دراسة من StarCompliance تجد أن شركات الإمارات العربية المتحدة تضع "التدريب والكفاءة" على رأس أولوياتها

الشركات تعمل على تحديث برامج الامتثال لتعزيز الرقابة والمساءلة

روكفيل، ماريلاند، 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أصدرت اليوم StarCompliance (المُشار إليها بِـ Star )، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا امتثال الموظفين، النتائج الرئيسية من النسخة الثانية لـ" دراسة سوق الامتثال في الإمارات "، والتي تبحث في كيفية تعامل شركات الخدمات المالية مع امتثال الموظفين والشركات في جميع أنحاء المنطقة.

تكشف أحدث نتائج الدراسة أن التدريب والكفاءة أصبحا أولوية رئيسية للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس تحولًا قويًا نحو الإدارة الاستباقية للامتثال وتعزيز ثقافة المساءلة.

خلصت الدراسة إلى أن 85 بالمائة من المشاركين اعتبروا التدريب والكفاءة أولوية قصوى لعام 2025، ارتفاعًا من 67 بالمائة في عام 2023. كما أشار 40 بالمائة إلى أن تضارب المصالح للموظفين والمساءلة هي مجالات تركيز رئيسية، مما يعكس التزام دولة الإمارات بالسلوك الأخلاقي والشفافية.

قال كالوم كور، المدير المشارك في StarCompliance : "تُظهر دراسة هذا العام مدى سرعة تطور بيئة التنظيم ومدى جدية الشركات في المنطقة في الاستثمار في الأفراد والعمليات والتكنولوجيا". تواصل Star ريادتها في الشراكة مع شركات في جميع أنحاء العالم، وتقدم الابتكار الذي يعزز الامتثال التنظيمي. الرؤى المستمدة من هذه الدراسة وتعاوننا مع العملاء توجه تطوير منتجاتنا بشكل مباشر، مما يضمن بناء الأدوات التي يحتاجها قادة الامتثال للبقاء في المقدمة."

أبرز النتائج من النسخة الثانية لـ"دراسة سوق الامتثال في الإمارات" الصادرة عن Star :

79% من المشاركين يجدون صعوبة بدرجة بالغة إلى متوسطة في مواكبة المتطلبات التنظيمية الإقليمية والعالمية، مقارنة بـ 40% في عام 2023

67% واثقون بدرجة ما أو واثقون تمامًا من قدرة شركاتهم على مراقبة وتطبيق امتثال الموظفين الخاص بتداول العملات المشفرة

79% من المشاركين لا يستخدمون في الوقت الحالي أدوات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الامتثال

78% من المشاركين يؤكدون أن الاستضافة أحادية المستأجر مهمة للغاية أو مهمة جدًا عند تقييم برامج الامتثال

يمكن تنزيل النتائج الكاملة وورقة العمل "مستقبل الامتثال في الإمارات"[ من هنا ].

StarCompliance هي الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول تكنولوجيا امتثال الموظفين. تحظى بثقة ملايين المستخدمين في 114 دولة لأكثر من 25 عامًا، وتوفر منصة StarCompliance Enterprise واجهة سهلة الاستخدام لتقديم البيانات والتكنولوجيا والرؤى العملية اللازمة للحد من المخاطر بشكل استباقي، ورصد تضارب المصالح على المستوى العالمي، والامتثال للوائح الإبلاغ عن المخالفات المعقدة.

يُرجى زيارة www.starcompliance.com للاطلاع على حلول الأمان الشاملة والضمان المتميز التي تحتاجها لبناء ثقافة الامتثال اليوم.

