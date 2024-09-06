دورة الكتابة الطبية من الجيل التالي: دورة شهادة الكتابة الطبية عبر الإنترنت مدة 14 أسبوعًا بإشراف مدرب مختص ومصممة من قبل Turacoz

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6 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- من المتوقع أن يصل سوق الكتابة الطبية العالمية إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في عام 2030؛ وهو ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.41٪. وهذا يعني أنه لا يوجد نقص في الفرص للكُتّاب الطبيين في المستقبل – فالكتابة الطبية تتطور وتتوسع بلا شك!

ومع ذلك، لن تكون حياة الكاتب الطبي من الجيل الجديد سهلة. في هذه المعركة الخالدة بين الإنسان والآلة، يعد استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى أمرًا لا مفر منه ولكنه مرغوب فيه في نفس الوقت. إن القوة التي تمتلكها هذه الأدوات والتي يمكن تسخيرها لصالح إدارة الوقت وإدارة الموارد البشرية هائلة. يجب على الجيل الجديد من الكُتّاب الطبيين ألا يكتفوا بصقل مهاراتهم في الكتابة والخبرة الفنية فحسب، بل أيضًا التوجه إلى اكتساب مهارات تكنولوجية كافية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة الطبية.

كانت Turacoz على مدار السنوات العشر الماضية رائدة في تدريس وتدريب الطلاب الطموحين الذين يرغبون في ممارسة مهنة في الكتابة الطبية من خلال دورات وورش عمل قصيرة الأمد مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعة. تقول الدكتورة Namrata Singh، مؤسسة ومديرة مجموعة Turacoz: "أشعر بالفخر عندما أرى الكُتّاب من دفعة تدريب دورة الشهادة الخاصة بي يتفوقون في مهنة الكتابة الطبية - فكثير منهم الآن يشغلون مناصب عليا في المجال. بعضهم من رواد الأعمال المستقلين الناجحين للغاية. حقيقة أنهم يقدّرون حق التقدير المعرفة التي نقلناها إليهم في الدورة تشعرنا بسعادة غامرة".

ابتداءً من 14 سبتمبر 2024، ستطلق Turacoz نسختها الخامسة والثلاثين من دورة الشهادات عبر الإنترنت التي تستمر مدة 14 أسبوعًا، بإشراف مدرب مختص، في الكتابة الطبية بعنوان دورة الكتابة الطبية من الجيل التالي: استكشاف الذكاء الاصطناعي في الكتابة التجارية والتنظيمية والعلمية.

تُنظّم محتويات الدورة من قبل مختصين في الشؤون الطبية الذين هم أعضاء في منظمات مرموقة مثل AMWA (جمعية الكاتب الطبي الأمريكية)، EMWA (جمعية الكاتب الطبي الأوروبية)، و ISMPP (الجمعية الدولية للمهنيين في النشر الطبي) والمحترفين ذوي الخبرة الذين يعملون في الصناعات الدوائية العالمية لأكثر من 25 عامًا.

تهدف دورة الشهادة هذه إلى المساعدة في توسيع معرفة المهنيين العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والصيدلة والأجهزة الطبية والبحوث وتمكينهم من تسلق كادرات التسلسل الهرمي المهني الأعلى. تهدف هذه الدورة أيضًا إلى توفير التوجيه والتدريب العملي لمساعدة الأشخاص في مجال العلوم الحياتية المهتمين بممارسة مهنة كاتب نشر أو شغل أدوار أخرى ذات صلة على تحقيق طموحهم.

ستُجرى الدورة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة التعلم الحديث، وذلك في كل يوم سبت ابتداءً من 14 سبتمبر 2024. سوف يُختار توقيت الدورة مع الأخذ في الاعتبار إمكانية مشاركة الكُتّاب الطبيين من جميع أنحاء العالم. ستشمل الدورة جميع جوانب الكتابة الطبية التجارية، والكتابة للمنشورات الصحفية، وكذلك الكتابة التنظيمية، مع تقديم المعرفة العملية في كل جلسة والكثير من التدريبات والواجبات والدعم المباشر.

نبذة عن Turacoz

تعد مجموعة Turacoz شريكًا استراتيجيًا لشركات الأدوية الحيوية وشركات التكنولوجيا الطبية والمتخصصين في الرعاية الصحية والمعاهد البحثية لمرافقة رحلة تطوير منتجاتهم/خدماتهم. نقوم بتطوير تواصل علمي واضح ومتماسك وكامل وموجز وملموس من خلال لغة وشكل (مطبوع ورقمي) يستهدف جمهورًا مخصصًا حتى يتمكن عملاؤنا من التركيز على البحث والتطوير الأساسيين لتعزيز وتجويد رعاية المرضى.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Vanshika Bharara

[email protected]

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