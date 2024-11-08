دفع التمويل المستدام: دمج التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)

مدينة غوانغتشو، دولة الصين، 8 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- لوحظ في المؤتمرات الدولية الأخيرة ارتفاع الاهتمام العالمي بحفظ التنوع البيولوجي. أكد المؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 16) لعام 2024، الذي اختتم أعماله في 2 نوفمبر في مدينة كالي، دولة كولومبيا، على أهمية التقدم في "إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي يهدف إلى ضمان استعادة فعالة لما لا يقل عن 30% من الأراضي والمياه الداخلية والنظم البيئية المتدهورة بحلول عام 2030. في وقت سابق، من 8 إلى 11 أكتوبر، سلط مؤتمر PRI in Person في مدينة تورونتو الضوء أيضًا على التركيز المتزايد على التنوع البيولوجي ضمن استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

في مؤتمر PRI، قامت مجموعة E Fund Management ("E Fund")، أكبر مدير صناديق استثمار مشترك في الصين، بمشاركة أبحاثها حول تقييم مخاطر التنوع البيولوجي في محافظ الاستثمار. في طليعة ممارسات الاستثمار المسؤول، قامت الشركة بدمج عوامل الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) في استراتيجياتها الاستثمارية، وتصدت لتحدي نقص البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي منذ إنشاء نظامها الخاص بتقييم الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) في عام 2018.

في عام 2024، اتخذت شركة E Fund المزيد من الخطوات في مجال الاستثمار المسؤول عبر الانضمام إلى مبادرة Spring من PRI لتكون أول مدير صناديق استثمار مشترك في الصين ينضم إلى هذه المبادرة، وهي نتاج جهد عالمي أيدته أكثر من 200 مؤسسة بهدف حل مشكلة فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030. في الآونة الأخيرة، أدى التعاون مع الجامعة المركزية للتمويل والاقتصاد (CUFE) إلى تطوير منهجية تحليل مخاطر التنوع البيولوجي للمؤسسات المالية، ما عزز نهجها في الاستثمار الواعي بالتنوع البيولوجي.

تتجلى التزامات E Fund بالاستثمار المستدام أيضًا في مجموعة منتجاتها الشاملة، مثل صندوق E Fund ESG للاستثمار المسؤول في الأسهم، وصندوق المؤشرات المتداولة E Fund CSI لحماية نهر اليانغتسي (الرمز: 517330)، وصندوق المؤشرات المتداولة E Fund CSI SEEE لإزالة الكربون (الرمز: 562990). تقوم هذه الصناديق بتوجيه رأس المال إلى قطاعات التنمية المستدامة، ودعم أهداف الكربون الثنائي في الصين. من خلال هذه الجهود، تواصل الشركة لعب دور حاسم في تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤولة مع المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management المحدودة. (المعروفة بِـ"E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة المشتركة في الصين مع أكثر من 3.5 تريليون يوان صيني (505 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها. وتقدم حلولًا استثمارية للعملاء المحليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام طويل الأجل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات، والبنوك. ومنذ تأسيسها، تركز الشركة على إدارة الاستثمارات على المدى الطويل، مؤمنة بأهمية إجراء أبحاث متعمقة والوقت في الاستثمار. كما أنها شركة رائدة وممارِسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقةً وتميزًا.

المصدر: E Fund. تشمل الأصول الخاضعة للإدارة الشركات الفرعية التابعة للشركة. هذه البيانات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. سعر صرف العملات الأجنبية FX صادر عن بنك الشعب الصيني PBoC.

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