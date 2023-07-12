ذا مول جروب: الدليل النهائي للسفر إلى بانكوك مع الأطفال

بانكوك, 12 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- مع اقتراب العطلة الصيفية بسرعة، تبحث العائلات عن الوجهة المثالية لخلق ذكريات لا تنسى مع أطفالها. لا تنظر إلى أبعد من بانكوك، المدينة النابضة بالحياة التي تلبي احتياجات العائلات بمناطق الجذب المتنوعة والتجارب الثقافية الغنية والمأكولات اللذيذة والأسعار المعقولة ومجموعة واسعة من خيارات التسوق. لضمان عطلة عائلية سلسة وممتعة في بانكوك، فإن الإعداد الشامل والعقلية الإيجابية هما المفتاحان.

تشهد بانكوك درجات حرارة حارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية خلال فصل الصيف، إلى جانب هطول الأمطار في بعض الأحيان. يُنصح العائلات بحزم الملابس خفيفة الوزن والمظلات والأحذية أو النعال المقاومة للماء. عند زيارة المعابد، يوصى بالتنانير الطويلة أو السراويل ذات القمصان ذات الأكمام. تعد الأنشطة الداخلية خيارًا رائعًا وتوفر الراحة من الطقس الحار والرطب خلال هذا الموسم.

تقدم مراكز التسوق في بانكوك تجربة لا مثيل لها ويمكن الوصول إليها عبر BTS Skytrain. سيام باراجون، أفضل وجهة تسوق في تايلاند، لا بد من زيارتها للعائلات. يقع سيام باراجون في محطة بي تي إس سيام، ويضم سي لايف بانكوك أوشن وورلد، وهو حوض أسماك داخلي عملاق، حيث يمكن للأطفال أن يتعجبوا من عجائب البحر. يقدم مطعم Gourmet Eats في الطابق العلوي تجربة طعام ممتعة في شوارع بانكوك في بيئة مكيفة الهواء. الطابق الثالث من سيام باراجون هو جنة لكل من الأطفال والأمهات، ويقدم ألعابًا بأسعار معقولة ومعدات عالية الجودة.

بالنسبة للعائلات التي تبحث عن تجربة خارج المسار، فإن Emporium وEmQuartier، ضمن The Mall Group، في محطة Prompong BTS هي الخيارات المثالية. تدمج مراكز التسوق هذه المساحات الخضراء في تصميماتها الفريدة وتلبي احتياجات العلامات التجارية الفاخرة. توفر مستحضرات التجميل والعطور والملابس والمنتجات المنزلية المنسقة بعناية في قاعة التجميل في الطابق الأرضي تجربة فاخرة للأمهات. يقدم EmQuartier، الذي يقع عبر الشارع مباشرة، أنشطة مثيرة للأطفال، بما في ذلك Bounce، وملعب للقفز، و EmJoy، ويضم Bunjee، وهي تجربة طيران فريدة من نوعها مع الاستفادة أيضًا من وضعية الجسم ومحاذاة العظام. تقدم كل من البارات على السطح والمطاعم وقسم الذواقة التايلاندية تجارب طهي ممتازة للعائلات.

قبل الشروع في مغامرة التسوق، دوّن هذه النصائح. في حين أن البطاقات السياحية التي تم الحصول عليها على الفور في إمبوريوم أو إمكوارتييه أو باراجون تقدم خصمًا بنسبة 5%، فإن البواب وخدم الجرس في الفندق لديهم صفقة سرية: بطاقة خصم 10% حصريًا للسياح. في تايلاند، يمكن للسياح المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد إنفاقهم 2000 باهت في متجر واحد في اليوم.

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The Mall Group SOURCE