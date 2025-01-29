دفع التحول نحو التجارة الرقمية: NayaOne تشغّل بيئة الاختبار التنظيمية الرائدة للتكنولوجيا التجارية للمنتدى الاقتصادي العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تفخر شركة "نايا وان" (NayaOne) بتشغيل بيئة الاختبار التنظيمية للتكنولوجيا التجارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تم تسليمها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

ومن المقرر أن تؤدي هذه المبادرة الرائدة إلى إحداث ثورة في التجارة العالمية من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة وتبسيط عمليات التجارة وتعزيز خلق بيئة تجارية أكثر كفاءة وشمولاً وعدلاً.

تفتخر منصة "نايا وان" بتمكين مبادرة التجارة العالمية من خلال منصة "بيئة الاختبار التنظيمية" الرقمية الخاصة بها. من خلال الجمع بين الجهات التنظيمية والشركات العالمية ومزودي التكنولوجيا المبتكرة، تعزز المبادرة نظامًا بيئيًا ديناميكيًا يهدف إلى دفع التقدم في قطاع تمويل التجارة بطريقة آمنة وآمنة.

تحظى المبادرة بدعم دعم الشركاء التنظيميين الرائدين الملتزمين بدفع الابتكار في التجارة الرقمية، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ، ومصرف الإمارات المركزي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء (الإمارات العربية المتحدة) ، وسلطة دبي للخدمات المالية.

يمثل هذا الفريق الافتتاحي علامة بارزة في تشكيل مستقبل البنية التحتية التجارية الرقمية العالمية من خلال التعاون التنظيمي في العالم الحقيقي. ستختبر الشركات الرائدة المختارة من الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا والسويد والهند وألمانيا وإستونيا وتحسّن حلول التكنولوجيا التجارية لضمان الامتثال، مع تسريع وتيرة تبنّي ابتكارات التجارة الرقمية.

نحن متحمسون لرؤية هذه الشركات الرائدة تمهد الطريق لبيئة تجارية أكثر أمانًا وشمولًا وكفاءة عبر الحدود.

حول NayaOne

تعمل شركة "نايا وان" على تسريع وتيرة الابتكار من خلال مساعدة المؤسسات المالية والشركات الكبيرة على اكتشاف التقنيات الجديدة واختبارها وتبنّيها؛ حيث تقدم منصتها الرشيقة بائعي التكنولوجيا الذين تم اختبارهم مسبقًا، والبيانات الاصطناعية، وبيئات الاختبار الآمنة ، مما يقلل من الجداول الزمنية للتنفيذ حتى 12 شهرًا. تدفع "نايا وان"، التي تحظى بثقة المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، التحول الرقمي وتقلّل من تعقيدات المشتريات. يُرجى زيارة nayaone.com لمزيد من المعلومات.

نُبذة عن المنتدى الاقتصادي العالمي

يوحّد المنتدى الاقتصادي العالمي قادة العالم لمواجهة التحديات وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام. من خلال تشكيل السياسات وتطوير التكنولوجيا، يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي كمحفّز للتغيير العالمي. تعرّف على المزيد من المعلومات على weforum.org.

حول وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة

تدفع وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والقدرة التنافسية والتنويع، مما يجعل الإمارات مركزًا للاستثمار والتجارة والابتكار. يُرجى زيارة moec.gov.ae للتفاصيل.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2349483/5138571/NayaOne_Logo.jpg