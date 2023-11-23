دعماً للسلام والجهود الإنسانية! الفنان العراقي كاظم الساهر يكشف النقاب عن أغنيته "Hold Your Fire" بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية.

نيويورك، 23 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلن قيصر الأغنية العربية، الفنان المحبوب كاظم الساهر، أنه على وشك إصدار أغنية "Hold Your Fire"، وهي أغنية إنسانية معبّرة باللغة الإنجليزية أنتجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا. ولقد حدّد موعد إصدارها عالمياً يوم 23 نوفمبر 2023.

تسلّط أغنية "Hold Your Fire" الأضواء على الأزمات العالمية المتواصلة التي تعاني منها شعوب العالم، واختار أن تكون الأغنية باللغة الإنجليزية لإيصال رسالته إلى أوسع شريحة من الجماهير في كل العالم وليس فقط عالمنا العربي، وبالتالي حشد أكبر قدر من الدعم العالمي لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية وجهود السلام. مع العلم أن كاظم ليس غريباً عن أجواء موسيقى العالم، فعلى مدى أربعة عقود، كان كاظم الساهر وما زال شعلة إبداع جذبت الملايين من عشاق الموسيقى حول العالم، وتجاربه الفريدة في دمج الألحان العربية مع أشكال الموسيقى العالمية المختلفة أثمرت أعمالاً باهرة بالتعاون مع نجوم عالميين مثل كوينسي جونز وسارة برايتمان وليني كرافتز، ناهيك عن أعماله المتعدّدة مع أيقونة الشعر العربي المعاصر، الشاعر السوري نزار قباني، التي عزّزت مكانته كرمز ثقافي متألق على مسارح العالم.

تجسد كلمات أغنية "Hold Your Fire" بشكل مؤثر مشاعر الألم والخسارة واللهفة إلى السلام، وتتجاوز بإنسانيتها الحدود الجغرافية واختلاف الثقافات. يقول كاظم الساهر: "هذه الأغنية هي صرخة صادقة من أجل السلام وشهادة حيّة على صمود الروح الإنسانية". ويتابع، "إنها رسالة أمل وتضامن لكل من يعاني في هذا العالم."

وتقول بريندا فونغوفا قائدة الأوركسترا في جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية: "لقد كان العمل مع كاظم رحلة غير عادية من الاندماج الثقافي والموسيقي. وهذا التعاون إن دل على شيء فعلى القوة الجامعة للموسيقى، وقدرتها على بناء الجسور بين مختلف الثقافات والتجارب".

سيتم التبرع بعائدات أغنية "Hold Your Fire" لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية. وبالتالي توسيع تأثير الموسيقى ليترجم إلى مساعدات ودعم عالمي ملموس.

"Hold Your Fire" ليست أغنية فحسب بل هي رسالة عالمية للتوعية والاحتفال بالتنوع، تجدونها على جميع منصات البث الرئيسية عبر الرابط https://bfan.link/hold-your-fire.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع [email protected].

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