رئيس المجموعة، جيا شاوقيان (Jia Shaoqian)، في دافوس 2024: Hisense تواصل التركيز على العولمة وتستعد لتحقيق النجاح في عالم يكسوه الغموض

Hisense Chairman Jia Shaoqian at Davos 2024

Hisense cutting-edge products

دافوس، سويسرا، 19 يناير 2024 /PRNewswire/-- تمت دعوة رئيس Hisense Group، السيد جيا شاوقيان، مؤخرًا لحضور الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. ركز منتدى هذا العام على الموضوع المواكب لأحداث الساعة، وهو "إعادة بناء الثقة بالمستقبل" وكيفية ضخ الثقة مرة أخرى في جهود التعافي والتجديد العالمية. كان السيد جيا ممثلاً لمجموعة Hisense Group في الفعاليات، بما في ذلك مناقشة "إعادة دفع عجلة النمو في الصين" وألقى خطابًا في حفل "ليلة الصين". ومن خلال المناقشات والمحادثات الرفيعة المستوى مع القادة الدوليين من قطاع الأعمال والحكومة وخارجها، عبَّر عن رؤية Hisense واستراتيجياتها لمواصلة الابتكار والنجاح على المسرح العالمي.

قال السيد جيا في "منتدى الصين للنمو المستدام": "إن العولمة اتجاه شامل. وعلى الرغم من التحديات الحالية، فإننا لا نزال واثقين بالمستقبل." يتزايد انجذاب الشركات العالمية نحو التقنيات المتقدمة، التي تقوم بتغيير وتحديث الصناعات المتطورة. ونتيجة لذلك، يتم استبدال المنتجات المنخفضة الجودة ببدائل متوسطة إلى عالية الجودة، وهو اتجاه يتماشى مع المسار الذي اتخذته Hisense لنفسها.

ولقد أعلنت Hisense عن نسبة نمو برقم ذي خانتين في كل من الإيرادات والأرباح لعام 2023، مع زيادات كبيرة في الصين بالإضافة إلى العديد من الأسواق الدولية.

تتمتع صناعة الأجهزة المنزلية بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وهي تعتمد بشكل كبير على نظام متكامل يشمل البحث والتطوير والتصنيع والتسويق وسلاسل التوريد. ومن ثم فإن العلامات التجارية الكبرى تتمتع بانتشار عالمي كبير. ولتحقيق الازدهار على المستوى الدولي، تعمل Hisense على توطين هذه الوظائف من خلال نهج موحد للإنتاج والتسويق والبحث والتطوير. وهذا يعزز التعاون بحيث يتجاوز حدود الأوطان.

قال السيد جيا: "مهما كانت الجنسيات، فإنه من المهم أن تحترم الشركات الثقافة المحلية والأعراف الاجتماعية وسلوكيات المستهلكين وممارسات البحث والتطوير أينما تعمل. وعلى هذا النحو، تواصل Hisense توفير فرص العمل والوفاء بالواجبات الاقتصادية ومسؤولياتنا الاجتماعية. وعندما تتعلق الأمور بعملية استحواذ محلية، يجب احترام العلامة التجارية الأصلية وإعادة تشكيلها لتعزيز إطالة عمر التشغيل."

تدير Hisense في الوقت الراهن 34 مجمعًا صناعيًا، و25 مركزًا للبحث والتطوير، و66 شركة خارجية في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها لعام 2023 مبلغ 200 مليار يوان، حيث تمثل الأسواق الخارجية أكثر من 42% من إجمالي المجموعة. ومن خلال المراكز الإقليمية، تهدف Hisense إلى الفهم العميق لاحتياجات المستهلكين المحليين وتطوير منتجات متطورة وعالية الجودة مصممة خصوصًا لكل سوق.

وفي الوقت نفسه، توفر شبكة Hisense العالمية الواسعة الدعم المتبادل في إدارة سلسلة التوريد، ودوران المخزون، ودورات التسليم. وهذا يقلل بشكل كبير من التكاليف اللوجستية واستهلاك الموارد والانبعاثات.

لكن التوطين الحقيقي يحتاج إلى الوقت والصبر، وليس الشعارات فحسب. ويتعين على الشركات الصينية أن تحتضن الثقافات المتنوعة بالتسامح والتفاهم المتبادل بالتوازي مع اندماجها على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، يشكل التعاون المفتوح ضرورة أساسية لإعادة بناء الثقة في بيئة تنافسية متغيرة.

أضاف السيد جيا قائلاً: "إن ثقتنا بمستقبل العولمة لا تزال راسخة. وقد تكون ثمة اختلافات إقليمية ولغوية وثقافية في العالم، لكن تطلعات الناس إلى حياة أفضل وسعيهم لتحقيق الرخاء ورغبتهم في التبادل المتساوي والصداقة هي الروابط التي توحدنا جميعًا."

يظل تحقيق التوازن بين النمو والابتكار والشمولية والاستدامة هو التحدي المستمر، بينما نعمل على تنشيط الاقتصاد العالمي. وتلتزم Hisense بالمشاركة بشكل بنَّاء في كل من المنافسة والتعاون الدوليين، مسترشدة بعقلية معنية بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وسنسعى في Hisense باستمرار إلى تقليل بصمتنا الكربونية، واستخدام المزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير في أجهزتها المنزلية، وأن نكون قوة للتغيير الإيجابي في العالم.

معلومات عن Hisense

إن Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمالها منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفاز الذكية)، والأجهزة المنزلية، والمعلومات الذكية لتكنولوجيا المعلومات. وتعمل شركة Hisense حاليًا في أكثر من 160 دولة.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2321651/Hisense_cutting_edge_products.jpg