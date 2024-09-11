دراسة جديدة تكشف تَفَوُّق الذكاء الاصطناعي التوليدي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى في المؤسسات، مما أدى إلى ظهور مجموعة جديدة من رواد الذكاء الاصطناعي وموفري الخدمات السحابية

مونتريال وكامبل، كاليفورنيا، 11 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر ALL IN 2024، كشفت كل من WEKA، شركة منصة البيانات الأصلية للذكاء الاصطناعي وS&P Global Market Intelligence عن نتائج تقريرهما السنوي الثاني حول الاتجاهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أُجريت هذه الدراسة العالمية بواسطة S&P Global Market Intelligence بتكليف من WEKA، وشملت استطلاع آراء أكثر من 1500 من مُستخدمي الذكاء الاصطناعي وصُناع القرار في هذا المجال، لفهم الاتجاهات الأساسية التي تؤثر على اعتماد الذكاء الاصطناعي وتطبيقه، وتُقدِّم الدراسة أيضًا، رؤىً ثاقبة حول الممارسات الرئيسية للمؤسسات التي تَبرز الآن كشركات رائدة في ثورة الذكاء الاصطناعي.

"من أكثر النتائج اللافتة للنظر في دراستنا لعام 2024 حول اتجاهات الذكاء الاصطناعي هي المعدل المذهل للتغيير الذي حدث منذ ظهور ChatGPT 3 ووصول الموجة الأولى من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى السوق في أوائل عام 2023، حيث تَفَوق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي على جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى في المؤسسات، في أقل من عامين، مما أبرزَ مجموعة جديدة من رواد الذكاء الاصطناعي وساهَم في تشكيل سوق ناشئة لموفري الخدمات السحابية لوحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي المتخصصة"، وفقًا لتصريح John Abbott، كبير محللي الأبحاث في 451 Research، وهي جزء من S&P Global Market Intelligence. "يمكننا الآن أن نرى وجود علاقة مباشرة بين أولئك الذين يتمتعون بدرجة أعلى من النُضج في استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة الإيرادات، وكفاءة التشغيل، وسرعة طرح الابتكارات في المنتجات في السوق."1

وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير الجديد أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن مُطَبقًا على نطاق واسع في المؤسسات العالمية، فلا تزال هناك عقبات أمام نشر الذكاء الاصطناعي بنجاح على نطاق واسع، وكانت بنيات البيانات موضوعًا متكررًا في تقرير هذا العام، حيث ساعدت في تشكيل الموجة الأولى من رواد الذكاء الاصطناعي الناشئين، في حين لا تزال العديد من المؤسسات تُكافح من أجل التوسُّع، وكان توَفُّر وحدات معالجة الرسومات (GPU) تحديًا شائعًا آخر، ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة، مما يُشير إلى أن الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي يتجاوز الوصول إلى مُسَرعات الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات اللازمة لتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي. وقد اعتمدت العديد من المؤسسات بنجاح عروض البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كخدمة من موفري الخدمات السحابية واسعة النطاق، وسوقًا ناشئة لأسواق الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات السحابية الجديدة للتغلُّب على فجوة العرض والطلب وتغذية مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بهم.

وتتضمن النتائج الرئيسية لتقرير 2024 Trends In AI ما يلي:

انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في المؤسسات

وصل 33٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى استخدامه على النطاق المؤسسي، حيث يتم تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتُحقق قيمة تجارية كبيرة، مقارنة بنسبة 28٪ في العام الماضي.

تتصدر أمريكا الشمالية تَبَني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، حيث أشار 48٪ من المشاركين في أمريكا الشمالية إلى أن الذكاء الاصطناعي يتم تطبيقه على نطاق واسع، مقارنة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (26٪) وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (25٪).

