُبرز الدور المتنامي للإقراض عبر التقنية المالية في المنظومة المالية الرسمية بإندونيسيا.

