دراسة لـ WaterWipes تكشف أن 93% من الآباء في السعودية والإمارات سيختارون مناديل مبللة للأطفال خالية من البلاستيك

شركة WaterWipes تطرح مناديل مبللة جديدة خالية من البلاستيك* استجابةً للمخاوف البيئية المتزايدة بين الآباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ --

في محاولة لفهم سلوك الاستهلاك لدى الآباء في السعودية والإمارات، أجرت WaterWipes استطلاعًا للرأي كشف أن 93٪ منهم يميلون إلى استخدام مناديل الأطفال الخالية من البلاستيك، مما يشير إلى وعيهم الواضح تجاه تأثير استخدامه في منتجات الأطفال. واستجابة لهذا الطلب، وتماشيًا مع التزامها الراسخ بتوفير منتجات نقية ومستدامة ومبتكرة للأطفال، طرحت WaterWipes مناديل مبللة خالية من البلاستيك في السعودية والإمارات.

A Remarkable 93% of Parents in the UAE and KSA Will Choose Plastic Free Baby Wipes, WaterWipes Survey Reveals

وجدير بالذكر أن مواضيع الاستدامة والصحة باتت من الاعتبارات الرئيسية، حيث أعرب 84% من المستطلعين عن أهمية اختيار المنتجات التي تحمي صحة أطفالهم، وأكد 92% منهم أهمية أن تكون المنتجات المخصصة لأطفالهم صديقة للبيئة، في حين اعتبر 55% أن هذه المسألة مهمة للغاية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة ايمير جيليجان، مديرة الشؤون الخارجية في WaterWipes: "إن الخيارات الواعية التي يتخذها الآباء اليوم تتجه نحو الاستدامة والصحة، وهذا ما يوضحه استطلاع الرأي. ومناديلنا المبللة الخالية من البلاستيك، التي تحتوي على 99.9% من الماء النقي وقطرة من مستخلص الفاكهة، لا تساهم في تلبية هذا الطلب فقط، ولكنها تضمن أيضًا خيارًا لطيفًا لبشرة حديثي الولادة الحساسة، وتحثنا في الوقت نفسه على المضي قدمًا في رحلة الاستدامة".

نظرة عامة على نتائج الاستطلاع الخاص بالسعودية:

- 69% من الآباء الذين شملهم الاستطلاع يتحققون بانتظام من قائمة المكونات الخاصة بمنتجات أطفالهم، في حين أن 51% منهم فقط يتحققون من مكونات منتجاتهم الخاصة.

- يعتبر 76% من الآباء أن شهادات السلامة مهمة للغاية عند شراء منتجات الأطفال.

- أعطى 87% من المستطلعين الأولوية للمكونات القليلة في المنتجات المخصصة لأطفالهم، في حين اعتبر 40% منهم أنها في غاية الأهمية.

يشار إلى أنه في ظل تزايد الاهتمام العالمي والإقليمي بمناقشات ومبادرات الاستدامة، واستعداداً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، لا يعتبر طرح مناديل WaterWipes الخالية من البلاستيك في المملكة مجرد إطلاقًا لمنتج، ولكنه خطوة أولى في المسيرة الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، وخيار مسؤول في بلد يقدر المسؤولية البيئية.

ووسط هذا المشهد المتطور لرعاية الأطفال، ستواصل WaterWipes ريادتها في مجال الابتكار القائم على الأدلة، مما يضمن رفاهية أطفالنا والكوكب. كما أن اختيار المنتجات القائمة على الأبحاث والالتزام بالاستدامة، يعكس فهمنا العميق للعلاقة الوثيقة بين الصحة والرفاهية البيئية.

لمحة عن WaterWipes

يتم تصنيع مناديل WaterWipes المبللة باستخدام تقنية المياه الفريدة الخاصة بالشركة والتي تتكون من سبع مراحل لتوفير تنظيف أعمق وأكثر فعالية من المياه المغلية أو المبردة. وتحتوي المناديل على 99.9٪ من الماء وقطرة من خلاصة الفاكهة لترطيب طبيعي للجلد، حيث تم تطويرها خصيصًا لتكون أنقى من الصوف القطني والماء وآمنة ولطيفة للبشرة الأكثر حساسية. توفر المناديل عملية تنظيف مثالية ولطيفة لبشرة الأطفال حديثي الولادة الأكثر حساسية ويمكن استخدامها أيضًا للأطفال الخدج.

ملاحظات للمحرر

أجرت Censuswide استطلاع الرأي مع 1002 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في جميع أنحاء الإمارات والسعودية في الفترة الممتدة من 21 إلى 28 سبتمبر 2023. وتوظف Censuswide أعضاء جمعية أبحاث السوق التي تعتمد على مبادئ ESOMAR وهم أعضاء من مجلس الاقتراع البريطاني.

*يشار إلى ذلك بدورة حياة منتج المناديل المبللة الكاملة فقط وليس الغلاف البلاستيكي الخارجي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت.

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روناك ذكار

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