دوري الملوك يجذب جولة استثمارية بقيمة 63 مليون دولار لدعم النمو والتوسع العالمي.

برشلونة ونيويورك في, 3 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- واصل دوري الملوك ترسيخ حضوره كإحدى أبرز الظواهر الرياضية الرقمية في العالم، بعد إعلانه إغلاق جولة استثمارية جديدة بقيمة 63 مليون دولار، بقيادة شركة Alignment Growth الأمريكية المتخصصة في الإعلام والترفيه، وبمشاركة عدد من المستثمرين الحاليين، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بنموذج الدوري ورؤيته المستقبلية.

ومنذ انطلاقه في إسبانيا عام 2023، لم يكن دوري الملوك مجرد بطولة كرة قدم، بل تجربة رياضية ترفيهية أعادت تعريف اللعبة بأسلوب يتماشى مع روح العصر الرقمي، من خلال نظام السبعة لاعبين، وقوانين تفاعلية مبتكرة، ومباريات سريعة الإيقاع، تقودها فرق يرأسها صُنّاع محتوى ونجوم بث مباشر إلى جانب أسماء معروفة في عالم كرة القدم.

وخلال فترة وجيزة، تحوّل الدوري إلى منصة عالمية تستقطب ملايين المتابعين من فئة الشباب، معتمدًا على نموذج يجمع بين الرياضة والترفيه والتفاعل المباشر، ما أسهم في تحقيق معدلات مشاهدة غير مسبوقة عبر منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا الاستثمار محطة مفصلية في مسيرة دوري الملوك، إذ سيدعم المرحلة المقبلة من التوسع الدولي لمنصتي Kings League وQueens League، بما في ذلك الإعداد لإطلاق الدوري في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تعزيز حضوره في عدد من الأسواق العالمية التي شهدت إطلاق بطولات إقليمية خلال عام 2025، من بينها البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إطلاق بطولة كأس عالم جديدة للمنتخبات الوطنية.

وخلال عام 2025، سجّل دوري الملوك أكثر من 150 مليون ساعة مشاهدة عبر البث المباشر، وتجاوز عدد مرات الظهور عبر قنواته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي 13 مليار مرة، ما عزز مكانته كأحد أكثر الكيانات الرياضية مشاهدة وتأثيرًا على المنصات الرقمية عالميًا.

وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة دوري الملوك، جيرارد بيكيه، أن هذه الجولة الاستثمارية تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة بدأت بفكرة جريئة، وتحولت اليوم إلى حركة عالمية موجهة للجيل الرقمي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع Alignment Growth ستسهم في توسيع نطاق التجربة، والوصول إلى جماهير جديدة، واستكشاف آفاق جديدة للابتكار في المجال الرياضي.

من جهته، أوضح جمال أغاوة، الرئيس التنفيذي لدوري الملوك، أن التمويل الجديد يمنح المنصة قدرة أكبر على تسريع خطط التوسع العالمي، ومواصلة تطوير صيغة المنافسة، إلى جانب دراسة فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، بما يدعم رؤية طويلة المدى تهدف إلى بناء منظومة عالمية رائدة تجمع بين الرياضة والترفيه وصُنّاع المحتوى.

بدوره، أشار أحد الشركاء في Alignment Growth إلى أن الاستثمار في دوري الملوك يعكس قناعة راسخة بإمكانات الرياضة الرقمية الأصلية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في ظل التغير المستمر في طرق تفاعل الأجيال الشابة مع الرياضة، مؤكدًا أن الدوري نجح في بناء نموذج مبتكر يجمع بين شعبية كرة القدم وقوة المحتوى الرقمي.

وبذلك، يرتفع إجمالي التمويل الذي جمعه دوري الملوك حتى اليوم إلى أكثر من 160 مليون دولار، لدعم توسعه العالمي السريع، وتطوير منظومة متكاملة تضم سبع بطولات إقليمية للرجال، وبطولتين إقليميتين للسيدات، إضافة إلى بطولتي كأس عالم سنويتين للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية وشركاء البث الرقمي.

دوري الملوك

يُعد دوري الملوك منصة رياضية–ترفيهية عالمية مبتكرة، أُسست على يد نجم كرة القدم ورائد الأعمال جيرارد بيكيه، وتهدف إلى إعادة تقديم كرة القدم بأسلوب عصري يتماشى مع اهتمامات الجيل الرقمي. ويعتمد الدوري على مباريات سريعة بنظام السبعة لاعبين، وقوانين غير تقليدية مستوحاة من ثقافة الألعاب الإلكترونية والبث المباشر، ما يوفر تجربة مشاهدة تفاعلية قائمة على الترفيه وسرد القصص بمشاركة الجماهير.

ومنذ انطلاقته في إسبانيا عام 2023، توسع دوري الملوك ليشمل بطولات في عدد من الأسواق العالمية، من بينها البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المكسيك، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إطلاق بطولات Queens League للسيدات، وتنظيم كأسَي عالم سنويين للأندية والمنتخبات الوطنية، في إطار رؤيته لتعزيز حضور كرة القدم الترفيهية على المستوى الدولي.

Alignment Growth

Alignment Growth هي شركة استثمار متخصصة في الأسواق الخاصة لقطاع الإعلام والترفيه العالمي، تركز على الاستثمار القائم على رؤى استراتيجية عالية القناعة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع شركات ورواد أعمال رائدين في مجالاتهم. ويعتمد نهج الشركة على خبرة تشغيلية واستثمارية عميقة، إلى جانب شبكة علاقات عالمية واسعة، بما يمكّنها من تحديد الفرص الواعدة والمساهمة في خلق قيمة مستدامة بالتعاون مع شركائها والمستثمرين.