يُعد تحسين المنتجات والفعالية التشغيلية من الدوافع الرئيسية للاستثمار، حيث تستفيد المؤسسات من الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات أو الخدمات بنسبة (42٪)، واستهداف زيادة نمو الإيرادات بنسبة (39٪)، وتحسين إنتاجية القوى العاملة بنسبة (40٪) وكفاءات تكنولوجيا المعلومات بنسبة (41٪)، وتسريع وتيرتها الإجمالية للابتكار بنسبة (39٪).

الذكاء الاصطناعي التوليدي يُحَقق تَفَوُّق سريع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى

كشفت الدراسة عن أن نسبة مذهلة من المؤسسات تبلغ نحو 88٪ تقوم باستكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي بنشاط، مُتجاوزةً تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل نماذج التنبؤ (61٪)، والتصنيف (51٪)، وأنظمة الخبراء (39٪) والروبوتات (30٪).

تَزايُد تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير: تقول 24% من المؤسسات أنها ترى الذكاء الاصطناعي التوليدي كقدرة متكاملة منتشرة عبر مؤسستها، في حين أن 37% من المؤسسات يوجد لديهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مرحلة الإنتاج ولكنه لم يتم توسيعه بعد، بينما تبلغ نسبة المؤسسات التي لا تستثمر في الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإطلاق 11٪ فقط.

فشل العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي في التوسُّع، بسبب بنية البيانات القديمة

يبلغ متوسط عدد مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها المؤسسات في مرحلة التجريب 10 مشاريع و16 مشروعًا في مرحلة النشر المحدود، ولكن يتم نشر ستة مشاريع فقط على نطاق واسع.

تُعد جودة البيانات هي التحدي الأكبر عند نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج.

يُعَد كلًا من التخزين وإدارة البيانات أكثر العوائق التكنولوجية انتشارًا أمام عمليات نشر الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بنسبة (35%)، وهي نسبة أكبر بكثير من الحوسبة (26%) والأمان (23%) والشبكات (15%)، ويُعَد هذا دليلًا على أن أُسُس البيانات الضعيفة تعيق مشاريع الذكاء الاصطناعي للعديد من المؤسسات.

استمرار محدودية توافر وحدة معالجة الرسومات GPU، مما يؤثر على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية

تُشير أربع مؤسسات من بين كل 10 مؤسسات إلى أن الوصول إلى مُسَرعات الذكاء الاصطناعي يُعد أحد الاعتبارات الرئيسية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بهم، ويشير 30% إلى أن توافر وحدة معالجة الرسومات من بين أكبر ثلاثة تحديات خطيرة تواجههم في نقل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج.

القنوات الرئيسية للشركات للوصول إلى وحدات معالجة الرسومات: تستخدم الجهات التي شملتها الدراسة الخدمات السحابية العامة واسعة النطاق بنسبة (46%)، وموفري الخدمات السحابية لوحدة معالجة الرسومات بنسبة (32%) بشكل مُتزايد لتدريب النماذج.

استمرار المخاوف بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي، ولكنها لا تُبطئ من اعتماده

تُظهر الدراسات أن نحو ثلثي المؤسسات (64%) تشعر بالقلق بشأن تأثير مشاريع الذكاء الاصطناعي/التعلُّم الآلي على استخدامها للطاقة وبصمتها الكربونية؛ فيما أعرب 25% عن قلقهم البالغ.

وأشارت 42% من المؤسسات إلى أنها استثمرت في أجهزة/أنظمة تكنولوجيا المعلومات المُوَفرة للطاقة لمُعالجة الآثار البيئية المحتملة لمُبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وترى 56% من هذه المؤسسات أن لهذا الأمر "تأثيرًا كبيرًا" أو "تأثيرًا كبيرًا جدًا".

