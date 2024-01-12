دراسة لشركة Cognizant حول نتائج تأثير الذكاء الاصطناعي تتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر(Generative AI) تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي على مدى 10 سنوات
12 يناير, 2024, 17:17 AST
12 يناير, 2024, 17:17 AST
دراسة مشتركة بارزة بين Oxford Economics وCognizant، تتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر على 90% من الوظائف في الولايات المتحدة، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تشكيل المهارات الاستراتيجية للحفاظ على النمو الاقتصادي
تينيك، 12 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- بالشراكة مع شركة Oxford Economics، أعلنت اليوم شركة Cognizant المسجلة بالرمز (NASDAQ: CTSH)، عن نتائج دراستها الجديدة عمل جديد، عالم جديد حول التأثير الاقتصادي، والتي تنبأت بأن تضطرب 90٪ من الوظائف بطريقة ما بسبب الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر (gen AI)، مما يمهد الطريق لتحوُّل عميق في كيفية تعاملنا مع العمل والإنتاجية والنمو الاقتصادي، ووجدت الدراسة أيضًا أن تأثير التكنولوجيا سيتأثر بمعدل اعتماد الأعمال عليها، ومدى سرعة تَكَيُّف الأفراد مع طرق العمل الجديدة.
وقال Adrian Cooper، الرئيس التنفيذي لشركة Oxford Economics: "تهدف دراستنا إلى رفع الستار عن التأثيرات التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة العالمية"، "وتُظهر نتائج البحث مدى السرعة التي قد تؤدي بها هذه التكنولوجيا إلى اضطراب مسار الاقتصاد الأمريكي، مما يوفر رؤى لا تقدر بثمن للقيادات لتسخير إمكاناتها والتكيف بسرعة."
يوفر الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر إمكانية تحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق مصادر إيرادات جديدة، وابتكار المنتجات والخدمات، وإعادة تعريف الأعمال في نهاية الأمر. ولقياس التأثير المُحتمَل للذكاء الاصطناعي المُبتَكِر على الإنتاجية ومستقبل العمل، دخلت شركة Cognizant في شراكة مع Oxford Economics لإنشاء نموذج اقتصادي يستكشف ثلاثة سيناريوهات لاعتماد الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر داخل الشركات الأمريكية. يأخذ هذا النموذج في الاعتبار 18000 مهمة تدفع الاقتصاد الأمريكي، ويفحص بعناية التأثير الذي قد يُحدثه الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر على الوظائف التي ترقى إلى مستوى هذه المهام، وفي حين تركز الدراسة على القوى العاملة في الولايات المتحدة، إلا أن المواضيع العامة التي برزت من خلال هذه النتائج يمكن تطبيقها عالميًا. ويكشف البحث عن رؤى رئيسية، بما في ذلك:
وقال Ravi Kumar S، الرئيس التنفيذي لشركة Cognizant: "لقد أذهلنا الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر بالفعل بقدراته في الصناعات، ولكن التأثير الحقيقي لتكامله في عملياتنا التجارية اليومية لا زال في مراحله الأولى"، "يجب علينا أن نفهم تأثيرها الكامل على مستقبل العمل وأن نتحد معًا لخلق أفضل الفرص للناس للنمو جنبًا إلى جنب معها، لتطبيق إمكانات التكنولوجيا لزيادة إنتاجيتنا"
إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة مع تقدم الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن الجدول الزمني لهذا البحث يمتد لأكثر من عِقد من الزمن، إلا أن Cognizant تعتقد أن القيادات في جميع قطاعات المجتمع يجب أن يعملوا معًا في الوقت الحالي لتأسيس ميثاق ثقة جديد يُمَكّن الشركات والعمال والاقتصادات من الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر. وبما أن هذه التكنولوجيا أصبحت شائعة في القوى العاملة، سيكون هناك طلب على مهارات الموظفين الجديدة لدعم المجالات بما في ذلك استراتيجية الأعمال وإدارة الذكاء الاصطناعي. ستصبح برامج إعادة المهارات، التي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها إضافة تكتيكية للمسار الوظيفي للموظف، جزءًا أساسيًا من يوم العمل، مع تخصيص الوقت للتدريب والتعليم.
