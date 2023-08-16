دفع الابتكار المؤثر: Optty تحصل على شهادة B Corp، والتطور العالمي لتكنولوجيا المدفوعات، وتحالف ماستركارد "الكوكب الذي لا يقدر بثمن"

سنغافورة، 16 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Optty، وهي شركة تكنولوجيا مدفوعات مقرها سنغافورة، أن تعلن أنها حصلت على شهادة B Corp، مما يعكس التزامها بالموازنة بين الغرض والربح.

تُمنح شهادة B Corp للشركات التي تفي بأعلى معايير التأثير الاجتماعي والبيئي. تنضم Optty إلى مجموعة النخبة هذه بسجل حافل من المساهمات في مبادرات التنمية المستدامة وتعويض الكربون.

في قلب Optty، يوجد تكامل قوي وواحد لواجهة برمجة التطبيقات (API) والذي يتصل بستة هياكل للدفع، تتضمن خدمات "اشترِ الآن ادفع لاحقًا" والمحافظ الرقمية والخصم والائتمان والمزيد، مع تسعة هياكل متاحة بحلول نهاية عام 2023. تفتخر هذه التكنولوجيا بأكثر من 90 تكاملًا فرديًا لخدمات "اشترِ الآن ادفع لاحقًا" - وهو أعلى رقم يقدمه أي مزود للتكنولوجيا على مستوى العالم، مما يجعل Optty شركة رائدة في صناعة التكنولوجيا المالية.

علاوة على ذلك، تتوفر تقنية Optty حاليًا في أكثر من 120 دولة، مع حل العلامة البيضاء الكامل للمخططات والبنوك والبوابات والتجار على حد سواء وخطط للتوسع العالمي المستمر.

يتمثل أحد المكونات الإضافية الرائدة في الصناعة لمنصة Optty في التكنولوجيا المدمجة التي تمكن تجار التجزئة العالميين من إضافة خدمات تعويض الكربون والتبرع والتقريب إلى عمليات الدفع الخاصة بهم في أقل من دقيقة. تتيح هذه الميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم المساهمة في كل معاملة، إذا اختاروا ذلك، وإنشاء التمويل لتعويض آثار الكربون وتمويل مشاريع الاستدامة والحفظ في جميع أنحاء العالم وتدعم التكامل الشامل للجمعيات الخيرية والتبرع بالتقنيات من جميع أنحاء العالم.

Nikhil Hirdramani، مؤثر مستدام/مستشار والقائد العالمي لمنظمة أصحاب العمل، يكرس وقته للعمل مع مشاريع الاستدامة القابلة للتنفيذ على مستوى العالم بعد أن أمضى أكثر من عقدين في صناعة النسيج. يقول Hirdaramani: "نجد أنفسنا في منعطف حاسم في رحلتنا العالمية، وبصفتنا أعضاء في مجتمع الأعمال وريادة الأعمال الدولي، فإننا نتحمل مسؤولية كبيرة". "يسعدني أن أشهد Optty تتبنى هذا التحول النموذجي. نجاح الأعمال والأثر البيئي لا يستبعد أحدهما الآخر، بل إنهما متشابكان بعمق. وضعت Optty معايير جديدة في صناعة التكنولوجيا المالية والمدفوعات، مما أثار اتجاهًا عالميًا يعطي الأولوية للتأثير بقدر ما يعطي الأولوية للأرباح. تذكرنا هذه الخطوة جميعًا بأن التغيير ليس ضروريًا فحسب، بل إنه ممكن".

تقول Natasha Zurnamer، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Optty: "تؤكد شهادة B Corp لدينا التزامنا بممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولية الاجتماعية". "مع منصة Optty الفريدة، نمكن تجار التجزئة ليس فقط من تقديم خيارات دفع متنوعة، ولكن أيضًا لتزويد عملائهم بطريقة سهلة للمساهمة في المبادرات البيئية الهامة مع كل معاملة."

يمتد التزام Optty بالاستدامة البيئية ليشمل عضويتها في تحالف الكوكب الذي لا يقدر بثمن من ماستركارد. تهدف هذه المبادرة العالمية إلى توحيد الشركات والمستهلكين في مكافحة تغير المناخ. قالت Marie Soon، نائبة رئيس ESG، في آسيا والمحيط الهادئ، في ماستركارد: "لقد حققت ماستركارد خطوات رائعة طوال عام 2022، وشكلت شراكات مع أكثر من 130 شركة في جميع أنحاء العالم في محفظة واسعة من 18 مشروعًا منتشرة في 19 سوقًا مختلفة لدعم مشاريع استعادة الغابات ذات الجودة الأعلى مع أقصى إمكانات للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وتعزيز التنوع البيولوجي للكوكب وإفادة المجتمعات التي تعيش في أو بالقرب من المناظر الطبيعية المعاد تشجيرها". "إن استثمار Optty في مشروع إعادة التشجير يجسد مواطنة الشركات المسؤولة ويشكل مثالًا ملهمًا للآخرين في مجتمع الأعمال. إنه بمثابة مثال ساطع على كيف يمكن للشركات أن تكون عوامل قوية للتغيير الإيجابي في عالمنا".

وأضافت Zurnamer قائلةً: "إن الجمع بين تكنولوجيا الدفع المتطورة لدينا والالتزام بالاستدامة يجعل Optty طليعة في هذه الصناعة. نحن لا نغير فقط الطريقة التي تتم بها المدفوعات؛ نحن نعطي كل معاملة غرضًا يتجاوز تبادل السلع والخدمات وننسجم مع المنظمات التي نعرف أنها تركز على التأثير القابل للتنفيذ".

لمعرفة المزيد عن Optty، وشهادة B Corp، ومنصتها المبتكرة، يرجى زيارة www.optty.com.

نبذة عن Optty: Optty هي شركة تكنولوجيا مدفوعات مقرها سنغافورة أحدثت ثورة في تجارة التجزئة العالمية من خلال منصة الدفع المتقدمة الخاصة بها. مع عدد قياسي من عمليات تكامل "اشترِ الآن ادفع لاحقًا" والتفاني في تعويض الكربون والمشاريع المستدامة، تقود Optty التغيير في صناعة تكنولوجيا الدفع، معاملة واحدة في وقت واحد.

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