دفع العصر الرقمي نحو المُستقبل | تُصدر هواوي أبرز عشرة توجهات لمنشآت مراكز البيانات في عام 2025

مدينة شنتشن، دولة الصين، 18 يناير 2025 /PRNewswire/ -- مؤخرًا، عقدت شركة هواوي مؤتمرًا حول أبرز عشرة توجهات لمنشآت مراكز البيانات في عام 2025. خلال المؤتمر، أوضح Yao Quan، رئيس مجال منشآت مراكز البيانات، أبرز عشرة توجهات في الصناعة؛ بهدف ضخ زخم جديد في تطوير مراكز البيانات (DC) في عصر الذكاء الاصطناعي، واكتساب أفكار حول التحول، وقيادة التطور النوعي لهذه الصناعة.

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وكما أوضح Yao Quan، فإن مراكز البيانات قد انتقلت من استخدام قوة الحوسبة الموجهة للاستخدامات العامة إلى قوة الحوسبة الذكية بفضل الابتكارات المستمرة في تقنيات نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية. تم تحسين أداء الخوادم وقدراتها بشكل كبير، وأصبح إنشاء عناقيد الخوادم التي تضم 1,000 وحدة معالجة رسومية (GPU)، أو 10,000 وحدة معالجة رسومية (GPU)، أو 100,000 وحدة معالجة رسومية (GPU) أمرًا شائعًا. تشهد صناعة مراكز البيانات فرص تطوير غير مسبوقة، لكنها تواجه أيضًا تحديات في مجالات مثل الموثوقية، استهلاك الطاقة العالي، الطلب الكبير على الكهرباء، وعدم اليقين في المستقبل.

استنادًا إلى رؤى متعمقة وممارسات طويلة الأمد، أصدرت هواوي أبرز عشرة توجهات لمنشآت مراكز البيانات في عام 2025، مع التركيز على الموثوقية والمرونة والتنمية المستدامة. يأتي ذلك في إطار مساعي هواوي لمشاركة رؤاها وأفكارها حول منشآت مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبناء قاعدة حوسبة موثوقة للغاية، ودفع العصر الرقمي نحو المستقبل.

التوجه 1: الموثوقية أصبحت المطلب الأساسي والمحوري للحوسبة الذكية لمراكز البيانات

السلامة هي الأولوية القصوى في بناء مراكز البيانات مقارنة بالتكلفة. على وجه الخصوص، فإن قيمة أجهزة الذكاء الاصطناعي تتصاعد، وتستمر نطاقات الأعطال في التوسع في عصر الحوسبة الذكية، مما يجعل الموثوقية المطلب الأساسي والمحوري لمراكز البيانات المدعومة بالحوسبة الذكية. موثوقية مراكز البيانات يُقصد بها في الأساس الموثوقية طوال دورة الحياة، وتشمل المكونات، والمنتجات، والهندسة المعمارية، والخدمات، والصيانة والتشغيل (O&M). مركز البيانات ذو الموثوقية المنخفضة سيؤدي إلى زيادة في تكاليف التشغيل. لخفض التكاليف بمعنًى حقيقي، يجب ضمان الموثوقية.

التوجه 2: الهندسة المعمارية المعزولة هي الخيار الأفضل لضمان موثوقية مرافق الحوسبة الذكية

تستمر كثافة الطاقة في مراكز الحوسبة الذكية في الارتفاع. تتميز الأجهزة الكهربائية عادةً بجهد عالي وتيار كبير، ومن الضروري ضمان تشغيلها بشكل آمن وموثوق. يُفضل نشر الأجهزة الكهربائية في مراكز البيانات في أماكن نائية لضمان تشغيل الخدمة بشكل مستقر. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم نشر الأجهزة الكهربائية في غرفة المعدات الرئيسية، فيجب عزلها عن الخدمات الرئيسية على أن تُنظم بطريقة قياسية. يجب مراعاة المدة المطلوبة لمقاومة الحريق، وإطفاء الحريق بالماء، والتهوية في حالات الطوارئ، وإيقاف التشغيل بنقرة واحدة؛ لتقليل تأثيرات الخدمة إلى الحد الأدنى.

التوجه 3: التبريد دون انقطاع هو قدرة إلزامية للحوسبة الذكية عالية الكثافة

في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح يمكن التعايش بين الهواء والسائل بشكل طويل الأمد. التبريد السائل هو اتجاه لا مفر منه، وسيصبح التبريد المستمر قدرة إلزامية للحوسبة الذكية عالية الكثافة. التبريد المستمر يعني عدم انقطاع التبريد عندما يعمل مركز البيانات بشكل طبيعي، واستعادة التبريد بسرعة في حالة حدوث استثناءات. وبهذا يمكن لمراكز البيانات أن تعمل بشكل مستقر.

التوجه 4: سيعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الأمن الاستباقي بشكل كبير في تشغيل وصيانة مراكز البيانات

بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن منع الأعطال مثل انقطاع الكهرباء، والحرائق، ودرجات الحرارة المرتفعة في مراكز البيانات بدقة. ويسهل هذا التحول من الاستجابة السلبية إلى الصيانة النشطة، ويتيح لنا التعرف على المخاطر المحتملة مسبقًا، مما يعزز بشكل كبير موثوقية مراكز البيانات.

