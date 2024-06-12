رئيس CIMA الجديد ورئيس جمعية المحاسبين المحترفين المعتمدين الدوليين: "العالم مليء بالفرص لمهنة المحاسبة والمالية"

لندن ، 12 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلن معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (Chartered Institute of Management Accountants) (CIMA) اليوم عن تعيين قائد أعمال التحول المالي ، سيمون بيتلستون ، الحاصل على شهادتي زميل معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (FCMA) ، ومحاسب إداري عالمي معتمد (CGMA) ، باعتباره الرئيس رقم 91 للمعهد. وسيشغل أيضًا منصب الرئيس التاسع لجمعية المحاسبين المحترفين المعتمدين الدوليين (Association of International Certified Professional Accountants) (الجمعية) ، وهي أكبر هيئة عضوية محاسبية في العالم من المحاسبين العامين والإداريين.

Simon Bittlestone, FCMA, CGMA, CIMA President and Chair of the Association of International Certified Professional Accountants

قال سايمون بيتلستون ، الحاصل على شهادتي زميل معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (FCMA) ، ومحاسب إداري عالمي معتمد (CGMA)، ورئيس معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) ورئيس جمعية المحاسبين المحترفين المعتمدين الدوليين، التي تمثل كلاً من المعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين (AICPA) ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA):

"العالم مليء بالفرص المتاحة لمهنة المحاسبة والمالية لخلق القيمة المستدامة، والابتكار والشمول. على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة في العالم ، فإن هذه أوقات مثيرة لمهنتنا وعلى مدار العام المقبل ، أنوي المساعدة في تسريع وتوجيه تطورها المستمر لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاحتمالات."

خلال العام الذي سيقضيه في منصبه ، سيكون تركيز المهنة على ثلاثة مجالات حرجة:

الابتكار والتحول. التكنولوجيات الجديدة ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة العمليات الروبوتية ، تقوم بسرعة بإحداث ثورة في المحاسبة والتمويل. سيعمل معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين ( CIMA ) والجمعية على زيادة تمكين المهنيين المحاسبين والماليين لتنمية العقلية، والمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمثلونها.

القيمة والاستدامة. مع استمرار الشركات في دمج الاستدامة في استراتيجياتها وعملياتها ، سيضع معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين ( CIMA ) والجمعية تركيزًا كبيرًا على تعزيز دور المهنيين المحاسبين والماليين كمستشارين موثوقين ، والمؤهلين لدعم المنظمات لدفع التغيير الهادف وطويل الأمد وخلق القيمة المستدامة.

الشمول والفرص. إن ديموغرافيات القوى العاملة تتطور بسرعة ، ويجب على المهنة التكيف لجذب أفضل المواهب. سيركز العمل المشترك لكلٍ من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين ( CIMA ) والجمعية على تعزيز مهنة شاملة، يتمتع فيها أي شخص لديه المهارة والتفاني المناسبين بفرصة للانضمام إلى المهنة ، والاستفادة من فرص النمو ، وبناء مسيرة مهنية مرضية.

في هذا الدور المحوري ، سيعمل سيمون بشكل وثيق مع كارلا إم ماكول ، الحاصلة على شهادة محاسب عام معتمد (CPA) ،ومحاسب إداري عالمي معتمد (CGMA) ، والتي تشغل منصب الرئيس المشارك للجمعية ورئيس المعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين (AICPA)؛ حيث سيعملان معًا على تزويد ما يقرب من 600،000 من أعضاء المعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين (AICPA) ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA)، والمرشحين والمسجلين بالأدوات والموارد التي يحتاجونها للنجاح وتحفيز المهنة في المستقبل في عالم دائم التغيّر.

وتعليقاً على تعيينه ، أضاف سيمون: "إنه لشرف كبير أن أخدم المهنة وأريد أن أقول شكرًا كبيرًا لأعضاء معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) على ثقتهم بي للعمل كرئيس لمعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) ورئيس لجمعية المحاسبين المحترفين المعتمدين الدوليين".

سيمون هو قائد أعمال ذو خبرة في كل من الشركات الخاصة والعامة وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأسواق الآسيوية ، ولديه حاليًا محفظة من الأدوار الاستشارية وغير التنفيذية في العديد من شركات التكنولوجيا، وصناديق الاستثمار والجمعيات الخيرية. تشمل مسيرة سيمون المهنية في الأعمال خبرة لمدة 12 عامًا في صناعة التحليلات المالية ، حيث أمضى عقدًا منها كرئيس تنفيذي لشركة ميتابراكيس (Metapraxis)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها في لندن ونيويورك لها قاعدة عملاء عالمية من الشركات المضمونة الناجحة. في المراحل المبكرة من حياته المهنية ، عمل في شركة التكنولوجيا والخدمات "إكستشينجنج بي إل سي" (Xchanging PLC) ، التي تعد الآن جزءًا من شركة "سي إس سي" (CSC)؛ حيث تأهل كمحاسب إداري مرخص مشارك وعمل في الاكتتاب العام الأولي الناجح للشركة في بورصة لندن (London Stock Exchange) في عام 2007.

أصبح سيمون أول عضو في معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) في عام 2009 وتم قبوله في الزمالة في عام 2016 ، وكان سفيرًا نشطًا ومؤيدًا لمعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) على مدى العقد الماضي. وكان عضوًا في لجنة التدقيق والتمويل في معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) للعام 2016-17 قبل أن يتم اختياره لعضوية مجلس معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) في 2018. في عام 2021 ، تم تعيينه في "مجلس إدارة الجمعية" و"لجنة التدقيق والمالية"، وقد عمل سابقًا في "لجنة قيادة الفكر وأخلاقيات الأعمال التجارية" في معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA).