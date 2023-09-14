دعوة مفتوحة لتقديم الطلبات: تعلن SFER IK MUSEION عن جائزة الفنان الجديدة بقيمة 100000 دولار أمريكي، بما في ذلك الإقامة في غابات المايا

سيتم منح الفنان الفائز مبلغ 100000 دولار أمريكي لإنشاء عمل جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي والحصول على إقامة لمدة شهرين في AZULIK Uh May

SFER IK Award 2023. Courtesy of AZULIK

فرانسيسكو أوه ماي، المكسيك، 14 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تطلق SFER IK Museion، وهي مجال إبداعي متعدد التخصصات من AZULIK ولها مواقع في تولوم وأوه ماي، جائزة SFER IK، وهي جائزة جديدة للفنانين لإنشاء عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي. سيحصل الفنان الفائز على 100000 دولار أمريكي لتطوير أعماله الفنية المتكاملة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إقامة لمدة شهرين مع إمكانية الوصول إلى الموارد الموجودة في الموقع في AZULIK Uh May، وهو حرم جامعي إبداعي مترامي الأطراف يضم العديد من ورش العمل والحرفيين المحليين، ومجموعة من المرافق الرقمية الجديدة بعنوان FabLab. سيتم أيضًا تقديم الإقامات الفنية للفائزين بالجائزة الثانية والثالثة.

تبدأ الدعوة المفتوحة لتقديم الطلبات من 12 شتنبر/أيلول حتى 17 نونبر/تشرين الثاني 2023، حيث يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من كبار الفنانين والقيمين الفنيين ويتم الإعلان عنه خلال أسبوع ميامي للفنون. برعاية روث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AZULIK، وتحت إشراف المدير الإبداعي مارسيلو دانتاس، ستكون الجائزة مفتوحة للفنانين العالميين من جميع التخصصات لإنشاء عمل متكامل مع الذكاء الاصطناعي يتناول موضوعات التنوع البيولوجي والتعاون بين الأنواع ومعرفة الأجداد والتكامل المتناغم بين العلم والتكنولوجيا والطبيعة. الغرض من الدعوة المفتوحة هو خلق فرصة للفنانين لإنشاء أعمال فنية جديدة وجريئة من شأنها توسيع حدود التكنولوجيا وممارساتهم الفنية داخل البيئة الطبيعية لغابة المايا. سيتم تقييم المقترحات بناءً على عدة عوامل بما في ذلك تكامل الفنان مع الذكاء الاصطناعي، وتطبيق الموضوعات، وجدوى تحقيق العمل، والذي سيتم عرضه في النهاية في متحف SFER IK القادم في الهواء الطلق في تولوم. تعد جائزة SFER IK جزءًا من دعم AZULIK المستمر للثقافة حيث تستعد لإطلاق متاحف جديدة في تولوم (على الجانب الآخر من عقار AZULIK الشهير) والعلا بالمملكة العربية السعودية. يمكن للفنانين تقديم المقترحات من خلال زيارة www.sferik.art/award

SFER IK هو مركز فنون متعدد التخصصات يقع في قرية أوه ماي القديمة في المايا، على بعد نصف ساعة من تولوم، المكسيك. كمثال على العمارة الحيوية، تم تصميم SFER IK لدمج الطبيعة التي تحيط به، والنسيج بسلاسة في الأشجار المحلية والكروم والحياة البرية الطبيعية، والتي تم بناؤها فقط من مواد مستدامة من مصادر محلية.

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