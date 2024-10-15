دعوة إلى مشروع بنك Akbank المبتكر: PoChallenge الذي على وشك البدء!

يطلق مركز الابتكار Akbank LAB التابع لبنك Akbank مشروع PoChallenge بالتعاون مع APIX، ويدعو كلًا من الشركات المحلية والعالمية إلى التعاون في مشاريع رائدة مع البنك. ستكون طلبات الانضمام مفتوحة من 1 إلى 31 أكتوبر، حيث يهدف مشروع PoChallenge إلى توسيع محفظة Akbank من مشاريع إثبات المفاهيم (PoC) من خلال الترحيب بالشراكات الجديدة والحلول المبتكرة. وهم يشجعون شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والشركات التكنولوجية التي تؤمن أن قوة التكنولوجيا ستخلق القيمة على تقديم طلب انضمام.

📌 Step into Akbank PoChallenge with @Akbank LAB to drive the future of banking innovation. Collaborate with the team, test your solution by a paid proof of concept and watch your project thrive, Akbank could be your next customer! Be part of this innovative project call, register now. Apply Now: https://bit.ly/487mren

دولة سنغافورة، 15 أكتوبر 2024 / PRNewswire / -- من خلال مركز Akbank LAB، مركز بنك AKbank لدفع الابتكار، يبحث بنك Akbank عن شركاء ينظرون إلى المستقبل ويمكنهم جلب وجهات نظر جديدة إلى المناقشة بالتعاون مع APIX، منصة الابتكار الرقمي، كشريك رسمي عالمي للاتصالات والمجتمع في البرنامج. يدعو برنامج PoChallenge المشاركين من جميع أنحاء العالم إلى تقديم حلول والمشاركة في إنشاء منتجات وخدمات من الجيل القادم. خلال فترة تقديم الطلبات التي تستمر لمدة شهر، سيقوم بنك Akbank بتقييم مجموعة واسعة من مقترحات المشاريع.

حتى الآن، أجرى مركز Akbank LAB حوالي 50 مشروع إثبات مفاهيم (PoC) بين أكثر من مئات الأفكار والآن ما يقرب من نصف المشاريع الناجحة قيد التنفيذ.

مع تركيزهم على تعزيز موضع بنك Akbank كشريك رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار، فإن مركز Akbank LAB يوسع بحثه عن الأفكار والمشاريع. ويشجعون شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا التي لديها حلول يمكن أن تخلق قيمة ملموسة لعملاء أو موظفي بنك Akbank على تقديم مقترحاتهم.

الشراكات العالمية تعزز برنامج PoChallenge من Akbank

سيتمكن المشاركون من تقديم حلول في مجموعة من مجالات التركيز خلال برنامج PoChallenge. إحدى المجالات الرئيسية هي فئة حلول الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، التي تم تطويرها بالشراكة مع مختبر AI for Good من Microsoft، في إطار مبادرة ReFi Türkiye.

أما في إدارة أنشطة الاتصالات العالمية لهذه العملية، فستوفر APIX الدعم، وهي منصة الابتكار التي مقرها سنغافورة مع أكثر من 2000 جهة اتصال مع شركات التكنولوجيا المالية والمطورين والمنظمات على مستوى العالم وأحد أكبر أنظمة الابتكار الرقمي في العالم.

سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في يوم العرض التجريبي

بعد عمليات التطبيق والتقييم، سيسفر البرنامج عن تجمع مادي. وسيتم دعوة الشركات المدرجة في القائمة المختصرة لتقديم مشاريعها في يوم العرض التجريبي في 26 نوفمبر في مركز Sabancı في إسطنبول، حيث سيكون لدى المرشحين النهائيين فرصة العمل في مشاريع إثبات المفاهيم (PoC) المدفوعة مع بنك Akbank.

بالإضافة إلى فرص المشاريع المدفوعة، يقدم برنامج PoChallenge للمشاركين الناجحين إمكانية الشراكات طويلة الأجل كموردين رسميين لبنك Akbank. هذا الحدث مفتوح لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا التي لديها منتجات جاهزة للسوق ومراجع مثبتة. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والمعلومات المتعلقة بالطلب لتصبح شريك المشاريع التالي لـ Akbank LAB على الرابط: akbanklab.com/en/pochallenge و https://app.apixplatform.com/h1/pochallenge.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529583/Akbank_PoChallenge_Social_Banner.jpg