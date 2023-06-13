ذا نيد الدوحة يرحب بالزائرين من جميع أنحاء المنطقة بعروض صيفية مميزة

الدوحة قطر, 13 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يستمتع الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار خاصة هذا الصيف على الإقامة في غرف وأجنحة الفندق، بالإضافة إلى وجبتي فطور وعشاء يوميًّا، وديكورات الغرف الرائعة، وعلاجات السبا.

الدوحة، قطر – xx يونيو 2023: أعلن ذا نيد الدوحة، الفندق الشهير بتصميماته المستوحاة من حقبة السبعينيات، عن باقات صيفية جديدة للضيوف من جميع أنحاء المنطقة، في الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2023.

The Ned Doha Welcomes Guests from across the Region with Summer Offers

وتأسس فرع ذا نيد الأول في لندن عام 2017، وهو فندق ونادٍ للأعضاء. وتوسعت علامة ذا نيد التجارية عام 2022 لتضم ذا نيد نوماد في نيويورك، ثم أطلقت مؤخرًا أحدث فروعها في الدوحة، وهو الفرع الثالث للفندق على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط. ويعد ذا نيد الدوحة مبنى تاريخيًا عريقًا ذا طراز معماري رائع يتماشى تمامًا مع مواصفات فنادق ذا نيد الأخرى. يطل الفندق على الخليج العربي وأفق الدوحة، ويضم 7 مطاعم و90 غرفة وجناحًا، ومسبحًا وناديًا صحيًّا وسبا، وصالون تجميل، فضلًا عن المساحات المخصصة للمناسبات.

ويقدم الفندق باقتين للغرف والأجنحة للضيوف الذين يزورون الدوحة من جميع أنحاء المنطقة هذا الصيف. تبدأ باقة الغرفة من 1200 ر.ق. للغرفة في الليلة، وتشمل وجبتي فطور وعشاء لشخصين يوميًا. كما يمكن للضيوف تمديد إقامتهم مع تسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 3 مساءً.

وتبدأ باقة الأجنحة من 1800 ر.ق. للغرفة في الليلة، بحد أدنى للإقامة ليلتين. وتوفر الباقة الورود التي تضفي لمسة رومانسية على الغرفة، ووجبة فطور يومية وعشاء رومانسي داخل الجناح لشخصين. ولتجربة أكثر متعة، تشمل الباقة الاستمتاع بمساج رائع للأزواج في نيدز كلوب سبا، كما يمكن للضيوف تحقيق أقصى استفادة من إقامتهم مع امتياز تسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 3 مساءً.

وعلاوة على ذلك، يقدم ذا نيد الدوحة باقات الغرف العائلية بدءًا من 1800 ر.ق. في الليلة، لتلبية احتياجات العائلات الصغيرة والكبيرة. وتوفر باقة "نيد فاميلي" غرفتين متصلتين ووجبة فطور مجانية لأربعة أشخاص. وللراغبين في الاستمتاع بإطلالات ساحرة على البحر، يوفر عرض "نيد فاميلي سي ڤيو" غرفتين متصلتين تطلان على البحر ووجبة فطور لأربعة أشخاص بسعر 2200 ر.ق في الليلة. ويشمل عرض الجناح المكوّن من غرفتي نوم، جناحًا وغرفة متصلة، بالإضافة إلى تقديم وجبة فطور لأربعة أشخاص بأسعار تبدأ من 3200 ر.ق. في الليلة. كما يمكن للضيوف حجز الجناح المكون من غرفتي نوم مطلتين على البحر، والذي يشمل جناحًا متصلًا بغرفة ووجبة إفطار لأربعة أشخاص، بدءًا من 4200 ر.ق. في الليلة.

ويقدم ذا نيد الدوحة عرضًا للمجموعات الكبيرة، يشمل جناحًا متصلًا بغرفتين ووجبة فطور لستة أشخاص بسعر 4700 ر.ق. في الليلة، هذه العروض سارية على الإقامة في الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2023.

وتعليقًا على العروض المميزة، قال نيلز كريستنسن، المدير العام لفندق ذا نيد الدوحة: "بصفتنا أول نادٍ وفندق في الشرق الأوسط، يسعدنا الترحيب بضيوفنا من الدول المجاورة. ونهدف إلى توفير تجربة مصممة خصيصًا من أجلهم، كما نتطلع إلى إقامة علاقات متينة معهم تمتد إلى ما بعد فترة إقامتهم".

يقع ذا نيد في قلب الدوحة، ويتميز بموقعه المثالي وقربه من المناطق الحيوية الرئيسية، ويتواجد على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من مطار حمد الدولي. يحظى ضيوف الفندق بفرصة استكشاف مدينة الدوحة، سواء لزيارة المعالم الثقافية والمتاحف أو الاستمتاع بالمطاعم أو ممارسة الرياضات المائية والذهاب إلى الشواطئ.

صمم الفندق في الأصل المهندس المعماري اللبناني الشهير ويليام صيدناوي في سبعينيات القرن الماضي، ويوفر موقعه المتميز إطلالات ساحرة على الخليج الغربي وحدائق المدينة.

للحجز ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: thened.com، أو التواصل عبر الرقم الهاتفي: 97444061111+ أو واتساب رقم: 97451176558+.

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Rawan Yousif

PR Executive

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Ghina Chaaban

Senior PR Manager



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