وتماشيًا مع هذه الرؤية، أطلقت شركة Cognizant مؤخرًا مبادرة Synapse، التي تهدف لإحداث ثورة وإعادة التوازن في مشهد التعليم التكنولوجي وتنمية القوى العاملة، من خلال إعادة تحديد الفرص لأكثر من مليون شخص حول العالم. وبالاعتماد على خبرة Cognizant العميقة وتاريخها الطويل كمتخصص في مجال التكنولوجيا، تهدف المبادرة إلى خَلق مجموعة جديدة من المواهب القابلة للتوظيف للاقتصاد الرقمي المتوسع بحلول عام 2026. يمكن قراءة المزيد عن مبادرة Synapse من هنا.
للإطلاع على الدراسة الكاملة ومعرفة المزيد، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.cognizant.com/us/en/gen-ai-economic-model-oxford-economics.
المنهجية: دراسة عمل جديد، عالم جديد من Cognizant
كُلفت شركة Oxford Economics، من قبل شركة Cognizant لتقييم وتوقُّع التأثير الاقتصادي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر على الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر القادمة.
تم تنفيذ المشروع وفقًا لخمس مراحل عمل رئيسية ساعدت بشكل تسلسلي في تطوير المدخلات المفترضة للنموذج الاقتصادي العالمي (GEM) لـ Oxford. صُممت هذه المدخلات لتعكس كيفية تَوَقُّع أن يؤدي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر من قبل الشركات في الولايات المتحدة خلال الأفق المتوقع إلى التأثير على المحركات الهيكلية للنشاط الاقتصادي، وخاصة نمو مجموع عوامل الإنتاجية (TFP). ولعكس حالة عدم اليقين المتأصلة في مثل هذه العملية، تم تنفيذ ثلاثة سيناريوهات لتطوير مجموعة من النتائج. للاطلاع على المنهجية الكاملة، يُرجى زيارة الرابط: here.
نبذة عن Cognizant
تقوم شركة Cognizant، المدرجة بالرمز (Nasdaq: CTSH) بتصميم الأعمال الحديثة. نساعد عملائنا على تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب، حتى يتمكنوا من البقاء في المقدمة في عالمنا سريع التغير. معًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. شاهد المزيد حول هذا على الرابط www.cognizant.com أو @cognizant.
للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
للشركات
Gabby Gugliocciello
الهند
Rashmi Vasisht
أمريكا، وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، وآسيا والمحيط الهادي واليابان (APJ)
Christina Schneider
البيانات الاستشرافية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات قد تشكل بيانات استشرافية تم الإدلاء بها وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، والتي تخضع دقتها بالضرورة للمخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية التي قد لا تثبت دقتها. تتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات استشرافية صريحة أو ضمنية تتعلق باعتماد الذكاء الاصطناعي المُبتَكِر، وتأثيره على القوى العاملة والاقتصاد وفعالية ونتائج مبادرة Synapse الجديدة. هذه البيانات ليست وعودًا ولا ضمانات، ولكنها نتائج الدراسة التي تمت مناقشتها أعلاه، وتظل عُرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، والعديد منها خارج عن سيطرتنا، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك النتائج المُتوقعة في هذه البيانات الاستشرافية. يتم تحذير المستثمرين الحاليين والمحتملين من الاعتماد بشكل المفرط على هذه البيانات الاستشرافية، والتي تعبر عن البيانات فقط اعتبارًا من تاريخها. تشمل العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج ماديًا عن النتائج المعلنة أو الضمنية؛ الظروف الاقتصادية العامة، وتأثير التطور التكنولوجي والمنافسة، والطبيعة التنافسية والمتغيرة بسرعة للأسواق التي نتنافس فيها، والسوق التنافسي للمواهب وتأثيرها على توظيف الموظفين، والحفاظ عليهم، والعوامل الأخرى التي تمت مناقشتها في تقريرنا السنوي الأخير بشأن النموذج 10-K، والإيداعات الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لن تتعهد Cognizant ولا تتعهد بأي التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.
الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/4489004/Cognizant_Logo.jpg
الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2315997/Cognizant____Oxford_Economics_Logo.jpg
شارك هذا المقال