دعوة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام لتصفية شركة Litro Gas Lanka Ltd (LGL) وشركة Litro Gas Terminal Lanka (Pvt) Ltd (LGTL)

تعتزم حكومة سريلانكا (GoSL) تصفية كل أو غالبية حصتها في شركة Litro Gas Lanka Ltd (LGL) وشركة Litro Gas Terminal Lanka (Pvt) Ltd (LGTL)

كولومبو، سريلانكا, 18 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تعمل شركة LGL في استيراد وتعبئة وتوزيع وبيع غاز البترول المسال LPG في سريلانكا. وتعتبر الشركة أكبر مورد لغاز البترول المسال LPG في سريلانكا بحصة سوقية تبلغ 85%، كما تدير مصنعًا لتعبئة غاز البترول المسال LPG في كيراوالابيتيا بقدرة تعبئة تبلغ 1600 طن في اليوم. وتقوم، في الوقت الحالي، ببناء مصنع ثاني لتعبئة الغاز في مدينة مابيما السريلانكية.

Litro Gas

وتوفر LGTL مرافق لتخزين المواد السائبة وكذلك مرافق لخطوط أنابيب

غاز البترول المسال LPG. ويقع مرفق التخزين الرئيسي في موقع استراتيجي في كيراوالابيتيا (على عدة كيلومترات شمال العاصمة التجارية للبلاد - كولومبو) بطاقة تخزين تقدر بـ 8,000 طن.

وتمتلك الشركة أراضي فائضة في كيراوالابيتيا لتوسيع سعة التخزين (LGTL) وسعة التعبئة (LGL).

كيراوالابيتيا



8000 طن متري



سعة تخزين

1600 طن متري/يوم

سعة تعبئة

مابيما

وحدة إعادة تجديد الأسطوانات، ومرافق تحميل غاز البترول المسال LPG وتصديره، بالإضافة إلى مصنع التعبئة قيد الإنشاء.

شبكة توزيع

42

موزع

أكثر من 14000

تاجر

وستقوم الحكومة السريلانكية GoSL بتصفية الشركة عبر وحدة إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة، وقد جرى تعيين شركة Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) كمستشار للمعاملات. سيتم الانتهاء من التصفية من خلال عملية مناقصة تنافسية تقام على مرحلتين.

يمكن للأطراف المعنية الوصول إلى وثيقة طلب إبداء الاهتمام من الموقع الإلكتروني التالي: https://www.treasury.gov.lk/web/sru-entities-to-be-divested/section/litro-gas-lanka

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

Sandeep Negi، شريك - إعادة الهيكلة، شركة DTTILLP، snegi@deloitte.com ، 919810853754+

Manish Sharma، مدير - إعادة الهيكلة، شركة DTTILLP، smanish@deloitte.com ، 919871675889+

Nabiha Mohamed، وحدة إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، رئيسة فريق المعاملات، [email protected].lk