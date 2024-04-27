دعوة لتكثيف التعاون العلمي والتكنولوجي

بكين، 27 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من China Daily:

شدد مسؤولون وخبراء ومديرو شركات صينيون يوم الخميس الماضي في العاصمة الصينية بكين على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي في مجالي العلوم والتكنولوجيا وكذلك أهمية استكشاف سبل مشتركة لحل القضايا العالمية المهمة من خلال الابتكار التكنولوجي، وتطوير قوى إنتاجية نوعية جديدة ذات جودة عالية.

Visitors interact with a humanoid robot at the opening of the 2024 Zhongguancun Forum in Beijing on Thursday. [Photo by WANG ZHUANGFEI CHINA DAILY]

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى Zhongguancun Forum لعام 2024، أكد نائب رئيس الوزراء الصيني Ding Xuexiang على استعداد جمهورية الصين الشعبية للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز مفهوم التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي المفتوح والعادل والمنصف وغير التمييزي، والمساهمة معًا في بناء مجتمع عالمي للعلوم والتكنولوجيا.

وسعياً منها لتعزيز الابتكار العالمي المتبادل المنفعة، ستعمل الصين على استحداث نموذج تعاون جديد يركز على تحطيم الحواجز التي تعيق تدفق المعرفة، والتكنولوجيا، والكفاءات، وغيرها من عوامل الابتكار. بهذا، ستساهم الصين في بناء "منصة ابتكار مفتوحة" تزدهر فيها الشراكات العالمية المثمرة.

وعلى الصعيد المحلي، أكد السيد Yin Li، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية بكين، أن العاصمة ستضاعف جهودها لتعزيز قدراتها الابتكارية. ويشمل ذلك تسريع إنشاء مجمعات علمية وتكنولوجية رائدة عالميًا، وتعزيز الاستثمار في الأبحاث الأساسية، وتحقيق إنجازات علمية في التقنيات المحورية بمجالات رئيسية.

أظهرت بيانات وزارة العلوم والتكنولوجيا ضخ الصين لأكثر من 3.3 تريليون يوان (أي ما يعادل 455.4 مليار دولار أمريكي) في استثمارات البحث والتطوير خلال عام 2023، بزيادة تقدر بنسبة 8.1% على أساس سنوي، كما شهد إنفاق الدولة على الأبحاث الأساسية نموًا ملحوظًا بنسبة 9.3% ليصل إلى 221.2 مليار يوان.

وتشير هذه الأرقام القياسية إلى وثبة هائلة حققتها الصين في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، أشاد Marco Aleman، المدير العام المساعد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالصين ووصفها بأنها عملاق الابتكار الذي يساهم بفعالية في النمو العالمي والتنمية المستدامة.

وتشير تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO إلى تصدر الصين لقائمة رواد الابتكار على مستوى العالم، حيث احتلت المركز الثاني عشر في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، كما استحوذت على 24 مركزًا من بين أفضل 100 مجموعة للعلوم والتكنولوجيا عالميًا بحلول نهاية العام الماضي، لتحتل بذلك صدارة الترتيب العالمي للمرة الأولى.

وأكدت السيدة Quarraisha Abdool Karim، رئيسة الأكاديمية العالمية للعلوم، أن ضمان مستقبل مستدام من خلال الشراكة والتعاون يفتح المجال أمام جميع المشاركين لاستكشاف مسارات جديدة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

هذا وقال Lei Jun، مؤسس شركة Chinese tech ورئيسها التنفيذي CEO، إن الشركة ستواصل زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير R&D، وستسعى لتحقيق إنجازات علمية في التقنيات الأساسية.