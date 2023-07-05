دلجنسيا تعلن فوزها بعقد امتثال مع شركة البحر الأحمر العالمية

أكسفورد ، إنجلترا, 5 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة دلجنسيا، المزود الرائد لحلول ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة شركة البحر الأحمر الدولية، المطور البصري العائد لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، عن شراكة جديدة اليوم ستمكن شركة شركة البحر الأحمر الدولية من إقامة علاقات أعمال جديدة مع تلبية أعلى معايير الامتثال التنظيمي.

Diligencia announce compliance contract win with Red Sea Global

باعتبارها حجر أساس في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تقود شركة البحر الأحمر العالمية نموذجاً جديداً للتنمية حيث تبني وجهتين رئيسيتين للسياحة المسؤولة والمتجددة، وهما البحر الأحمر وأمالا. الآن، من خلال الوصول عبر ClarifiedBy.com إلى قاعدة بيانات دلجنسيا التي تضم أكثر من 15.5 مليون ملف شخصي للمنظمات والأفراد في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ستتمكن شركة شركة البحر الأحمر الدولية من البحث عن كل طرف مقابل محتمل بالتفصيل للتأكد من أنها تختار فقط الشركاء الذين يشاركونها قيمها التجارية والأخلاقية.

"نحن نفخر بأنفسنا باستخدامنا الحوكمة الرشيدة، من خلال اتباع نهج شامل لوضع معايير جديدة في الامتثال وإدارة المخاطر. إن فهم حقيقة شركاؤنا في العمل أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك. قال طارق مسمالي، رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة في شركة البحر الأحمر الدولية: "دلجنسيا قادرة على توفير المعلومات التي نحتاجها قبل انضمام شركاء جدد".

قبل أن تختار شركة ما مورداً، أو تستحوذ على كيان آخر، أو توافق على مشروع مشترك جديد، فإنها تحتاج إلى إجراء دراسة دقيقة للتأكد من أن الطرف المقابل المقترح سليم مالياً ولن يعرضها لمخاطر غير متوقعة. عادةً، قد ترغب في التحقق من المستندات الدستورية، والأصول، والعقود المادية وبوالص التأمين للطرف المقابل قبل اتخاذ القرار، ولكن هذا يمكن أن يمثل تحدياً كبيراً في الولايات القضائية حيث تكون السجلات المتاحة للجمهور محدودة.

من خلال بوابةClarifiedBy.com ، يمكن لـشركة البحر الأحمر الدولية الآن عرض تفاصيل تسجيل الشركة وهياكل الملكية وملفات تعريف الإدارة والمديرين، بالإضافة إلى التحقق من التقارير الإعلامية السلبية والبيانات المتعلقة بالعقوبات العالمية أو الأشخاص المكشوفين سياسياً. نظراً للطريقة التي يتم بها تنسيق بيانات دلجنسيا، فإن الفرق في شركة البحر الأحمر الدولية قادرة أيضاً على التنقل في الاتصالات بين المؤسسات والأفراد، ومسح هياكل الشركات الأوسع نطاقاً، وتحديد المالكين المستفيدين النهائيين داخل وعبر ولايات قضائية متعددة.

يقول نوري باكالي، المدير العام لشركة دلجنسيا: "تلتزم دلجنسيا بمساعدة عملائنا في الوصول إلى معلومات واضحة وموثوقة عن الشركة لإبلاغ قراراتهم التجارية اليومية". "يسعدنا أن نعمل مع شركة البحر الأحمر الدولية للمساعدة في العناية الواجبة لطرف ثالث."

لمحة عن دلجنسيا

دلجنسيا هي المزود الرائد لبيانات الكيانات القانونية وحلول ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نساعد العملاء من جميع أنحاء العالم في العثور على المعلومات الأساسية حول المنظمات المسجلة في المنطقة، بالاعتماد على المصادر الأولية التي يصعب العثور عليها بطرق أخرى. باستخدام بياناتنا المنسقة، يمكننا تمكين عملائنا من إدارة التزامات الامتثال واستراتيجيات السوق ومخاطر الأطراف المقابلة لهم بشكل فعال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

منذ التأسيس في عام 2008، ونحن نستخدم التكنولوجيا الرشيقة والبصيرة البشرية لاستخراج البيانات غير المهيكلة عن الشركات في المناطق التي لا تتوفر فيها معلومات المجال العام بسهولة. من مقرنا الرئيسي في أكسفورد بالمملكة المتحدة ومكاتبنا في طنجة والمغرب ودبي بالإمارات العربية المتحدة، نقدم المعلومات التي يحتاجها عملاؤنا لتطوير العلاقات أو الفرص المناسبة، وتخفيف المخاطر، والامتثال للوائح، وتسريع عملية اتخاذ القرار.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.diligenciagroup.com

لمحة عن شركة البحر الأحمر العالمية

شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية.

شركة البحر الأحمر الدولية هي مطور عالمي متعدد المشاريع، يسعى إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، ويوضح كيف يمكن للتنمية المسؤولة والمتجددة النهوض بالمجتمعات، ودفع الاقتصادات، وتحسين البيئة. تعد حماية رأس المال الطبيعي أمراً أساسياً لجميع قرارات التنمية، حيث تسعى المنظمة إلى خلق مستقبل أفضل للجميع.

باعتبارها ركناً أساسياً من طموح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها، تلعب شركة البحر الأحمر الدولية دوراً رئيسياً في تحويل البلاد، من خلال خلق فرص مثيرة للمواهب السعودية الشابة والقطاع الخاص، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات المبنية عبر قطاعات متعددة تؤثر إيجابياً على الناس والكوكب.

شركة البحر الأحمر الدولية هي الشركة صاحبة الرؤية التي تقف وراء بعض مشاريع التطوير الأكثر طموحاً في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل البحر الأحمر وأمالا.

من خلال محفظتها، تستفيد شركة البحر الأحمر الدولية من المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكاراً لتقديم المشاريع التي تعزز بشكل فعال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.redseaglobal.com

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