التوجه 5: الخدمات المهنية هي ضمان قوي لموثوقية تشغيل مراكز البيانات

عادةً ما يكون لمراكز البيانات عمر خدمة يتراوح ما بين 10 إلى 15 عامًا، وتعتبر الصيانة عاملًا حاسمًا أهم من الأجهزة نفسها خلال دورة الحياة الكاملة لمركز البيانات. الخدمات الاحترافية هي المفتاح لتشغيل مراكز البيانات بشكل طويل الأمد وموثوق. لا تُترك أي مخاطر محتملة أثناء تشغيل مراكز البيانات خلال النشر الاحترافي وإدارة العمليات الكاملة لعملية تنفيذ مراكز البيانات. علاوة على ذلك، يتم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الصيانة التنبؤية بدلاً من الاستجابة للأعطال، مما يضمن موثوقية مراكز البيانات طوال دورة حياتها.

التوجه 6: الهندسة المعمارية المعيارية هي المفتاح للتعامل مع عدم اليقين في متطلبات مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتطلب مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هندسة معمارية معيارية للتعامل بمرونة مع عدم اليقين في متطلبات مراكز البيانات. تتميز الهندسة المعمارية المعيارية بغرف معدات موحدة، ووظائف معيارية، وأجهزة كهروميكانيكية مستقلة، مما يضمن النشر حسب الطلب والتوسع المرن للأنظمة الفرعية الضرورية، فضلاً عن القدرة على التكيف مع تطور الخدمات مُستقبلًا. يمكن أخذ مركز البيانات في ووهان بالصين كمثال. باستخدام الهندسة المعمارية المعيارية، تم تنفيذ المركز في غضون ثلاثة أشهر ويدعم التوسع المرن في المستقبل.

التوجه 7: التصنيع المسبق للأنظمة الفرعية هو طريقة فعالة لتنفيذ مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة

يوفر التصنيع المسبق كفاءة أكبر في الإنتاج. مراكز البيانات التي تحتوي على أنظمة فرعية مصنعة مسبقًا يمكنها تلبية متطلبات خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل من حيث المرونة والتنفيذ السريع. إن التصنيع المسبق للأنظمة الفرعية ليس مجرد تجميع بسيط، بل هو تحويل الحلول إلى منتجات. يجب أن تمر هذه العملية بتصميم احترافي، ومحاكاة، واختبار، وأدوات تجميع آلية لضمان جودة تسليم المنتج. علاوة على ذلك، سيتم تقليص حجم العمل في الموقع بنسبة 90% من خلال التصنيع المسبق في المصنع والاختبار المبدئي، مما يساهم في تقصير فترة التسليم بشكل كبير ويوفر ضمانًا للتسليم السريع وعالي الجودة لمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التوجه 8: الكفاءة العالية في إمدادات الطاقة صارت ذات قيمة متزايدة في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تُقدم السيناريوهات عالية الكثافة وعالية الحوسبة تحديات كبيرة في تبديد الحرارة. من التبريد بالهواء إلى التبريد بالسوائل، فإن كفاءة إمدادات الطاقة عامل رئيسي في كفاءة استهلاك الطاقة. للنظر في كفاءة إمدادات الطاقة لمراكز البيانات، يجب التركيز على كفاءة إمدادات الطاقة للنظام ككل بدل من كل جهاز على حدةٍ، بالإضافة إلى الابتكار في الهندسة المعمارية. على سبيل المثال، يمكن أن يتمتع جهاز UPS (وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة) بكفاءة عالية تصل إلى 99.1% مع تنفيذ التحويل بين الأوضاع في 0 مللي ثانية، في وضع التحكم الاقتصادي الفائق (S-ECO).

التوجه 9: يتيح الذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة الطاقة الشاملة في مراكز البيانات

بالإضافة إلى تحسين كفاءة إمدادات الطاقة والتبريد، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسهم بشكل أكبر في تمكين الربط بين الطبقات 1 و2 في مركز البيانات. هناك ملايين من معايير التحسين في سيناريو التبريد الهوائي والسائل، تزيد بشكل كبير من تعقيد عملية التحسين. لتحقيق أفضل تأثير للتبريد، يمكن استخدام تقنية تحسين كفاءة الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتحل محل التحسين اليدوي التقليدي. إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي يجعل مراكز البيانات أكثر توفيرًا للطاقة وكفاءة في استخدام الطاقة.

التوجه 10: سيصبح التعاون بين الحوسبة والطاقة نمطًا جديدًا في بناء مراكز البيانات

تعتبر قوة الحوسبة هي المفتاح للذكاء الاصطناعي، والكهرباء أساسية لتوفير قوة الحوسبة. مع استمرار زيادة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، سيكون الإمداد المباشر بالطاقة الخضراء حلًا لتقليل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات. بالإضافة إلى ذلك، وباعتبارها حلقة الوصل بين توليد الطاقة والشبكة والتحميل والتخزين، يمكن ربط مراكز البيانات مع شبكة الكهرباء لتحسين كفاءة استخدام الشبكة (GUE) عبر تنظيم التردد وتخفيف الأحمال وقت الذروة. يمكن لمراكز البيانات جدولة الأحمال بمرونة، بناءً على متطلبات تدريب واستنتاجات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة الأمثل بشكل عام. بالنسبة للمستقبل، سيُعتبر التعاون بين الحوسبة والطاقة نمطًا جديدًا في بناء مراكز البيانات، لتعزيز التنمية المستدامة لهذه المراكز.

في عصر الذكاء الاصطناعي، ستركز منشآت مراكز البيانات في هواوي على الجودة والابتكار التكنولوجي لبناء حلول موثوقة ومرنة ومستدامة لإمدادات الطاقة لمراكز الحوسبة الذكية، ومساعدة العملاء والشركاء على اغتنام فرص الحوسبة الذكية، والاستفادة من كل واط لدفع العصر الرقمي نحو المُستقبل.