"يُمثل الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية ستترك بصمة لا تُمحى على الأعمال والمجتمع، كما كان للإنترنت، والهاتف الذكي، والحوسبة السحابية من قبلها بصمة هامة، وهو بالفعل يُعيد تعريف جيلًا جديدًا من قادة الصناعة والمُبدعين" وفق ما قاله Liran Zvibel، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WEKA، "وعلى عكس التحولات التكنولوجية السابقة، فإن تبَني الذكاء الاصطناعي ونضجه يتزايدان بسرعة غير مسبوقة، حيث تؤكد نتائج تقرير اتجاهات الذكاء الاصطناعي لعام 2024 الصادر عن S&P Global أن الموجة الأولى من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تُوسع نطاق ميزتها التنافسية بالفعل من خلال تسريع الابتكار التنظيمي والإنتاجي مع وقت أسرع للوصول إلى السوق، مما يؤثر بشكل إيجابي على أرباحها النهائية، في حين أن الأشخاص الأقل نُضجًا في مجال الذكاء الاصطناعي معرضون لخطر التأَخُّر عن الركب، لذا؛ فإنه يتعين على المؤسسات إيجاد شركاء تقنيين موثوق بهم لمساعدتهم على تجاوز الفجوة وضمان قدرتهم على التكيف بسهولة مع ما يخبئه المستقبل لهم، لتحقيق البقاء والازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي."

لقراءة الدراسة الكاملة لعام 2024 حول الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي منS&P Global Market Intelligence، يمكنك زيارة www.weka.io/trends-in-AI

منهجية البحث

تستند النتائج الواردة في تقرير الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن S&P Global Market Intelligence، إلى دراسة استقصائية أُجريت في الربع الثاني من عام 2024، شملت 1,519 من صُناع القرار/المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي/التعلُّم الآلي في المؤسسات، والمؤسسات البحثية، ومُوَفّري خدمات الذكاء الاصطناعي الذين يطورون تقنيات ومنتجات وحلولًا في هذا المجال، وقد أعطت الدراسة الأولوية للمستجيبين الذين لديهم مشاريع ذكاء اصطناعي/تعلُّم آلي في مراحل تجريبية وإنتاجية في القطاعات التالية: الفضاء والطيران والدفاع، والسيارات، والطاقة/النفط والغاز، والتمويل، والحكومة، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وعلوم الحياة، والتصنيع، والإعلام/الترفيه، والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والمرافق، ويعتمد التقرير أيضًا على المعرفة السياقية لبحوث إضافية أجرتها S&P Global.

نبذة عن WEKA

تعمل WEKA على تصميم نهج جديد لمجموعة بيانات المؤسسات المُصمَّمة لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث تضع منصة WEKA® Data Platform معيارًا لبنية الذكاء الاصطناعي من خلال بنية أساسية سحابية مُدمجة مع الذكاء الاصطناعي يمكن نشرها في أي مكان، مما يوفر إمكانية نقل البيانات بسلاسة عبر البيئات المحلية والسحابية والحافة، وتعمل على تحويل صوامع البيانات القديمة إلى قنوات بيانات ديناميكية تعمل على تسريع وحدات معالجة الرسومات GPU))، وتدريب واستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي، وأحمال العمل الأخرى كثيفة الأداء، مما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر، واستهلاك طاقة أقل، وتقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بها. تساعد WEKA المؤسسات البحثية والشركات الأكثر ابتكارًا في العالم على التغلُّب على تحديات البيانات المعقدة للوصول إلى الاكتشافات والرؤى والنتائج بشكل أسرع وأكثر استدامة؛ بما في ذلك 12 شركة من شركات Fortune 50. يرجى زيارة www.weka.io لمعرفة المزيد، أو التواصل مع WEKA من خلال LinkedIn، X، وFacebook

WEKA وشعار WEKA هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ WekaIO المحدودة، وقد تكون الأسماء التجارية الأخرى المستخدمة هنا علامات تجارية لمالكيها.

1 451 Research، هي جزء من S&P Global Market Intelligence، تقرير Discovery "الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي"، أغسطس 2024.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2502198/2024_Global_Trends_in_AI.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo.jpg