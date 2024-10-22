رئيس بورصة تايوان Lin يقود وفدًا لتعزيز العلاقات في الشرق الأوسط وتعزيز الاستثمار الأجنبي في سوق رأس المال التايواني

تايبيه والرياض، المملكة العربية السعودية، 22 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في مبادرة استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي، قاد رئيس بورصة تايوان (TWSE) ورئيسها التنفيذي Sherman Lin وفداً إلى الشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 19 أكتوبر. وقد انخرط الوفد مع البورصات وصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول والبنوك الوصية في قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الزيارة الهامة التي فتحت باب التواصل مع المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين إلى استعراض نقاط القوة في سوق رأس المال في تايوان وقدرته على النمو، وتعد الأولى من نوعها منذ عام 2007.

Sherman Lin, Chairman of the Taiwan Stock Exchange (second from right), took a group photo with forum speakers and representatives from J.P. Morgan and The Securities Depository Center Company (Edaa). Taiwan Stock Exchange Chairman Sherman Lin (second from right) participated in the J.P. Morgan Riyadh Forum.

وحرص الوفد، من أجل تعزيز علاقات الاستثمار الثنائية القوية، على تزويد المستثمرين في الشرق الأوسط برؤية متعمقة لقيمة سوق تايوان وإمكاناتها.

وسلط الرئيس Lin الضوء على أحدث التطورات في سوق رأس المال التايوانية، ولا سيما الرواج الكبير في سوق الذكاء الاصطناعي هذا العام، مما عزز بشكل كبير القيمة السوقية وحجم التداول في سوق رأس المال التايوانية. كما حصلت صناعة أشباه الموصلات في تايوان على نصيبها من الاهتمام بوصفها حجر الزاوية في سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي، مما دفع سوق رأس المال في تايوان إلى مكانة محورية بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

بالإضافة إلى التعامل مع المستثمرين المؤسسيين، زار فريق بورصة تايوان العديد من بورصات الأوراق المالية في الشرق الأوسط لتبادل تجارب تايوان الناجحة في دعم أنشطة جمع الأموال لصناعات الاقتصاد الجديد في سوق رأس المال، ولا سيما في مجالات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ومع كشف حكومة تايوان عن مشروع "مركز إدارة الأصول الآسيوي" مؤخرًا، تخطط بورصة تايوان لتقديم المزيد من منتجات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) النشطة ومتعددة الأصول وأنظمة الإدراج المزدوجة العابرة للحدود. تهدف هذه الزيارة أيضًا إلى تعزيز التعاون واستكشاف أفق التطوير المشترك لمنتجات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الجديدة وغيرها من الأنشطة المالية.

وفي كلمة ألقاها الرئيس Lin في جلسة نقاش في منتدى J.P. Morgan الشرق الأوسط في الرياض، سلط Lin الضوء على الدور الرئيسي لتايوان في سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي، والابتكار في سوق رأس المال التايوانية وإمكانات النمو في سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، مؤكدًا على التفوق التنافسي لتايوان في الاقتصاد العالمي.

وعلّق Sherman Lin، رئيس مجلس إدارة بورصة تايوان والرئيس التنفيذي لها، قائلًا: "لقد تضاعفت القيمة السوقية لتايوان منذ عام 2020، إذ وصلت إلى قيمة تبلغ 2.2 تريليون دولار أمريكي. وقد ساهمت الاستثمارات الجريئة لتايوان التي يقودها ابتكار الذكاء الاصطناعي والتنمية القوية لسوق صناديق الاستثمار المتداولة المحلية بشكل كبير في زيادة رأس المال السوقي".

وتابع: "بفضل التنمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايوان وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة النشطة والمتعددة الأصول في المستقبل ضمن إطار مشروع مركز إدارة الأصول الآسيوي الحكومي، أصبح سوق رأس المال في تايوان على أتم الاستعداد لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين".

وأشار الرئيس Lin أيضًا إلى أن الاهتمام الأجنبي المستمر كان المحرك الرئيسي وراء اتجاه التنمية والصعود الذي شهدته أسعار الأسهم وأحجامها في تايوان، إذ حافظ المستثمرون الدوليون على ملكية تزيد عن 40٪ مدة عشرة أشهر متتالية منذ نوفمبر 2023، مع تجاوز أحجام التداول نسبة 30٪ بصورة مستمرة.

حقق سوق الأسهم التايوانية قفزة هذا العام، إذ ارتفع بنسبة 23.94٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر، متفوقًا بذلك على أداء أسواق الأسهم العالمية الرئيسية. وأبلغت الشركات المدرجة في تايوان عن زيادات كبيرة في الإيرادات والأرباح في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يبرز النمو القوي للشركات المحلية.

قال الرئيس Lin: "انطلقت بورصة تايوان منذ عام 2023 في مهمة لربط سوق رأس المال التايواني النابض بالحياة مع المراكز المالية الرائدة في العالم، بما في ذلك سنغافورة واليابان وأوروبا والولايات المتحدة. الآن، مع توجيه تركيزنا إلى الشرق الأوسط، نحن نسعى إلى جذب رأس المال في هذه المنطقة للاستثمار في تايوان، ولا سيما الدولارات النفطية (البترودولار). زيارتنا لم تكن متعلقة بالاستثمار فحسب؛ بل كانت متعلقة ببناء علاقات دائمة وإفساح المجال لفرص للتعاون عبر الحدود وتعزيز اتصالاتنا الدولية".

نبذة عن TWSE

بدأت بورصة تايوان (المعروفة بِـ"TWSE") عملياتها في 9 فبراير 1962. وتتولى بورصة تايوان (TWSE) مسؤولية تشغيل سوق الأوراق المالية التايوانية وتطويرها. تشمل العمليات التجارية الأساسية لبورصة تايوان (TWSE) الإدراج والتداول والتسوية والمراقبة. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الإدراج ومراجعته، والإشراف والحوكمة المؤسسية بعد الإدراج، والحفاظ على التداول في السوق والنظام، وخدمات شركات الأوراق المالية، وحماية المستثمرين، وعمليات المقاصة والتسوية، والحماية من إخفاقات السوق ومراقبة المعاملات غير القانونية. تقدم البورصة خدمات شاملة لسوق الأوراق المالية.

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